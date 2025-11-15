'광복 80주년 기념' 손기정평화마라톤, 16일 개최...손기정 이름과 …

|
[스포츠조선 박찬준 기자]대한민국 최초의 스포츠 영웅이자 1936년 베를린올림픽 마라톤 우승자 손기정을 기리는 '2025 손기정평화마라톤 대회'가 16일 고양종합운동장에서 열린다. 올해 대회에서는 특별히 IOC에 대한민국 국적과 한글식 영문 이름 (SON KEE CHUNG) 표기를 요청하는 서명운동이 진행돼 그 의미를 더한다.
현재 IOC 공식 기록 첫 화면에는 손기정의 국적이 일본, 이름이 'KITEI SON'으로 표기돼 있다. 정부와 체육계의 지속적 노력으로 '일본 국적을 사용할 수밖에 없던 역사적 배경'이 일부 소개되었지만, 여전히 정정되지 않은 국적과 이름 표기는 손기정에게 슬픈 우승자라는 상징을 남기고 있다.
재단은 이번 서명운동이 2026년 손기정 베를린올림픽 우승 90주년을 앞둔 시점에서 진행된다는 역사적 의미를 강조했다.
서명운동은 16일 대회 현장을 시작으로, 2026년 8월 IOC 제출 전까지 손기정기념관에서 계속 이어질 예정이다.
손기정기념재단 김성태 이사장은 "손기정은 제국주의 시대의 아픔을 지금까지 짊어지고 있는 인물"이라며 "이제는 IOC가 그의 우승을 기쁨과 자부심으로 기록하도록 국적과 이름을 바로잡아야 한다"고 밝혔다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com