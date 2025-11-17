키움 설종진 감독은 왜, 양현종을 주시하고 있나 [원주 현장]

기사입력 2025-11-17 18:07


키움 설종진 감독은 왜, 양현종을 주시하고 있나 [원주 현장]
사진=김용 기자

[원주=스포츠조선 김용 기자] "양현종을 지켜보고 있다."

강원도 원주 태장체육단지에 차려진 키움 히어로즈의 마무리 캠프.

설종진 감독의 첫 1군 훈련 지휘인데, 곡소리가 난다. 오후 1시부터 6시까지 쉴 새 없이 프로그램이 가동된다. 잠깐의 쉴 시간은 훈련을 위해 다른 구장으로 걸어가는 순간과, 타격 훈련 후 공을 모으는 시간 뿐.

이형종, 임지열, 김태진 등 베테랑 선수들도 솔선수범하고 있지만 역시 주목하는 건 2~3년차가 될 어린 선수들이다. 특히 키움은 지난해 어준서, 전태현, 여동욱, 염승원 등 고졸 신인 야수들을 중용했다. 경험을 쌓은 이들이 내년에도 주축으로 활약해주기를 바라는데, 그러기 위해서는 마무리 캠프부터 기량을 더욱 갈고 닦아야 한다는 게 설 감독의 생각이다.

설 감독은 "우리 팀은 지금부터 전쟁 시작이다. 누구라도 스프링캠프에 쉽게 갈 수 있다 생각하면 오산이다. 마무리 훈련부터 보여줘야 한다"고 강조했다.

그런 가운데 설 감독이 주시하는 선수가 있다. 대구고 출신 신인 양현종. 신인드래프트 6라운드에 뽑혔는데, 올해 1군 12경기를 뛰었다. 성적은 8푼3리로 초라했지만, 야무지게 방망이를 돌리는 모습이 인상적이었던 선수.


키움 설종진 감독은 왜, 양현종을 주시하고 있나 [원주 현장]
사진=김용 기자
설 감독은 "이번 마무리 캠프에서는 양현종이 가장 발전된 모습을 보여주고 있다. 원래 펀치력도 있고, 타격에는 자질이 있는 선수였다. 지금처럼 열심히 훈련하면, 분명히 기회가 돌아갈 것"이라고 강조했다.

훈련장에서 만난 양현종은 "이번 마무리 훈련에 와서 바깥쪽 공을 밀어서 멀리 보내려는 시도를 하고 있다. 우중간으로 강한 타구를 만들려고 하는 걸 좋게 봐주신 것 같다. 수비에서도 잔 실수를 줄이려 노력중"이라고 말했다. 수비는 주포지션 3루 외에 1루 연습도 하고 있다. 주전 1루수 최주환의 백업으로도 염두에 두는 모습. 좌타자 최주환과 상호 보완이 되고, 타격 재능을 살리기 위함이다.


양현종은 올시즌을 돌이키며 "어준서, 전태현, 여동욱 등이 먼저 기회를 받을 때 부럽기도 했지만, 2군 코치님들께서 '먼저 올라가는 게 중요한 게 아니다'라고 말씀해주셔서 칼을 갈았다. 1군 기회가 왔을 때 잘 하는 게 중요하다고 생각했다. 안타는 딱 1개 뿐이었지만 잘 맞은 타구들이 많았다. 시합에 나가면 기죽지 않고, 재밌게 즐기는 스타일"이라고 자신을 당차게 소개했다.

빠질 수 없는 질문. KIA 타이거즈 '대투수' 동명이인 양현종과의 인연은 또 없었는지. 양현종은 "내가 2군 올스타전 때 '대타자' 컨셉트로 나갔었는데, 선배님께서 SNS에 그 장면을 올려주셨다"며 "선배님과 이렇게라도 연관될 수 있는 자체가 너무 행복하다"고 솔직하게 말했다.


원주=김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

S.E.S 슈, 사업 대박나더니..중국으로 떠났다 "전세계에 알리고파"

2.

'♥정조국 기러기' 김성은, 안타까운 근황 "우울증 걸려..팔 골절·인대 파열 심각"

3.

[전문] 'LCK 안방마님' 윤수빈, 12월의 신부된다…"♥예비신랑은 따뜻하고 다정해"

4.

배우 나나 집서 강도 행각..30대 남성 "생활비 부족해 범행, 연예인 집인 줄 몰랐다"

5.

팝핀현준, 댄서 차별 대우에 소신발언 "백댄서 호칭=가수 중심적, 안무가로 존중해달라"

스포츠 많이본뉴스
1.

"150km로 KBO 평정, 일본전이 진짜 시험대" 결과는 4사구 23개 충격 남발...뭐가 문제였나

2.

'한일전' 마친 류지현 감독 "WBC는 베테랑 투수 합류 필요…심판판정은 노코멘트" [김포공항일문일답]

3.

'황희찬 초비상' 큰일이다! 신임 감독 오자마자 '레알 공격수 영입' 시도…이적료 340억, 선덜랜드와 경쟁

4.

"팀 성적 훌륭한데, 개인 성적 아쉬운 이강인" 日 매체 미친 비판...'일본 기대주' 쿠보는 칭찬일색

5.

"또 똑같이 할 것" 사과하다 황당 실점, 역전패 원흉 될 수도 있었는데 왜?

스포츠 많이본뉴스
1.

"150km로 KBO 평정, 일본전이 진짜 시험대" 결과는 4사구 23개 충격 남발...뭐가 문제였나

2.

'한일전' 마친 류지현 감독 "WBC는 베테랑 투수 합류 필요…심판판정은 노코멘트" [김포공항일문일답]

3.

'황희찬 초비상' 큰일이다! 신임 감독 오자마자 '레알 공격수 영입' 시도…이적료 340억, 선덜랜드와 경쟁

4.

"팀 성적 훌륭한데, 개인 성적 아쉬운 이강인" 日 매체 미친 비판...'일본 기대주' 쿠보는 칭찬일색

5.

"또 똑같이 할 것" 사과하다 황당 실점, 역전패 원흉 될 수도 있었는데 왜?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.