LG구단 최고 업적 감독인데, 왜 5년이 아닌 3년일까. 염갈량은 "2년…

기사입력 2025-11-10 01:40


LG 염경엽 감독이 3년 재계약을 한 뒤 김인석 사장과 함께 손가락 5개를 모두 펼쳐보였다. 두번의 우승을 한 염 감독이 남은 3년 동안 모두 우승해서 5개를 채우겠다는 뜻으로 보인다. 사진제공=LG 트윈스

LG 염경엽 감독이 3년 재계약을 한 뒤 김인석 사장과 악수하고 있다. 사진제공=LG 트윈스

[스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스가 '우승 감독' 염경엽 감독과 3년 재계약을 했다. 역대 최고대우다.

LG는 8일 염 감독과 계약기간 3년 최대 30억 원(계약금 7억 원, 연봉 21억 원, 옵션 2억 원)에 재계약 했다. 이는 롯데 자이언츠 김태형 감독이 지난 2020년 두산과 재계약을 하면서 기록한 3년 총액 28억원을 넘어서는 역대 KBO리그 감독 최고 대우다. 염 감독이 처음으로 30억원을 돌파하게 됐다.

LG와 염 감독은 정규리그 우승 때 이미 재계약에 합의를 한 상태였다. 한국시리즈 이후 구체적인 협상을 하기로 했고, LG는 강적으로 꼽히던 한화 이글스를 4승1패로 누르고 2023년에 이어 징검다리 우승을 차지했다.

첫 재임기간 3년 동안 정규리그 통산 247승으로 이 기간 최다승을 기록했고 두번의 한국시리즈 우승으로 LG를 최고의 팀으로 만든 염 감독에게 LG구단은 역대 최고 대우로 화답했다.

염 감독은 "역대 최고 대우를 해주신 구단주님, 구단주 대행님, 사장님, 단장님께 감사드린다. 또 아낌없는 사랑을 보내주신 팬들 덕분에 다시 한번 KBO리그 최고 인기구단인 LG 트윈스 감독을 맡을 수 있게 되었다고 생각한다. 팬들에게도 감사드린다"라며 "두 번의 통합우승에 만족하지 않고, 앞으로도 지속적으로 우승에 도전할 수 있는 전력을 갖춘 팀을 목표로 하여 LG트윈스가 명문 구단으로 나아가는데 일조하겠다"라고 말했다.


13일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 한국시리즈 5차전 경기, LG가 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 염경엽 감독이 행가레를 받고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2023.11.13/

31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 5차전. LG가 4대1로 승리하며 시리즈 전적 4승 1패로 우승을 차지했다. 선수들이 염경엽 감독을 헹가래 치고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.31/
그런데 계약기간이 3년이라는 것에 의문을 가지는 이들도 있다. LG의 29년 숙원을 풀어준 감독인데다 3년 동안 두번의 우승을 하면서 명실상부 LG를 현시대 최고의 팀으로 올려놓은 감독인데 일반적인 3년 계약만 한 것이 오리혀 적다고 생각할 수도 있는 것. 이번에 한국시리즈까지 4승1패로 우승하며 계약기간을 5년까지 보는 이들도 있었다.

하지만 LG와 염 감독은 보통 감독들의 계약 기간인 3년에 합의해 계약을 했다.

사실 염 감독은 현재 KBO리그에서 상한가를 치는 감독이라 할 수 있다. 히어로즈 감독 시절엔 여러 선수를 키워내는 육성에 탁월한 능력을 보여줬고, 이번 LG에선 주전 선수들을 관리하면서도 젊은 선수를 키워내 우승을 만들어내는 능력까지 보이면서 육성과 성적 모두 가능한 감독임을 증명했기 때문이다. 우승을 원하는 팀이나 육성을 원하는 팀이나 모두 염 감독을 찾을 수밖에 없게 됐다.

염 감독은 지난 10월 31일 한국시리즈 우승 후 가진 인터뷰에서 재계약에 대한 얘기가 나왔을 때 계약기간에 대한 질문에 "나는 3년 이상의 긴 계약은 원하지 않는다. 3년이 적당하다고 생각한다. 2년도 나쁘지 않다"라며 의외의 대답을 했다. 이어 "작게 해서 못하면 그만두는 거다. 승부를 하는 거다"라며 계약기간이 길어도 성적이 나쁘면 잘리는 야구판의 생리를 잘 아는 발언을 했었다. 돌려서 생각하면 그만큼 자신이 있다는 뜻으로 해석할 수도 있는 부분이다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com



