K-베이스볼 시리즈 한국-체코전 경기 대상 프로토 승부식 132회차, 게…

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의수탁사업자 한국스포츠레저가 8일부터 9일까지 열리는 K-베이스볼 시리즈(K-BASEBALL SERIES) 한국-체코전을 대상으로 한 프로토 승부식 132회가 발매를 개시한다고 밝혔다.
이번 K-베이스볼 시리즈는 내년 3월 열리는 세계야구클래식(WBC)을 앞두고 마련된 평가전으로, 대한민국과 체코의 맞대결이 성사됐다.
한국 대표팀은 주장으로 발탁된 박해민을 비롯해 문보경 박동원 신민재 노시환 문동주 문현빈 김서현 원태인 김성윤 김영웅 송성문 등 주요 선수를 소집했으며, 8일 열리는 첫 경기에는 국제대회 경험이 풍부한 두산 소속 곽빈이 선발 등판할 예정이다. 곽빈은 2023 WBC, 항저우아시안게임, 2024년 WBSC 프리미어12 등에서 활약한 바 있다.
대한민국 대표팀은 체코와의 두 경기를 마친 뒤, 도쿄돔으로 장소를 옮겨 일본 대표팀과 한-일전을 치를 예정이다. 한국, 체코, 일본은 모두 2026 WBC C조에 속한 팀들이다.
한국스포츠레저 관계자는 "이번 주말 열리는 대한민국과 체코의 평가전이 대상 경기로 선정됐다"며, "스포츠팬들이 대표팀을 응원하는 동시에, 한국시리즈 종료 후 야구의 재미를 다시 느낄 수 있는 기회가 되길 바란다"라고 전했다.
한편, 이번 주말에 열리는 K-베이스볼 시리즈(K-BASEBALL SERIES) 한국-체코전 경기들을 대상으로 하는 프로토 승부식 132회차의 자세한 경기 분석 내용 등은 공식 온라인 발매사이트 베트맨 내 토토가이드 페이지에서 확인할 수 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
