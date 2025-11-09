"강백호 마음, 미국으로 좀 더 기울어져있다" 시장 열리자마자 요동치나

|
[스포츠조선 나유리 기자]1999년생 FA. 어린 나이와 뿌리치기 힘든 타격 재능. '최대어'로 꼽히는 강백호의 행선지는 미국이 될까.
하지만 타격 재능은 여전히 최상급이다. 데뷔 첫 시즌 29개의 홈런을 터뜨렸고, 여전히 장타력을 갖춘 상위 레벨 타자라는 평가에는 이견이 없다.
실제 메이저리그 구단들은 신인 시절부터 강백호에 대한 리포트를 꾸준히 해왔다. 고교 시절 역시 관심을 보였었고, KBO리그에서 프로 생활을 시작한 후에도 꾸준히 관찰 대상 중 한명이었다.
그가 FA를 앞둔 시점에서, 메이저리그 구단들의 관심은 조금 더 세밀해졌다. 몇몇 구단 스카우트 관계자들이 강백호를 보기 위해 KT 경기를 찾는 모습이 경기장에서 여러 차례 목격되기도 했다.
아직 미국에서 '대어급' FA 선수로 평가받지는 못하더라도, 그의 타격 재능을 감안해 메이저리그에서도 검토는 해볼 수 있다는 반응이다.
다만 강백호가 미국행을 선택할 경우, KBO리그 FA 시장도 요동칠 수 있다. 강백호 영입 계획이 있었던 구단들의 '플랜'이 완전 달라질 수 있기 때문이다. 모기업을 통해 준비해뒀던 금액을 다른 선수 영입에 쓸 수 있고, 또 그에 따른 2차, 3차 이동이 생길 수도 있다.
강백호는 메이저리거 꿈을 이룰 수 있을까. 이제 막 시작된 스토브리그가 무척 흥미롭다.
나유리 기자 youll@sportschosun.com