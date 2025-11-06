'안타 도둑과 드디어 대면' 태극마크 달고 만난 박해민과 문현빈, 수비 …

|
[고척=스포츠조선 박재만 기자] 안타 도둑과 드디어 한 팀으로 만났다. 아니 안타를 훔치는 방법을 배우고 싶었던 후배 문현빈은 선배 박해민에게 수비 노하우를 물어보며 한 단계 더 성장하기 위해 구슬땀을 흘렸다.
한국시리즈 1차전 안타를 도둑맞은 뒤 머리를 감싸 쥐었던 문현빈이 드디어 박해민과 대면했다. 맞는 순간 모두 장타라고 확신했던 문현빈의 타구를 중견수 박해민은 잠실 담장을 타고 올라가 잡아냈다.
땅볼 펑고를 받은 뒤 정해진 위치에 정확히 송구하는 훈련을 반복한 외야조 훈련. 김성윤, 안현민, 박해민, 문현빈, 이재원은 유쾌한 분위기 속 훈련을 마쳤다.
한국시리즈 당시 문현빈은 '박해민 선배님에게 수비를 배우고 싶다'라고 말을 했다. 이어 박해민은 "그러면 난 타격을 배우겠다"라고 화답했다.
그동안 궁금했던 것들을 눈앞에서 직접 보고들은 문현빈은 미소 지은 뒤 타격 훈련을 준비했다.
한국시리즈에서는 자신의 안타를 훔쳐 간 박해민 때문에 머리를 감싸 쥐며 아쉬워했던 문현빈. 국가대표에서는 한 팀으로 서로를 챙기는 훈훈한 장면을 연출했다.
