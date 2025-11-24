'이한, 박지한 투타 MVP 선정' 효율적 이원화, NC 마무리캠프 성공…

[스포츠조선 나유리 기자]NC 다이노스가 2026시즌을 대비한 'CAMP 1'을 성공적으로 마쳤다.
올해 'CAMP 1'은 10월 19일부터 11월 3일까지 창원에서 전체 훈련을 소화한 뒤, 11월 4일부터 24일까지 야수조와 투수조로 분리해 체계적인 훈련을 진행했다. 투수조는 창원에서 훈련을 이어갔고, 야수조는 일본 오키나와로 출국해 20박 21일간 훈련을 진행했다.
야수조의 'CAMP 1 오키나와'는 야수들의 타격 및 수비, 주루 등 개인의 기량 발전을 중점으로 고강도 훈련을 진행했으며, 투수조의 'CAMP 1 창원'은 투수들의 회복훈련을 중점적으로 진행한 후, 신체 밸런스 향상 등 고강도의 개인별 맞춤 트레이닝으로 진행되었다.
'CAMP 1' MVP에는 야수 이한과 투수 박지한이 선정됐다. 'CAMP 1 오키나와' MVP로 선정된 이한은 'CAMP 1 오키나와'에 참여한 모든 코치들이 지난 3주간의 훈련 성과를 종합해 의견을 모은 결과, 가장 성실한 태도와 뛰어난 훈련 성과를 보여 높은 평가를 받았다.
2003년생으로 유신고 출신 2022년도 고졸 신인인 이한은 우투좌타 내야수로 리그 상위권의 배트 스피드와 타격 정확도가 우수한 타자로 평가받고 있다. 2,3루 수비가 가능해 내야 유틸리티 자원으로 분류된다.
2000년생인 개성고 출신 박지한은 2019년 입단해 탄탄한 체격을 갖춘 파이어볼러 좌완으로 기대받고 있다. 직구, 슬라이더, 커브, 포크볼 등 다양한 구종을 소화하고, 포심에 힘이 있다는 평가다. 좌완 불펜 요원이 될 수 있는 자원이다.
박지한. 사진=NC 다이노스
'CAMP 1 창원' MVP로 선정된 박지한은 'CAMP 1' 기간 동안 뚜렷한 기량 향상을 보여 'CAMP 1 창원'에 참여한 코칭스태프 만장일치로 MVP에 선정됐다. 특히 훈련 태도와 기술적 성장세에서 높은 평가를 받았다.
이호준 감독은 "이번 CAMP 1의 가장 큰 성과는 선수들이 훈련 과정에서 보여준 성장과 단단함이며, 이는 내년 시즌 NC 승리의 핵심 동력이 될 것이라 생각한다. 비시즌 동안에도 현재 성과에 안주하지 않고 2026시즌을 착실히 준비해 주길 바란다"라고 말했다.
이한은 "CAMP 1에 참여한 모두가 열심히 훈련에 임해서 기대하지 않았는데, 그 중에서도 MVP로 선정돼 영광이다. 이번 시즌 전역 이후 스스로 계획한 것들을 이뤄내지 못해 심적으로는 위축되고 힘들었다. 하지만, 캠프에서는 모든 잡념을 내려놓고 훈련에 임할 수 있었고, 나 자신이 끈기 있고 열정 가득한 선수라는 것을 다시 느낄 수 있었다. 힘들 때 옆에서 도움을 준 선배, 동기, 후배들이 있어서 정말 감사했다. 2026시즌에는 무조건 N팀(1군)에 진입하는 것이 목표다. 열심히 해서 창원NC파크에서 팬들께 인사드릴 수 있도록 잘 준비하겠다"라고 말했다.
사진=NC 다이노스
박지한은 "CAMP 1 창원에 합류해 많은 것을 배우고 좋은 경험을 쌓았는데, 이렇게 MVP까지 받게 되어 정말 기쁘다. 캠프 기간 동안 코치님께서 강조하신 하체 주도 동작과 밸런스 유지에 집중했고, 마운드에서의 마인드셋도 새롭게 잡으려고 노력했다. 예전에는 타자와의 상대에 대해 고민이 많았지만, 이제는 제 자신을 더 믿고 좋은 코스로 자신 있게 던지는 이미지를 만들며 훈련했다. 투구판에서의 위치 조정 등 루틴도 정비했고, 새로운 구종도 자신 있게 던질 수 있도록 집중적으로 연습했다. 입단 후 부상으로 어려움도 있었지만 지금은 건강하게 야구에만 집중할 수 있는 상태다. CAMP 1 기간동안 집중적으로 지도해주신 투수 코치님들과 옆에서 큰 응원을 보내준 팀 동료들에게 감사하다 말하고 싶다. 내년에는 꼭 N팀(1군)에 합류해 좋은 모습을 보여드리고 싶다"라고 말했다.
한편, NC는 'CAMP 1 오키나와' 종료 후 오키나와 지역 기노자손 고등학교에 선수단 용품을 기부하며, 캠프 기간 보여준 지역사회의 협조와 환대에 감사를 표했다.
C팀도 23일 마산야구장에서의 훈련일정을 마친 가운데, 선수단은 오는 29일 창원 NC파크에서 진행되는 '2025 타운홀 미팅'에서 팬들과의 만남을 마지막으로 2025시즌 공식 일정을 마무리한다.