이틀간 한국 유일한 실점이 김서현... 류지현의 진단은 '지쳤다' 그러나 교체 이유는 투구수[고척 코멘트]

기사입력 2025-11-09 18:09


이틀간 한국 유일한 실점이 김서현... 류지현의 진단은 '지쳤다' 그러나…
9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전. 5회말 김서현이 등판해 투구하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/

이틀간 한국 유일한 실점이 김서현... 류지현의 진단은 '지쳤다' 그러나…
9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전. 5회말 2사 1, 2루 김서현이 프로콥에게 1타점 적시타를 허용한 후 아쉬워하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/

이틀간 한국 유일한 실점이 김서현... 류지현의 진단은 '지쳤다' 그러나…
9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전. 5회말 2사 1, 2루 김서현이 프로콥에게 1타점 적시타를 허용하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/

[고척=스포츠조선 권인하 기자]"김서현은 투구수 때문에 교체를 한 것이다."

한국야구대표팀 류지현 감독의 김서현에 대한 진단은 '지쳤다'였다. 김서현은 9일 고척 스카이돔에서 열린 K-베이스볼시리즈 체코와의 2차 평가전에 5회말 세번째 투수로 등판해 ⅔이닝 동안 1안타 2볼넷 1실점을 기록했다.

총 21개의 공을 뿌렸고 오로지 직구만 던졌다. 최고 156㎞를 찍었고 평균 152㎞를 기록했으나 전광판엔 대부분 149~152㎞ 정도의 구속이 찍혔다.

2사 1루서 볼넷을 내줘 1,2루가 된 뒤 149㎞의 직구가 가운데로 몰렸고 체코의 1번 프로콥이 친 타구가 좌익수와 중견수 사이로 떨어지는 안타가 되며 실점. 2-0에서 2-1이 되면서 2사 1,3루의 위기가 이어졌고 결국 투수가 정우주로 교체됐다. 정우주가 다음타자를 헛스윙 삼진으로 잡아내며 이닝 종료.

경기후 류지현 감독은 "한화 선수들이 플레이오프와 한국시리즈를 치르면서 많이 지친 것 같다. LG 선수들은 체력이 괜찮아서 밸런스가 유지되는 느낌을 받았다"라고 했다.


이틀간 한국 유일한 실점이 김서현... 류지현의 진단은 '지쳤다' 그러나…
9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전. 5회말 2사 1, 2루 김서현이 프로콥에게 1타점 적시타를 허용한 후 강판되고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/

이틀간 한국 유일한 실점이 김서현... 류지현의 진단은 '지쳤다' 그러나…
9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전. 5회말 김서현이 등판해 투구하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/

이틀간 한국 유일한 실점이 김서현... 류지현의 진단은 '지쳤다' 그러나…
9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전. 5회말 2사 1, 2루 김서현이 프로콥에게 1타점 적시타를 허용하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/
김서현의 이날 피칭도 체력적인 문제로 봤다. 류 감독은 "우리가 김서현이 정규리그에서 가장 좋았을 때의 모습을 보면 구속이 156㎞가 나왔다. 구종이 다양한 선수가 아니고 컨디션 좋을 때 힘으로 누르는 스타일인데 오늘 보셔셔 아시겠지만 구속이 151, 152㎞ 정도였다"라며 "아무래도 체력이 떨어진 부분이 아니겠나"라고 말했다.

체코와의 1,2차전서 이닝 중에 교체한 경우는 김서현이 유일했다. 정우주가 유일하게 주자가 있는 위기 상황에서 등판한 케이스.

2-1, 1점차에 동점 위기였지만 그 때문에 김서현을 교체한 것은 아니라고 했다. 이유는 투구수였다.

김서현으로 인해 일주일 뒤 일본전에 대한 고민이 있냐는 질문에 "일본전 고민은 없다. 우리가 정한 스케줄대로 간다"라면서 "사실 (김)서현이를 이닝 끝까지 맡기고 싶었는데 안타깝게도 투구수가 많아서 교체를 했다. 21개여서 25개가 넘어가면 안되니까…. 내용보다는 투구수 때문에 교체했다고 보시면 된다"라고 오해의 소지를 차단하려 했다.
고척=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'재혼' 서동주, 父서세원 잃고 미국 집도 날렸다 "변호사로 번 돈 증발"

2.

수지, 180도 다리찢고도 '여유'....발레로 뽐낸 놀라운 유연성

3.

최진혁, 힘들었던 시절 도와준 '은인' 공개 "이분 아니었으면 데뷔조차 못 했을 것"('미우새')

4.

쯔양, 숨겼던 '리스트' 공개했다 "다 합치면 천개가 넘어"

5.

'용준형♥' 현아, 59→49kg 감량 후 확 달라진 얼굴..."뼈말라 좋아했잖아"

스포츠 많이본뉴스
1.

10점 대승에도 웃을 수가 없었다...김서현 충격 실점이 대표팀을 지배해버렸다

2.

"손흥민, 따라올테면 따라와봐" '아무말' 호날두 실력은 못 깐다, 왼발로만 181골 '21세기 통산 5위'

3.

팬들의 응원에도... 156km 오로지 직구 승부 김서현 2볼넷, 1안타 체코전 첫 실점[고척 현장]

4.

오베르단-전민광 공백 "타격 없을 수 없어"...그럼에도 승리 의지 다진 박태하 감독 "준비는 잘 됐다, 선수들도 분위기 알아"[현장인터뷰]

5.

소노 빅3의 위력! KT 수비 완벽파훼. 나이트-켐바오-이정현 62P 합작. KT 22점 차 완파. 빅3 시너지 승부처 지배했다

스포츠 많이본뉴스
1.

10점 대승에도 웃을 수가 없었다...김서현 충격 실점이 대표팀을 지배해버렸다

2.

"손흥민, 따라올테면 따라와봐" '아무말' 호날두 실력은 못 깐다, 왼발로만 181골 '21세기 통산 5위'

3.

팬들의 응원에도... 156km 오로지 직구 승부 김서현 2볼넷, 1안타 체코전 첫 실점[고척 현장]

4.

오베르단-전민광 공백 "타격 없을 수 없어"...그럼에도 승리 의지 다진 박태하 감독 "준비는 잘 됐다, 선수들도 분위기 알아"[현장인터뷰]

5.

소노 빅3의 위력! KT 수비 완벽파훼. 나이트-켐바오-이정현 62P 합작. KT 22점 차 완파. 빅3 시너지 승부처 지배했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.