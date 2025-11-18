도쿄돔에 울려퍼진 '김주원 응원가' 앰프 아닌 트럼펫 소리였다[무로이칼럼]

기사입력 2025-11-19 06:53


상단 왼쪽에서 윤효윤, 박경모, 이소윤, 정성호 트럼페터.사진제공=무로이 마사야

16일 일본 도쿄돔에서 열린 한국야구대표팀과 일본대표팀 간 2차 평가전.

그라운드에서는 9회말 2사에서 동점 홈런을 친 김주원(NC)이라는 히어로가 탄생했다.

한국 응원단석에서도 팬들의 환호를 받은 히어로가 있었다. KBO리그 경기 때와는 느낌이 다른 응원가의 음색을 낸 연주자들이 주인공.

이번 평가전에서는 한국 야구팬들에게 익숙한 선수응원가가 앰프가 아닌 일본야구 특유의 응원스타일인 트럼펫에서 흘러 나왔다. 소리의 주인공은 음악 퍼포먼스 공연기획사 블럽파이브에 소속된 4명의 남녀 프로 트럼페터들이었다.

리더 박경모씨는 "저희는 보통 재즈를 연주하고 빅 밴드, 콘서트, 세션 등을 하고 있습니다. 평가전이 열리기 약 한 달반 전에 제의가 왔는데 사실 저희가 야구를 잘 몰라서 이런 응원문화가 있다는 것을 처음 알았습니다. 팬들의 성원을 받을 수 있도록 열심히 해야겠다고 생각하고 준비했습니다"라고 말했다.
11월14일 대표팀 공식훈련에서 연주연습을 하는 트럼페터들. 사진제공=무로이 마사야
과거 한국팀이 참가한 도쿄돔 경기 때는 한국과 대만의 응원문화에 맞춰 내야석에 무대와 음향기기를 준비한 적이 있었다.

하지만 음악 소리가 작고, 도쿄돔 내야석은 서서 응원하는 것을 금지하고 있기 때문에 규정을 모르는 해외팬들과 경비원 사이에 인식 차이가 있었다. 이번에는 한국응원석을 일본쪽과 마찬가지로 외야석에 배치했는데 문제는 음악 소리를 내는 방법이었다. 외야석에는 무대나 기기를 설치하는 공간이 없다. 이를 해결하기 위해 취한 방법이 바로 트럼펫 연주 응원이었다.

트럼페터 중 유일한 여성 이소윤씨는 야구 응원가 연주에 대해 "기술적으로 문제는 없는데 시작하는 타이밍이나 넓은 돔구장 안에 소리가 잘 전달될까 하는 고민이 있었습니다"라고 말했다.

재즈 콘서트 등과는 다른 재미가 있었다고 한다. 정성호 트럼페터는 "관중과 소통할 수 있어서 즐거웠습니다" 라고 했고, 윤효윤 트럼페터는 자기 연주로 국가 대표팀을 응원하는 것에 대해 "한국 국민으로서 자부심을 느낄 수 있었던 기회였습니다"라고 말했다.
김주원, 동점 솔로홈런
(도쿄=연합뉴스) 이동해 기자 = 16일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 9회말 2사 주자없는 상황 김주원이 동점 솔로홈런을 쏘아올리고 있다. 2025.11.16
트럼페터들은 응원가 중 트럼펫에 잘 맞는 곡으로 김주원 응원가를 뽑혔다. 김주원이 홈런을 쳤을 때는 밤 10시를 넘어 소음제한 때문에 연주는 못 했지만 김주원의 응원가가 트럼펫 소리에 가장 잘 어울렸고, 도쿄돔 안에 넓게 울려퍼졌다.


내년 3월에 열리는 월드베이스볼클래식(WBC) 1차 라운드도 도쿄돔에서 열린다. 그 때도 일본전의 한국팀 응원석은 외야 좌측으로 확정됐다. 일본팀이 안 나오는 경기 때는 외야석을 개방하지 않지만 내야 응원석에서 서서 응원할 수 있도록 운영규정이 변경됐다(일본전은 제외). WBC에서도 트럼펫 연주로 한국 대표팀을 뒷받침할 가능성이 있다.

내년 WBC에 향해 트럼페터들은 "이번에는 처음이라서 부족한 점이나 힘든 부분도 있었지만 각 단체와 협력하면서 발전했으면 좋겠습니다"라고 의욕을 보였다.

<무로이 마사야 일본어판 한국프로야구 가이드북 저자>

