소노 빅3의 위력! KT 수비 완벽파훼. 나이트-켐바오-이정현 62P 합…

[스포츠조선 류동혁 기자] 고양 소노가 부산 KT를 완파했다. 안양 정관장도 울산 현대모비스를 누르고 단독 선두를 질주했다.
KT는 김선형이 결장. 지난 KCC전 이후 고질적인 발 뒷꿈치 부상을 호소했다. 큰 부상은 아니지만, 당분간 휴식이 필요하다.
소노는 이재도가 갈비뼈 부상으로 이탈한 상황, 빅3의 조화가 필요했다. 이정현, 케빈 켐바오, 네이선 나이트는 좀처럼 시너지를 내지 못했다. 지난 현대모비스전에서 완패한 핵심 이유였다.
초반 접전이었다. 1쿼터는 17-16 소노의 1점 차 리드로 종료됐다.
2쿼터 KT의 공격이 제대로 말을 듣지 않았다. 소노는 이정현과 나이트가 공격 활로를 뚫었다.
이정현은 KT의 집중 마크에 자유투를 얻어내거나, 2대2 스크린을 받은 뒤 스네이크 드리블로 KT의 수비 포메이션을 혼란하게 만든 뒤 외곽 팀동료들의 오픈 찬스를 만들어줬다. 정희재의 3점포가 나온 장면이 대표적이었다.
이정현이 벤치로 향하자, 켐바오가 오픈 더 볼 움직임에 의한 3점포, 골밑 돌파에 의한 덩크슛까지 연속 5득점을 책임졌다. 반면, KT는 외곽포가 여전히 말을 듣지 않는 상황에서 단순한 하이-로 게임을 펼쳤다.
소노의 집중 수비에 효율이 떨어졌다. 결국 47-35, 12점 차 소노 리드로 전반 종료.
3쿼터 빅3의 유기적 플레이가 이어졌다. 스틸에 의한 캠바오의 드리블, 그리고 날카로운 패스가 나이트에 연결됐고, 덩크로 이어졌다.
게다가 이정현과 나이트의 2대2에 의한 쇼트 롤 플레이. 이정현이 코너에 있는 켐바오에게 패스. 켐바오의 3점포로 연결됐다. 결국 3쿼터 중반 54-35, 19점 차까지 리드를 벌렸다.
KT의 반격은 만만치 않았다. 외곽 수비를 강화, 잇단 스틸로 속공, 결국 62-50, 12점 차 KT가 추격하면서 3쿼터가 종료됐다.
4쿼터 박지원의 아크로바틱한 레이업 슛으로 KT가 10점 차까지 좁혔다. 하지만 여기까지였다.
소노는 켐바오가 폭풍같은 연속 3점포를 터뜨렸고, 나이트가 호쾌한 연속 덩크슛을 터뜨렸다. 70-54, 16점 차 소노의 리드. 여기에서 승패가 완전히 결정됐다.
한편, 울산동천체육관에서 열린 경기에서는 안양 정관장이 현대모비스를 76대50으로 완파했다.
정관장은 조니 오브라이언트가 18득점, 9리바운드로 최근 부진을 떨쳤고, 변준형(10득점) 렌즈 아반도(10득점)가 지원했다. 현대모비스는 레이션 해먼즈(13득점) 외에는 두자릿수 득점을 한 선수가 없었다.
정관장은 9승4패로 단독 선두를 질주. 현대모비스는 7승7패로 7위. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com