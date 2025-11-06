K-베이스볼 시리즈 한국-체코전 경기 대상 프로토 승부식 132회차, 게…

K-베이스볼 시리즈 한국-체코전 경기 대상 프로토 승부식 132회차, 게임발매 개시

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의수탁사업자 한국스포츠레저가 8일부터 9일까지 열리는 K-베이스볼 시리즈(K-BASEBALL SERIES) 한국-체코전을 대상으로 한 프로토 승부식 132회가 발매를 개시한다고 밝혔다.

프로토 승부식 132회차는 17일 오후 2시부터 발매가 개시되며, 이번 회차에는 8일과 9일 오후 2시 고척스카이돔에서 열리는 한국-체코(126~130번, 457~461번)전이 포함됐다.

각 게임은 일반, 승1패, 핸디캡, 언더오버, SUM 등의 다양한 유형으로 즐길 수 있으며, 해당 경기시간 전까지 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 구매할 수 있다.

이번 K-베이스볼 시리즈는 내년 3월 열리는 세계야구클래식(WBC)을 앞두고 마련된 평가전으로, 대한민국과 체코의 맞대결이 성사됐다.

한국 대표팀은 주장으로 발탁된 박해민을 비롯해 문보경 박동원 신민재 노시환 문동주 문현빈 김서현 원태인 김성윤 김영웅 송성문 등 주요 선수를 소집했으며, 8일 열리는 첫 경기에는 국제대회 경험이 풍부한 두산 소속 곽빈이 선발 등판할 예정이다. 곽빈은 2023 WBC, 항저우아시안게임, 2024년 WBSC 프리미어12 등에서 활약한 바 있다.

류지현 감독은 "선수에게 무리가 되는 상황을 절대 만들지 않을 것"이라고 했지만, 한국은 세계랭킹 4위, 체코는 15위로 객관적인 전력 면에서 우위에 있다. WBC 역대 성적은 한국 17승 9패, 체코 1승 3패다.

대한민국 대표팀은 체코와의 두 경기를 마친 뒤, 도쿄돔으로 장소를 옮겨 일본 대표팀과 한-일전을 치를 예정이다. 한국, 체코, 일본은 모두 2026 WBC C조에 속한 팀들이다.

한국스포츠레저 관계자는 "이번 주말 열리는 대한민국과 체코의 평가전이 대상 경기로 선정됐다"며, "스포츠팬들이 대표팀을 응원하는 동시에, 한국시리즈 종료 후 야구의 재미를 다시 느낄 수 있는 기회가 되길 바란다"라고 전했다.

한편, 이번 주말에 열리는 K-베이스볼 시리즈(K-BASEBALL SERIES) 한국-체코전 경기들을 대상으로 하는 프로토 승부식 132회차의 자세한 경기 분석 내용 등은 공식 온라인 발매사이트 베트맨 내 토토가이드 페이지에서 확인할 수 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com


