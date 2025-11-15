'이상순♥' 이효리, 매년 입는 '15만원 웨딩드레스'.."놀러가서 구입, 이젠 누렇게 변했다"

기사입력 2025-11-15 20:42


[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이효리가 웨딩드레스에 얽힌 일화를 공개했다.

15일 유튜브 채널 'Hong's MakeuPlay 홍이모'에는 "효리와 함께한 저스트메이크업 솔직담백 리뷰[7~10화]"라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 이효리는 자신이 MC로 참여했던 쿠팡플레이 예능 '저스트 메이크업'을 시청하며 솔직한 소감을 전했다.

이효리는 '저스트 메이크업' 최종 우승자인 '파리금손'의 메이크업 영상을 보며 "저 분도 내가 지금 당장 쓰지 않더라도 평소에 엄청 사서 모아놓으신다고 하시더라"라고 설명하며 자신의 경험을 떠올렸다.


그는 "나 '텐미닛' 첫방할 때 주황색 티셔츠에 군복바지 입었는데, 그 주황색 티를 '보야르 원정대'라고 예능 찍으러 파리 갔을 때 빈티집 샵에서 산거다"라고 회상했다.

또한 웨딩드레스에 대해서도 "우붓 놀러갔을 때 길에서 '나중에 언제 입어야지'하고 샀는데 그게 웨딩드레스가 됐다"고 설명했다. 이를 들은 이효리의 절친이자 포토그래퍼 김태은이 "시간이 되어가지고 지금은 누렇게 변했다. 제가 저번에 촬영하는데 누렇더라"라고 하자, 이효리는 "특히 겨드랑이 부분이 그렇다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

앞서 그는 과거 한 예능에서 자신의 웨딩드레스 가격을 밝혔다. 그는 "외국 나갔을 때 나중에 결혼할 때 '이거 입어야지' 하고 옷가게에서 15만원 주고 샀다. 너무 예쁜 거다. 결혼하기 10년 전이었다"고 설명했다.

한편 이상순과 이효리는 2013년 결혼 후 제주도에서 생활하다가 지난해 서울 종로구 평창동에 위치한 60억 대 단독주택으로 이사했다.

