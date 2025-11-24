저지의 충격적 하소연! "내가 받은 상들 싹다 팔아서라도...", 벌써 두번 우승한 오타니를 향한 콤플렉스

최종수정 2025-11-24 17:06

뉴욕 양키스 애런 저지는 메이저리그 데뷔 후 10년 동안 한 번도 우승 반지를 끼지 못했다. AP연합뉴스

LA 다저스 오타니 쇼헤이는 벌써 두 번의 월드시리즈 우승을 차지했다. AFP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]뉴욕 양키스 애런 저지가 월드시리즈 우승에 대한 간절한 염원을 드러냈다.

저지는 최근 현지 매체 '엠파이어 스포츠 미디어'와의 인터뷰에서 "내가 지금까지 받은 모든 상과 모든 올스타 영광을 주고서라도 우승 기회를 갖고 싶은 게 솔직한 생각"이라고 밝혔다.

정상급 클래스에 오른 모든 메이저리거들의 목표를 물으면 단 한 명의 예외도 없이 월드시리즈를 꼽지만, 저지 만큼 간절한 선수도 없다.

시대를 함께 이끌고 있는 LA 다저스 오타니 쇼헤이가 벌써 두 차례 정상에 오른 것과 비교하면 '무관의 세월'은 앞으로도 저지에게 콤플렉스로 작용할 공산이 크다.

2016년 빅리그에 데뷔한 저지는 2017년 AL 올해의 신인을 시작으로 거의 매년 시상식 무대의 주인공으로 군림해 왔다. 전성기를 열어 젖힌 2022년에는 62홈런을 때리며 생애 첫 MVP에 올랐고, 지난해에 이어 올시즌에도 AL 최고의 선수로 선정되는 영광을 안았다.

특히 60홈런-132타점으로 양 리그 통합 홈런-타점왕에 오른 시애틀 매리너스를 제치고 근소한 차이로 AL MVP에 오름으로써 명실상부한 역대 최강의 MVP라는 찬사를 듣기도 했다.


애런 저지는 AL MVP를 통산 3차례 수상했다. AP연합뉴스
그가 매년 시즌을 결산하는 시상식에서 받은 상은 대략 19개에 이른다. 올해의 신인(2017년), MVP 3회(2022, 2024~2025년), 실버슬러거 5회(2017, 2021~2022, 2024~2025년), 올-MLB 팀 5회(외야수로 퍼스트팀 4회, 세컨드팀 1회), 행크 애런상 3회(2022, 2024~2025년), 스포팅뉴스 올해의 선수 1회(2022년), 로베르토 클레멘테상 1회(2023년) 등 헤아리기 어려울 정도다.

하지만 본인이 가장 갖고 싶어하는 우승컵은 아직 없다. 올해까지 10년 동안 월드시리즈에 진출한 것도 작년이 유일했으니, 우승 소망이 매년 커지고 있다고 보면 된다. 숱하게 받은 개인 상들을 모두 내주고라도 우승과 맞바꿀 수 있다는 말을 했을 정도니 말이다.


이와 관련해 MLB.com은 24일(한국시각) '저지는 모든 것을 이뤘다. 이제는 가장 힘든 일만 남았다'는 제목의 기사를 통해 저지가 은퇴할 때까지 끝내 월드시리즈 우승을 하지 못한다면 '비운의 레전드'로 남을 수 있다고 했다.

기사를 쓴 마이크 루피카 기자는 '저지는 자신의 이름을 가능한 빨리, 가능하다면 내년에 지우고 싶은 리스트가 하나 있다. 월드시리즈 우승팀에서 한 번도 뛰지 못한 선수들 리스트가 그것'이라며 '해당 리스트에는 테드 윌리엄스, 켄 그리피 주니어, 어니 뱅크스, 배리 본즈, 토니 그윈, 로드 커류, 스즈키 이치로, 하몬 킬리브루 등이 포함돼 있다'고 전했다.

이들은 대부분 명예의 전당에 헌액된 전설적인 슈퍼스타들이다. 20세기 초로 거슬러 올라가면 타이 콥이 있고, 21세기 들어서는 마이크 트라웃이 이 불운의 명단에 이름을 올려놓고 있다.


애런 저지. Imagn Images연합뉴스
하지만 우승은 선수 한 명의 힘으로 가질 수 있는 영광이 아니다. 우승할 수 있는 전력, 우승을 이끌 리더십, 우승을 뒷받침하는 프런트의 지원, 우승을 지지하는 팬들 등 모든 요소들이 잘 어우러져야 성취할 수 있는 선물이다.

저지보다 메이저리그 데뷔가 2년 늦은 오타니는 작년 다저스로 옮기자마자 2년 연속 월드시리즈 제패라는 꿈을 이뤘다. 다저스는 우승 요건들을 고루 갖춘 현존 최강의 구단이다. 저지와 비교하면 오타니는 참으로 운이 좋다는 표현도 할 수 있다.

루피카 기자는 '저지는 양키스 역사상 가장 위대한 선수임을 입증하고 있다. 그러나 베이브 루스와 루 게릭, 미키 맨틀, 요기 베라, 조 디마지오와 어깨를 나란히 하면서도 그들과 달리 우승 경력은 없다'며 '오타니는 벌써 두 차례 월드시리즈 우승을 맛봤고, 같은 팀 무키 베츠는 4차례 우승 반지를 끼었다'고 전했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

