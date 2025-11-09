이틀간 한국 유일한 실점이 김서현... 류지현의 진단은 '지쳤다' 그러나…

|
|
|
[고척=스포츠조선 권인하 기자]"김서현은 투구수 때문에 교체를 한 것이다."
2사 1루서 볼넷을 내줘 1,2루가 된 뒤 149㎞의 직구가 가운데로 몰렸고 체코의 1번 프로콥이 친 타구가 좌익수와 중견수 사이로 떨어지는 안타가 되며 실점. 2-0에서 2-1이 되면서 2사 1,3루의 위기가 이어졌고 결국 투수가 정우주로 교체됐다. 정우주가 다음타자를 헛스윙 삼진으로 잡아내며 이닝 종료.
경기후 류지현 감독은 "한화 선수들이 플레이오프와 한국시리즈를 치르면서 많이 지친 것 같다. LG 선수들은 체력이 괜찮아서 밸런스가 유지되는 느낌을 받았다"라고 했다.
|
|
|
체코와의 1,2차전서 이닝 중에 교체한 경우는 김서현이 유일했다. 정우주가 유일하게 주자가 있는 위기 상황에서 등판한 케이스.
2-1, 1점차에 동점 위기였지만 그 때문에 김서현을 교체한 것은 아니라고 했다. 이유는 투구수였다.
김서현으로 인해 일주일 뒤 일본전에 대한 고민이 있냐는 질문에 "일본전 고민은 없다. 우리가 정한 스케줄대로 간다"라면서 "사실 (김)서현이를 이닝 끝까지 맡기고 싶었는데 안타깝게도 투구수가 많아서 교체를 했다. 21개여서 25개가 넘어가면 안되니까…. 내용보다는 투구수 때문에 교체했다고 보시면 된다"라고 오해의 소지를 차단하려 했다.
고척=권인하 기자 indyk@sportschosun.com