우와 대한민국 전체가 본 수준! → 월드시리즈 7차전 5100만명이 봤다! 오타니+야마모토 출동 34년 만에 신기록

기사입력 2025-11-06 14:36


우와 대한민국 전체가 본 수준! → 월드시리즈 7차전 5100만명이 봤다…
2025 메이저리그 월드시리즈 7차전이 역대급 흥행 대박을 터뜨렸다.
메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 6일(한국시각) '월드시리즈 7차전이 34년 만에 전 세계에서 가장 많이 시청된 메이저리그 경기가 됐다'고 전했다.UPI연합뉴스

[스포츠조선 한동훈 기자] 2025 메이저리그 월드시리즈 7차전이 역대급 흥행 대박을 터뜨렸다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 6일(한국시각) '월드시리즈 7차전이 34년 만에 전 세계에서 가장 많이 시청된 메이저리그 경기가 됐다'고 전했다.

MLB닷컴은 '2025 월드시리즈 7차전은 미국 캐나다 일본에서 시청자 5100만명을 기록했다. 1991년 월드시리즈 7차전 이후 34년 만에 가장 많은 시청자를 기록했다'고 설명했다. 대한민국 인구와 맞먹는 수치다.

올해 월드시리즈는 미국 만의 축제가 아니었다. 캐나다 토론토 구단인 토론토 블루제이스와 일본인 스타플레이어가 주축이 된 LA 다저스가 격돌했다. 미국과 캐나다 일본이 국가적인 관심을 나타냈다.

MLB닷컴은 '토론토는 32년 만에 월드시리즈에 왔다. 다저스가 가까스로 토론토를 꺾고 2년 연속 우승을 차지했다. 7경기 전체 평균은 미국 캐나다 일본에서 3400만명을 기록했다. 전년 대비 19% 증가했다. 캐나다가 토론토의 홈 마켓 역할을 했다'고 분석했다.

물론 미국에서도 흥행에 성공했다.

MLB닷컴은 '미국 국내에서 월드시리즈 7경기 평균 시청자가 1610만명이었다. 2017년 이후 최고다. 월드시리즈의 젊은 시청자층이 지속적으로 증가하고 있다. 17세 이하 팬층은 지난해 대비 11% 증가했다. 해당 연령대에서 2025 메이저리그 월드시리즈 7차전이 역대급 흥행 대박을 터뜨렸다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 6일(한국시각) '월드시리즈 7차전이 34년 만에 전 세계에서 가장 많이 시청된 메이저리그 경기가 됐다'고 전했다.
우와 대한민국 전체가 본 수준! → 월드시리즈 7차전 5100만명이 봤다…
TORONTO, ONTARIO - NOVEMBER 02: Roki Sasaki #11 and Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers celebrate after defeating the Toronto Blue Jays 5-4 in game seven of the 2025 World Series at Rogers Center on November 02, 2025 in Toronto, Ontario. Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

우와 대한민국 전체가 본 수준! → 월드시리즈 7차전 5100만명이 봤다…
TORONTO, ONTARIO - NOVEMBER 02: Shohei Ohtani #17, Yoshinobu Yamamoto #18, and Roki Sasaki #11 of the Los Angeles Dodgers celebrate in the locker room after defeating the Toronto Blue Jays 5-4 in game seven to win the 2025 World Series at Rogers Center on November 02, 2025 in Toronto, Ontario. Gregory Shamus/Getty Images/AFP (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
2017년 이후 가장 많은 시청자를 나타냈다'고 조명했다.


일본의 열기도 대단했다. 슈퍼스타 오타니 쇼헤이와 일본의 에이스 야마모토 요시노부가 대활약을 펼쳤다. 야마모토는 1차전 5차전 7차전 무려 월드시리즈 3승을 거뒀다. 다저스의 영웅으로 떠올랐다. 월드시리즈 MVP를 차지했다.

MLB닷컴은 '일본에서는 현지 시간 오전 9시라는 이른 시작에도 불구하고 NHK 평균 1310만명의 시청자를 기록했다. 일본 단일 방송사 기준 월드시리즈 최고 시청률을 달성했다'고 전했다.

캐나다에서는 2010 밴쿠버 동계올림픽 이후 최고의 시청률을 나타냈다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

블랙핑크 리사, 진짜 '디즈니 공주' 된다…'라푼젤' 유력 후보[SC이슈]

2.

니쥬 니나, 9세 연상 기타리스트와 '자택 심야 데이트' 사진 유출…JYP "열애 사실무근"[SC이슈]

3.

김재중, 역시 '소속사 대표님' 스케일은 다르네…"한우 66인분 플렉스" ('편스토랑')

4.

[SC리뷰] 한혜진 "♥8살 연하 기성용, 잘 생겨서 싸울 때 화가 덜 나더라" 솔직('나래식')

5.

크레용팝 웨이, '10kg 감량' 현아 저격 "또 요요올 것"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

100억설 강백호 이정도였나? MLB 공홈 '센터'에 딱! → 아시아, 다음은 누구냐! [MLB.com]

2.

혹시 내년에도 한화? 폰세, 美 냉혹한 평가 "KBO에서 에이스 대우 받는게…"

3.

"폰세-앤더슨, 선발투수로 ML 계약 가능" 美, 그런데 NPB 스타들은 1억달러 호가

4.

토트넘 눈물 엉엉, 손흥민 다시 돌아와줘...토트넘 훗스퍼 스타디움 텅텅 비어 '초유의 티켓 할인'→"상품 판매 정말 심각, 절반 수준"

5.

9개 구단 절망? 폰세 빅리그급 아닌가 → "돈 벌고 싶으면 한국서 에이스 노릇하는 게 나을수도" MLB닷컴의 현실적 충고

스포츠 많이본뉴스
1.

100억설 강백호 이정도였나? MLB 공홈 '센터'에 딱! → 아시아, 다음은 누구냐! [MLB.com]

2.

혹시 내년에도 한화? 폰세, 美 냉혹한 평가 "KBO에서 에이스 대우 받는게…"

3.

"폰세-앤더슨, 선발투수로 ML 계약 가능" 美, 그런데 NPB 스타들은 1억달러 호가

4.

토트넘 눈물 엉엉, 손흥민 다시 돌아와줘...토트넘 훗스퍼 스타디움 텅텅 비어 '초유의 티켓 할인'→"상품 판매 정말 심각, 절반 수준"

5.

9개 구단 절망? 폰세 빅리그급 아닌가 → "돈 벌고 싶으면 한국서 에이스 노릇하는 게 나을수도" MLB닷컴의 현실적 충고

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.