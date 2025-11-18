"답답하다" 박찬호 쥐고 흔든 시장, 김현수→이영하 줄줄이 남았다…왜 구단들 속 타나

기사입력 2025-11-19 03:22


"답답하다" 박찬호 쥐고 흔든 시장, 김현수→이영하 줄줄이 남았다…왜 구…
왼쪽부터 FA 이영하, 김현수, 조상우. 모두 같은 에이전시 소속이다. 스포츠조선DB

[스포츠조선 김민경 기자] "답답하다."

지난 9일 개장한 FA 시장. 열흘의 진통 끝에 최대어 유격수 박찬호 계약이 발표됐다. 박찬호는 18일 두산 베어스와 4년 총액 80억원에 사인했다. 4년 80억원이라는 큰 틀의 합의를 마치고 보장 금액 범위를 정하는 데 시간이 들었다. 두산은 계약금 50억원, 연봉 28억원 등 78억원을 보장해줬다. 사실상 전액 보장과 다름 없는 파격 대우다.

다음 시장 분위기를 주도할 최대어로는 베테랑 외야수 김현수가 꼽힌다. 박찬호와 김현수는 같은 리코스포츠 에이전시다. 한 에이전시에서 대어들을 다 데리고 있으니 시장 흐름을 주도할 수 있다. 먼저 박찬호 영입전에 불을 붙였고, 두산과 KIA 타이거즈, KT 위즈가 뛰어들어 두산이 승자가 됐다. 이러면 KIA와 KT는 보강에 실패하는 동시에 쓰려고 했던 실탄이 남는다. 이 에이전시가 KIA와 KT가 원할 만한 다음 카드를 꺼낼 때 또 뛰어들 가능성이 커지는 것이다.

박찬호와 김현수가 끝이 아니다. 투수 이영하와 조상우, 최원준, 포수 강민호까지 다 같은 리코스포츠 에이전시 소속이다. 영입전이 붙을 만한 FA들을 일찍이 포섭해 연쇄적으로 대형 계약을 이끄는 게 리코스포츠의 오래된 전략이다.

2022년 겨울 포수 FA들이 쏟아져 나올 때였다. 최대어 양의지를 비롯해 유강남, 박동원, 박세혁이 한꺼번에 시장에 풀렸는데 4명 가운데 박동원을 제외한 3명을 리코스포츠가 데리고 있었다.

한 에이전시가 포수 영입을 원하는 구단의 정보를 모두 갖고 있으니 순차적으로 대형 계약을 끌어낼 수 있었다. 먼저 LG 트윈스 주전 포수였던 유강남이 롯데 자이언츠와 4년 80억원에 계약했고, LG는 박동원을 4년 65억원에 영입했다.

두산과 NC 다이노스는 주전 포수들을 트레이드하는 꼴이 됐다. 먼저 양의지가 NC에서 두산으로 이적하면서 4+2년 총액 152억원 잭팟을 터트렸다. 양의지를 잃고 패닉이 된 NC는 시장에 마지막으로 남은 박세혁을 4년 46억원에 샀다.


"답답하다" 박찬호 쥐고 흔든 시장, 김현수→이영하 줄줄이 남았다…왜 구…
두산 베어스로 이적한 박찬호. 사진제공=두산 베어스

"답답하다" 박찬호 쥐고 흔든 시장, 김현수→이영하 줄줄이 남았다…왜 구…
두산 베어스와 FA 2호 계약을 한 조수행. 리코스포츠 소속이 아닌 선수로는 첫 계약이다. 사진제공=두산 베어스
올해도 상황이 크게 다르지 않다는 게 구단들의 주장이다. 개장과 함께 구단이 원하는 선수와 바로 접촉해 계약하고 전력 보강 작업을 끝내고 싶어도 한 에이전시에서 순차적으로 카드를 꺼내니 구단은 수동적으로 흐름을 따를 수밖에 없다.


이영하는 투수 FA 최대어로 알려져 있다. 선발과 불펜이 가능하고, 1997년생이라 어린 편이며 B등급으로 보상 규모까지 작으니 복수 구단이 관심을 보이고 있다. 이영하가 먼저 계약을 하고, 영입전에 붙었다가 계약에 실패한 구단은 리코스포츠의 다른 고객인 조상우, 최원준 등과 계약을 고려할 가능성이 생긴다.

KBO규약 제42조 '대리인은 동시에 구단당 선수 3명, 총 선수 15명을 초과하여 대리할 수 없다'는 규정이 있지만, 특정 대리인 독과점 문제는 꾸준히 논란이 되고 있다.

일각에서는 "리코스포츠가 다른 에이전시와 비교해 업무 처리 능력이 너무 뛰어나다 보니 선수들이 다 몰리는 것은 어쩔 수 없는 현상"이라고 이야기한다.

구단들은 해마다 "답답하다"라고 볼멘소리를 내고 있지만, 여전히 똑같은 문제는 반복되고 있다. 리코스포츠는 또 최대어의 대형 계약을 이끌었고, 구단들은 원하는 선수의 차례가 올 때까지 기다리고 있다. 어쨌든 가장 큰돈이 들 선수부터 계약을 해나가야 하기 때문에 다른 에이전시 소속 FA들은 방치 아닌 방치가 될 수밖에 없다. 21명이 시장에 나온 상황에서 열흘 동안 박찬호와 두산 내부 FA 조수행의 계약까지 단 2건 밖에 성사되지 않은 이유다.

결국 이 문제를 해결하려면 리코스포츠와 같은 경쟁력을 갖춘 또 다른 에이전시가 필요하다. 다른 에이전시들이 주춤한 사이 리코스포츠는 이미 대형 선수들을 다 흡수한 거대 에이전시가 됐다.


"답답하다" 박찬호 쥐고 흔든 시장, 김현수→이영하 줄줄이 남았다…왜 구…
24일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 한화 이글스의 경기. 두산 최원준이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.24/

"답답하다" 박찬호 쥐고 흔든 시장, 김현수→이영하 줄줄이 남았다…왜 구…
11일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 2차전. 9회초 1사 2루 강민호가 동점 적시타를 치자 팬들이 열광하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.11/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'싱글맘' 강성연, 학교서 발생한 子 사고에 분노 "인대에 금 가, 일방적 피해"

2.

심폐소생술 받은 김수용, 급성 심근경색이었다…"이르면 20일 퇴원"

3.

김민종, 식당 '무전취식' 소문에 발끈…"저 강남에서 잘살고 있습니다"

4.

'건강이상설' 전원주, 결국 경고받았다 "혈관·머리 질환 주의"

5.

반쪽된 성시경, '매니저 뒤통수' 후 처음 만난 사람 '술친' 신동엽이었다[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 두산, 하루에 FA 두 건 때렸다! 박찬호 80억+조수행 4년 보장

2.

"19억 벌었지만" 추신수 韓 야구 비판, 왜 美는 역대 최초 역사 쓴 날 재조명했을까

3.

'최고 포수' 양의지도 강민호도 아니었다, 80억 FA 제친 한일전 동점홈런 히어로, 2025 KBO 수비상 수상자 발표

4.

[가나전 현장리뷰]홍명보호 새 역사 '포트2' 확정! 이강인 도움→이태석 결승골…2025년 마지막 A매치, 가나에 1-0 '진땀승' 피날레

5.

'이강인 초대박 오피셜' 프랑스 공식계정 박제됐다! '순두부 터치' 뒤늦게 화제…"한계 없는 폭발적인 성장세"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 두산, 하루에 FA 두 건 때렸다! 박찬호 80억+조수행 4년 보장

2.

"19억 벌었지만" 추신수 韓 야구 비판, 왜 美는 역대 최초 역사 쓴 날 재조명했을까

3.

'최고 포수' 양의지도 강민호도 아니었다, 80억 FA 제친 한일전 동점홈런 히어로, 2025 KBO 수비상 수상자 발표

4.

[가나전 현장리뷰]홍명보호 새 역사 '포트2' 확정! 이강인 도움→이태석 결승골…2025년 마지막 A매치, 가나에 1-0 '진땀승' 피날레

5.

'이강인 초대박 오피셜' 프랑스 공식계정 박제됐다! '순두부 터치' 뒤늦게 화제…"한계 없는 폭발적인 성장세"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.