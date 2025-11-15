심우준 50억 논란부터 시작된 박찬호 대란...100억 아닌 80억 적정가냐, 이것도 오버냐

최종수정 2025-11-16 05:07

심우준 50억 논란부터 시작된 박찬호 대란...100억 아닌 80억 적정…
13일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기, 2회말 문보경의 내야땅볼 타구를 잡아 1루에서 잡아내는 박찬호의 모습. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.13/

[스포츠조선 김용 기자] 심우준에서 시작된 박찬호 대란, 80억원이 적정가냐 오버페이냐.

FA 유격수 박찬호 폭풍이 가라앉을 것으로 보인다.

뜨거웠던 박찬호 영입전이 마무리 단계다. 두산 베어스가 그를 품을 팀으로 앞서나갔다. KT 위즈도 끝까지 최선을 다해 구애를 했지만, 박찬호의 마음은 수원이 아닌 서울로 향한 것으로 알려졌다. 물론 아직 도장을 찍은 건 아니기에 100% 확률이라고 할 수는 없지만, 이변이 없는 한 박찬호는 두산 유니폼을 입을 걸로 보인다.

조건은 4년 80억원이다. KT도 턱없이 부족한 금액을 오퍼한 건 절대 아니었다. 거의 비슷한 수준인 것으로 알려졌다. 다만 박찬호에게 두산이 더 매력적인 이유가 있었을 것이다. 일례로 두산은 박찬호에게 돈보다 '내야진과 팀의 리더가 돼달라'는 책임감을 얘기했다고 한다. 두산은 세대 교체 과정으로 야수들이 매우 젊다. 박찬호가 중심이 될 수 있다.

또 박찬호가 총액을 떠나 계약금 비중을 높이고, 보장 금액을 높이는 걸 원하고 있다고 한다. 이를 두산이 수용한다면 마음이 더 끌릴 수밖에 없다.


심우준 50억 논란부터 시작된 박찬호 대란...100억 아닌 80억 적정…
10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 8회말 2타점 적시타를 날린 KIA 박찬호. 광주=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.10/
항간에 떠돈 100억원은 아니다. 하도 100억원 얘기가 나오니, 80억원이 싸게 느껴질 정도다. 물론 결코 싼 액수는 아니다. LG 트윈스를 우승으로 이끈, 공-수 최고 유격수로 꼽힌 LG 트윈스 오지환이 6년 총액 124억원에 계약했다. 연간 20억원 수준. 박찬호도 몸값은 오지환과 거의 비슷하다고 보면 된다. 장타력, 수비 안정성 등을 비교하면 박찬호가 오지환보다 낫다고 하기는 무리다.

결국 시작은 작년 한화 이글스 심우준 계약부터다. 수비 좋고 발 빠르지만 타율이 2할 초중반대 선수. 시장에서는 4년 20~30억원 정도 선수로 평가했는데 원소속팀 KT 위즈와 한화의 경쟁이 붙으며 몸값이 미친듯 뛰어올랐다. 새 홈구장 개장을 앞두고 마음이 급했던 한화가 50억이라는 거액을 질렀고 여기저기서 '오버페이' 논란이 터져나왔다.


심우준 50억 논란부터 시작된 박찬호 대란...100억 아닌 80억 적정…
사진제공=한화 이글스
문제는 그 수혜를 박찬호가 받게 된 점. 1년 후 FA인데 유격수가 없는 팀이 많은 가운데 시작점이 50억원으로 자동 설정이 됐다. 심우준, 박찬호 수비력 주력이 비슷하다고 하면 올해 타율 2할3푼1리 심우준과 비교하면 풀타임 3할이 가능한 박찬호는 무조건 50억원 이상이라는 의견이 결코 무리가 아니었다. 그래서 70~80억원 얘기가 나오는데 3~4개팀 경쟁이 붙는다고 하니 100억원 설이 나온 것이다.


다행(?)인지 80억원에 그쳤다. 만약 박찬호가 100억원을 받았다고 하면, 시장 질서가 흔들릴 수 있었다. '덩치'가 큰 예비 FA 원태인(삼성) 노시환(한화) 등의 몸값이 천정부지 치솟을 수 있었다. 실제 2011년 넥센 히어로즈(키움 전신)가 이택근에 시장가를 훨씬 뛰어넘는 50억원을 안기며, 이후 다른 FA 선수들의 몸값이 폭등하는 악영향을 미쳤었다.


심우준 50억 논란부터 시작된 박찬호 대란...100억 아닌 80억 적정…
스포츠조선DB
때문에 구단들도 '오버페이' 여론을 의식하지 않을 수 없었을 것이다. FA는 시장의 공급과 수요에 따라 가격이 정해진다는 것, 그리고 아무리 시장 논리더라도 선수의 객관적 능력에 기반한 평가가 이뤄져야 한다는 양측의 팽팽한 논쟁 속 박찬호의 80억원 몸값은 어떻게 평가를 받을 것인가. 일단 확실하게 도장 찍는 것부터 기다려보자.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

민희진, 입장문 공개 "뉴진스 다섯일 때 존재..아이들 끌어들이지 말길" [전문]

2.

박명수, 축의금 기준 밝혔다 "친하면 10만원, 5만원 내면 밥 먹지 말아야"(하와수)

3.

'유산 3번' 진태현 "러닝 시작한 이유? 하늘나라 간 딸에게 완주 약속"

4.

'이상순♥' 이효리, 매년 입는 '15만원 웨딩드레스'.."놀러가서 구입, 이젠 누렇게 변했다"

5.

[공식]주지훈 제복에 나치 훈장?..'재혼황후' 제작사, 잘못 인정 "이미지 교체 진행"

스포츠 많이본뉴스
1.

류지현이 꽁꽁 감춘 이유있었네. 고졸 신인 정우주가 2차전 도쿄돔 선발로 나선다[도쿄 현장]

2.

"메시, 호날두만 있나" 소리없는 진정한 'GOAT', '불혹' 모드리치 5번째 월드컵 진출 확정…나이 잊은 '네버엔딩' 신화

3.

잘치는 타자 다 있다. 송성문-노시환-문보경 중심. 좌-우 지그재그 타선 완성[도쿄 현장]

4.

英 단독 보도! '10년 헌신' 손흥민 자존심 챙겼다...푸스카스급 득점 작렬→"새 계약 제안 준비" SON 수준 이하 급여 예고

5.

'괴물타자' 도쿄돔 넘겼다. 177.8km 선제 투런포 작렬. 송성문 랑데뷰솔로포까지. 드디어 9연패 끊나[도쿄 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

류지현이 꽁꽁 감춘 이유있었네. 고졸 신인 정우주가 2차전 도쿄돔 선발로 나선다[도쿄 현장]

2.

"메시, 호날두만 있나" 소리없는 진정한 'GOAT', '불혹' 모드리치 5번째 월드컵 진출 확정…나이 잊은 '네버엔딩' 신화

3.

잘치는 타자 다 있다. 송성문-노시환-문보경 중심. 좌-우 지그재그 타선 완성[도쿄 현장]

4.

英 단독 보도! '10년 헌신' 손흥민 자존심 챙겼다...푸스카스급 득점 작렬→"새 계약 제안 준비" SON 수준 이하 급여 예고

5.

'괴물타자' 도쿄돔 넘겼다. 177.8km 선제 투런포 작렬. 송성문 랑데뷰솔로포까지. 드디어 9연패 끊나[도쿄 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.