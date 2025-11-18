총액 152억원 '도루왕 트리오' 결성됐다…10년 동안 없었다! 구단 최…

총액 152억원 '도루왕 트리오' 결성됐다…10년 동안 없었다! 구단 최초·역대 세 번째 기록 탄생할까

최종수정 2025-11-19 01:16

두산 로고 앞에서 포즈를 취한 박찬호. 사진제공=두산 베어스

[스포츠조선 이종서 기자] 화끈한 투자. 두산 베어스 '육상부'가 부활할까.

두산은 18일 두 건의 FA 계약을 발표했다.

오전에는 외부 FA 영입. 박찬호와 4년 총액 80억원(계약금 50억·연봉 총 28억·인센티브 2억)이었다.

오후에는 내부 FA 계약 발표가 나왔다. 두산은 "외야수 조수행과 4년 최대 16억원(계약금 6억·연봉 총 8억·인센티브 2억)에 계약했다"고 발표했다.

2014년 신인드래프트 2차 5라운드(전체 50순위)로 KIA 타이거즈에 입단한 박찬호는 공수주를 고루 갖춘 내야수로 평가받았다. 통산 1088경기 출전한 박찬호는 타율 2할6푼6리 23홈런 353타점 514득점, 187도루로 활약했다.

박찬호의 강점 중 하나는 뛰어난 주력. 2019년과 2022년 두 차례 도루왕을 수상했다. 2019년에는 39도루, 2022년에는 42도루를 기록했다. 올해도 27개의 도루를 기록하며 4년 연속 25개 도루 이상을 기록한 호타준족의 타자다.

두산 역시 "리드오프로서 역할은 물론 공격적인 주루 능력까지 갖춰 팀 전체에 활력을 불어넣어줄 것"으로 주력에 높은 점수를 줬다.


사진제공=두산베어스
조수행은 리그 최고의 주력을 갖춘 선수다. 대학 시절 4년 동안 92개의 도루를 기록했고, 프로에서도 주로 대주자 및 대수비 등으로 활약하며 180개의 베이스를 훔쳤다.


조수행 역시 '도루왕' 출신이다. 2024년 64개의 도루를 기록하며 역대 한 시즌 최다 도루 7위 오르기도 했다.

두산 역시 "KBO리그 최고의 주력을 갖춘 선수로 다양한 면에서 쓰임새가 크다. 특히 높은 도루 성공률을 바탕으로 팀 공격의 선택지를 풍부하게 만들어주는 자원"이라며 조수행의 주루 가치를 높게 바라봤다. 조수행은 올해도 30개의 도루를 하면서 건재함을 뽐냈다.

이들과 더불어 두산은 또 한 명의 도루왕이 있다. 2023년 52개의 도루를 기록한 정수빈. 정수빈은 2020년 시즌을 마치고 6년 총액 56억원에 '종신 두산'을 선언했다.


21일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 3회초 2사 1루 두산 정수빈이 도루에 실패하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.21/
정수빈의 주력 역시 여전히 뛰어나다. 올 시즌에도 26개의 도루를 기록하며 '대도'로서 자존심을 지켰다. 경찰 야구단에서 제대해 9월에 합류한 2018년을 제외하고는 전시즌 두 자릿수 도루 행진이다.

이들이 올 시즌 기록한 도루는 83개. 키움 히어로즈의 올 시즌 팀 도루와 같은 수치다. 키움은 KIA(77개) KT(48개)에 이어 팀 도루 8위에 올랐다.

두산은 올 시즌 144도루로 2위를 기록했다. 1위는 NC 다이노스의 186도루.

박찬호의 가세로 두산은 '발야구'에 조금 더 힘을 낼 수 있게 됐다. 출루만 꾸준하게 이뤄진다면 3명에서 100도루 이상은 충분히 기록할 수 있다.

역대 KBO리그 한 시즌 최다 팀 도루는 1995년 롯데로 220개의 도루를 성공했다. 2위는 2015년 NC 다이노스로 204개의 도루를 했다. 200도루 이상을 기록한 경우는 단 두 차례에 불과하다. 두산의 역대 최다 팀 도루는 2008년으로 189개의 도루를 성공했다.

강승호(14도루) 이유찬(12도루) 박준순(10도루) 등도 충분히 베이스를 훔칠 능력이 있어 '도루왕' 세 명이 모인 두산으로서는 10년 동안 나오지 않은 팀 200도루에 도전할 수 있는 환경이 마련됐다.


사진제공=두산베어스
한편 박찬호는 두산과 계약 후 "어린 시절 두산 베어스 야구를 보면서 꿈을 키웠다. 그 팀의 유니폼을 입게 돼 영광스럽고 벅차다"며 "좋은 계약을 해주신 두산 베어스 박정원 구단주님께 감사드린다"고 밝혔다. 이어 "어린 시절부터 내 야구의 모토는 '허슬'이었다. 지금까지 해온 플레이가 두산 베어스의 상징인 '허슬두'와 어울릴 것으로 생각한다. 많은 응원과 사랑 부탁드린다"라며 "12년간 응원해주신 KIA 타이거즈, 또 광주 팬들에게 감사드린다. 앞으로도 그 사랑을 잊지 않겠다"라고 했다.

조수행은 "프로 생활 동안 FA를 생각도 못했기 때문에 더욱 큰 영광으로 다가온다. 박정원 구단주님과 고영섭 사장님, 김태룡 단장님께 진심으로 감사드린다"라며 "이제 더 이상 어린 나이가 아니다. 타석에서, 누상에서 내가 할 수 있는 역할에 최선을 다하는 것은 기본이다. 앞장서서 후배들을 잘 이끄는 역할까지 하겠다"고 각오를 밝혔다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

