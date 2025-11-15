"오심도 경기 일부? 평가전이라도 소중한 타석." 안타 뺏긴 문현빈의 하…

"오심도 경기 일부? 평가전이라도 소중한 타석." 안타 뺏긴 문현빈의 하소연. "오심 때문에 분위기도 넘어갔다"[도쿄 인터뷰]

기사입력 2025-11-16 03:40


9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전. 9회초 2사 2루 문현빈이 1타점 적시타를 치고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/

문현빈의 타구가 투수의 오른발 앞에 떨어지는 장면. 심판은 그러나 그라운드에 맞지 않고 발에 맞고 튀어 1루수가 잡았다고 판정해 아웃을 선언했다. 네이버 중계화면 캡쳐

15일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 류지현 감독이 5회초 그라운드에 나와 심판진에게 어필하고 있다. 연합뉴스

[도쿄=스포츠조선 권인하 기자]"그 오심 때문에 분위기가 넘어간 것 같다."

도쿄돔 첫 안타를 오심으로 뺏긴 한국야구대표팀 문현빈이 아쉬움을 토로했다.

문현빈은 15일 일본 도쿄에서 열린 <2025 NAVER K-BASEBALL SERIES> 일본과의 1차 평가전서 7번-좌익수로 선발 출전해 3타수 무안타 1볼넷을 기록했다.

사실은 안타가 있었다. 3-3 동점이던 5회초 내야안타를 쳤던 것. 그러나 심판진이 아웃으로 처리했고, 비디오 판독도 WBC 규정에 포함돼 있지 않아 억울하게 안타를 뺏기고 말았다.

문현빈이 친 타구가 투수의 발을 맞고 1루측 파울지역으로 높이 떠서 날아가 1루수가 잡았다. 바운드가 되지 않고 투수 발에 바로 맞았다면 플라이 아웃이 되지만 중계방송의 리플레이에서 발에 맞기전 마운드 흙에 맞아 튀는 장면이 나왔다. 확실한 안타였다. 그러나 투수 마쓰모토 유키가 발에 직접 맞았다고 심판에게 어필했고, 4심 합의 끝에 아웃으로 인정됐다.

공교롭게도 5회말 대거 6점을 내주며 3-9로 뒤집혀 분위기가 완전히 일본으로 넘어갔다. 5회초 문현빈이 안타로 인정되고 득점까지 이어졌다면 상황은 달라졌을 듯.

경기후 만난 문현빈은 "아쉽긴 하다. 오심도 경기의 일부분이라고 하지만 잘 봐줬으면 좋겠다"면서 "평가전이라고 해도 소중한 타석이다. 안타치려고 엄청나게 집중하는데 아웃되니까 씁쓸했다"라고 당시의 심정을 말했다.


9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전. 9회초 2사 2루 문현빈이 1타점 적시타를 치고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/

12일 오후 야구국가대표팀 선수들이 일본과 평가전을 위해 일본 도쿄로 출국했다. 출국장을 나서고 있는 문현빈. 김포공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.12/

9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전. 9회초 2사 2루 문현빈이 1타점 적시타를 치고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/

15일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 7회초 2사 1루에서 문현빈이 2루 도루에 성공하고 있다. 연합뉴스
이어 곧바로 5회말 실점했다고 하자 "그래서 더 아쉬웠다. 내가 선두타자여서 안타가 됐다면 득점으로 연결됐을 수도 있다. 그 오심 하나 때문에 분위기가 넘어간 것 같다"라고 했다.


평가전이라고 해도 도쿄돔에서 열리는 한일전이라 긴장을 하긴 했다고. 문현빈은 "평가전이어도 한일전이라 중요하다고 생각해서 조금 긴장감이 있었고 또 관중이 많이 차 있어서 긴장감 있게 했던 것 같다"라고 했다.

일본 투수들이 역시 좋다고 느꼈다. 문현빈은 "확실히 변화구가 좋은 것 같다. 높이가 좋아서 막무가내로 들어가면 힘들것 같다는 생각을 했다"라고 했다. 그런 상황에서 안타르 뺏겼으니 더욱 아쉬움이 클 듯.

이날의 아쉬움을 다음날 승리로 풀어내겠다는 생각이다. 문현빈은 "오늘 한번 치렀기 때문에 내일은 우리가 홈팀으로 말 공격이니 어떻게 해서든 꼭 이기도록 하겠다"라며 각오를 다졌다.
도쿄=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

