'광복 80주년 기념' 손기정평화마라톤, 16일 개최...손기정 이름과 국적 정정 서명운동도 진행

기사입력 2025-11-15 21:23


'광복 80주년 기념' 손기정평화마라톤, 16일 개최...손기정 이름과 …

'광복 80주년 기념' 손기정평화마라톤, 16일 개최...손기정 이름과 …

[스포츠조선 박찬준 기자]대한민국 최초의 스포츠 영웅이자 1936년 베를린올림픽 마라톤 우승자 손기정을 기리는 '2025 손기정평화마라톤 대회'가 16일 고양종합운동장에서 열린다. 올해 대회에서는 특별히 IOC에 대한민국 국적과 한글식 영문 이름 (SON KEE CHUNG) 표기를 요청하는 서명운동이 진행돼 그 의미를 더한다.

이번 대회는 광복 80주년 정부 기념사업의 일환으로 손기정기념재단과 스포티비뉴스가 공동 주최하며, 문화체육관광부·고양특례시 등이 후원한다. '광복은 자유다'라는 슬로건 아래 풀코스·하프·10km 등 3개 종목에 약 1만5000여 명의 참가자가 차량 없는 제2자유로를 달리는 대한민국 유일의 특별 레이스로 펼쳐진다.

손기정기념재단은 이번 대회장에서 IOC에 손기정의 국적을 '대한민국', 이름을 'SON KEE CHUNG(손기정)'으로 정정해 달라는 서명운동을 시작한다.

현재 IOC 공식 기록 첫 화면에는 손기정의 국적이 일본, 이름이 'KITEI SON'으로 표기돼 있다. 정부와 체육계의 지속적 노력으로 '일본 국적을 사용할 수밖에 없던 역사적 배경'이 일부 소개되었지만, 여전히 정정되지 않은 국적과 이름 표기는 손기정에게 슬픈 우승자라는 상징을 남기고 있다.

재단은 이번 서명운동이 2026년 손기정 베를린올림픽 우승 90주년을 앞둔 시점에서 진행된다는 역사적 의미를 강조했다.

손기정은 일제강점기, 민족적 자부심을 되찾는 상징적 인물로 평가된다. 2025년 광복 80주년을 맞아 국립중앙박물관에서 이순신 장군과 함께 '국난극복 상징 인물'로 선정돼 특별전이 마련될 정도로 시대적 가치가 재조명되고 있다.

서명운동은 16일 대회 현장을 시작으로, 2026년 8월 IOC 제출 전까지 손기정기념관에서 계속 이어질 예정이다.

손기정기념재단 김성태 이사장은 "손기정은 제국주의 시대의 아픔을 지금까지 짊어지고 있는 인물"이라며 "이제는 IOC가 그의 우승을 기쁨과 자부심으로 기록하도록 국적과 이름을 바로잡아야 한다"고 밝혔다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박명수, 축의금 기준 밝혔다 "친하면 10만원, 5만원 내면 밥 먹지 말아야"(하와수)

2.

'유산 3번' 진태현 "러닝 시작한 이유? 하늘나라 간 딸에게 완주 약속"

3.

[공식]주지훈 제복에 나치 훈장?..'재혼황후' 제작사, 잘못 인정 "이미지 교체 진행"

4.

송혜교, 확 짧아진 머리..쇼트커트 변신 '보이시 매력'

5.

유재석→이영자도 걱정..CEO된 송은이 "백수 시절 '팟캐스트' 무작정 시작"(전참시)

스포츠 많이본뉴스
1.

류지현이 꽁꽁 감춘 이유있었네. 고졸 신인 정우주가 2차전 도쿄돔 선발로 나선다[도쿄 현장]

2.

잘치는 타자 다 있다. 송성문-노시환-문보경 중심. 좌-우 지그재그 타선 완성[도쿄 현장]

3.

'괴물타자' 도쿄돔 넘겼다. 177.8km 선제 투런포 작렬. 송성문 랑데뷰솔로포까지. 드디어 9연패 끊나[도쿄 현장]

4.

곽빈 155km 강속구 좋았는데... 4회 허무하게 3실점 강판[도쿄 현장]

5.

한국은 되는데 MLB가 안된다니... 문현빈 오심에 도쿄돔 첫 안타 억울하게 뺏겼다[도쿄 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

류지현이 꽁꽁 감춘 이유있었네. 고졸 신인 정우주가 2차전 도쿄돔 선발로 나선다[도쿄 현장]

2.

잘치는 타자 다 있다. 송성문-노시환-문보경 중심. 좌-우 지그재그 타선 완성[도쿄 현장]

3.

'괴물타자' 도쿄돔 넘겼다. 177.8km 선제 투런포 작렬. 송성문 랑데뷰솔로포까지. 드디어 9연패 끊나[도쿄 현장]

4.

곽빈 155km 강속구 좋았는데... 4회 허무하게 3실점 강판[도쿄 현장]

5.

한국은 되는데 MLB가 안된다니... 문현빈 오심에 도쿄돔 첫 안타 억울하게 뺏겼다[도쿄 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.