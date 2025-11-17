키움 설종진 감독은 왜, 양현종을 주시하고 있나 [원주 현장]

|
[원주=스포츠조선 김용 기자] "양현종을 지켜보고 있다."
이형종, 임지열, 김태진 등 베테랑 선수들도 솔선수범하고 있지만 역시 주목하는 건 2~3년차가 될 어린 선수들이다. 특히 키움은 지난해 어준서, 전태현, 여동욱, 염승원 등 고졸 신인 야수들을 중용했다. 경험을 쌓은 이들이 내년에도 주축으로 활약해주기를 바라는데, 그러기 위해서는 마무리 캠프부터 기량을 더욱 갈고 닦아야 한다는 게 설 감독의 생각이다.
설 감독은 "우리 팀은 지금부터 전쟁 시작이다. 누구라도 스프링캠프에 쉽게 갈 수 있다 생각하면 오산이다. 마무리 훈련부터 보여줘야 한다"고 강조했다.
|
훈련장에서 만난 양현종은 "이번 마무리 훈련에 와서 바깥쪽 공을 밀어서 멀리 보내려는 시도를 하고 있다. 우중간으로 강한 타구를 만들려고 하는 걸 좋게 봐주신 것 같다. 수비에서도 잔 실수를 줄이려 노력중"이라고 말했다. 수비는 주포지션 3루 외에 1루 연습도 하고 있다. 주전 1루수 최주환의 백업으로도 염두에 두는 모습. 좌타자 최주환과 상호 보완이 되고, 타격 재능을 살리기 위함이다.
양현종은 올시즌을 돌이키며 "어준서, 전태현, 여동욱 등이 먼저 기회를 받을 때 부럽기도 했지만, 2군 코치님들께서 '먼저 올라가는 게 중요한 게 아니다'라고 말씀해주셔서 칼을 갈았다. 1군 기회가 왔을 때 잘 하는 게 중요하다고 생각했다. 안타는 딱 1개 뿐이었지만 잘 맞은 타구들이 많았다. 시합에 나가면 기죽지 않고, 재밌게 즐기는 스타일"이라고 자신을 당차게 소개했다.
빠질 수 없는 질문. KIA 타이거즈 '대투수' 동명이인 양현종과의 인연은 또 없었는지. 양현종은 "내가 2군 올스타전 때 '대타자' 컨셉트로 나갔었는데, 선배님께서 SNS에 그 장면을 올려주셨다"며 "선배님과 이렇게라도 연관될 수 있는 자체가 너무 행복하다"고 솔직하게 말했다.
원주=김용 기자 awesome@sportschosun.com