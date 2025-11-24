"MVP 트로피 영광스럽지만..." KBO리그 최고 선수 인정받은 폰세가 더 갖길 원했던 것은[잠실 현장]

기사입력 2025-11-24 21:40


"MVP 트로피 영광스럽지만..." KBO리그 최고 선수 인정받은 폰세가…
24일 오후 서울 송파구 롯데호텔에서 2025KBO시상식이 열렸다. MVP에 뽑힌 한화 폰세가 아내 엠마와 포옹하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.24/

"MVP 트로피 영광스럽지만..." KBO리그 최고 선수 인정받은 폰세가…
24일 오후 서울 송파구 롯데호텔에서 2025KBO시상식이 열렸다. MVP에 뽑힌 폰세가 트로피에 입 맞추고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.24/

"MVP 트로피 영광스럽지만..." KBO리그 최고 선수 인정받은 폰세가…
24일 오후 서울 송파구 롯데호텔에서 2025KBO시상식이 열렸다. MVP에 뽑힌 폰세가 기뻐하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.24/

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]한화 이글스의 코디 폰세가 2025시즌 정규리그 MVP에 등극했다.

폰세는 24일 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열린 2025 KBO시상식에서 MVP에 호명됐다. 정규리그가 끝나고 곧바로 실시된 기자단 투표에서 유표투표 125표 중 76%인 96표를 얻었다.

한화 선수로는 장종훈(1991,1992년) 구대성(1996년) 류현진(2006년)에 이어 19년만에 역대 5번째이자 한화 외국인 선수로는 최초의 MVP 수상이다.

역대 외국인 선수로는 우즈(1998년·OB),리오스(2007년·두산), 테임즈(2015년·NC), 니퍼트(2016년·두산), 린드블럼(2019년·두산), 로하스(2020년·KT), 미란다(2021년·두산), 페디(2023년·NC)에 이어 9번째다.

치열한 2파전이 예상됐던 MVP 경쟁이었다.

시즌 중반까지만해도 폰세의 단독 입후보 상황이었다. 초반부터 KBO리그 타자들을 압도하면서 올시즌 '최고 투수'라는 평가를 받았고, 무패를 이어가면서 평균자책점에 탈삼진까지 1위로 올라섰다. 결국 17승1패, 평균자책점 1.89, 252탈삼진, 승률 0.944로 다승,평균자책점,탈삼진,승률 등 4관왕에 오르며 최고 투수가 됐다. 252탈삼진은 역대 한시즌 최다 탈삼진 신기록이기도 하다.

폰세가 이끈 한화는 LG 트윈스와 끝까지 1위 다툼을 한 끝에 2위를 기록해 2018년 3위 이후 7년만에 가을야구를 하게 됐고, 플레이오프에서도 폰세는 마지막 5차전서 무실점을 기록하며 팀을 한국시리즈로 올려놓았고, 한국시리즈 3차전서는 6이닝 2실점하며 기적같은 역전승의 발판을 놓았었다.

그러나 디아즈의 막판 스퍼트가 무서웠다. 디아즈도 홈런 선두에 타점과 장타율 등 3관왕이 유력한 상황이었다.


막판 홈런과 타점을 쓸어담으며 폰세를 위협했다.

138경기를 치른 상황에서 48홈런, 144타점이었던 디아즈는 단 6경기서 무려 14타점을 올려 박병호가 2015년에 기록했던 한시즌 타점 기록이었던 146개를 단숨에 넘어 158타점이라는 신기록을 세웠다.

그리고 143번째 경기였던 9월 30일 대구 KIA전서 50번째 홈런을 때려내 이승엽(1999년 54개, 2003년 56개) 심정수(2003년 53개), 박병호(2014년 52개, 2015년 53개)에 이어 역대 4번째이자 외국인 선수로는 최초로 50홈런 고지를 밟았다. 장타율 0.644로 유일한 6할대 장타율로 1위에 올라 3관왕을 차지.


"MVP 트로피 영광스럽지만..." KBO리그 최고 선수 인정받은 폰세가…
24일 오후 서울 송파구 롯데호텔에서 2025KBO시상식이 열렸다. MVP에 뽑힌 폰세와 신인상을 수상한 안현민이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.24/

"MVP 트로피 영광스럽지만..." KBO리그 최고 선수 인정받은 폰세가…
24일 오후 서울 송파구 롯데호텔에서 2025KBO시상식이 열렸다. MVP에 뽑힌 한화 폰세가 수상 소감을 말하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.24/

"MVP 트로피 영광스럽지만..." KBO리그 최고 선수 인정받은 폰세가…
2025 KBO 시상식이 24일 서울 송파구 롯데호텔월드에서 열렸다. KBO MVP 한화 폰세가 수상 소감을 말하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.24/
탈삼진 신기록을 세운 외국인 투수 4관왕과 타점 신기록을 세운 외국인 타자 3관왕의 싸움에서 기자단은 폰세의 피칭이 리그를 지배했다는 평가를 했다고 볼 수 있다. 디아즈는 18%인 23표였다.

MVP 트로피를 받아든 폰세는 "한화의 일원으로 뛸 수 있게 기회를 주신 분들에게 감사 드린다. 코치님들이 모든 지원을 해주신 부분도 고맙다"면서 "우리 팀 동료들이 야구장 안팎에서 항상 가족처럼 대해줘서 팀 적응하는데 큰 도움이 됐다"며 한화의 프런트, 코칭스태프, 선수 모두에게 고마움을 표했다.

이어 파트너였던 포수 최재훈에게 특별한 감사인사를 했다. 폰세는 "최재훈 포수에게 특별히 고맙다. 멍이 들고 혹이 날 정도로 살신성인의 플레이를 보여준 모습 절대 잊지 못하고 항상 제 마음 속에 우리 형으로 기억하겠다"라고 했다.

KBO리그 팬들, 특히 한화 팬들에게 감사함을 드러낸 폰세는 아내에게 고마움을 말할 땐 울컥하며 감동적인 모습을 보여주기도. 폰세는 "진짜 MVP는 내 아내 엠마다. 올해 너무 수고했고 고맙다. 우리 복덩이 첫아이 출산과 함께 기쁨을 줘서 정말 즐겁고 행복하다"며 "나의 넘버원 팬이고 열성적인 지지자다. 가끔은 쓴소리도 많이 해주지만 나의 가장 친한 친구이다. 사랑하는 아내에게 영광을 돌리고 싶다"라고 소감을 마쳤다.

시상식 후 이어진 인터뷰에서 폰세는 한국시리즈 준우승에 대한 아쉬움을 털어놓았다. MVP 수상의 의미를 묻자 "MVP 트로피가 영광스럽지만 한국시리즈 우승 트로피를 들지 못한게 너무 아쉽다"라고 말했다.

"KBO리그에 와서 인간적으로 좀 더 성숙해졌다"는 폰세는 "야구장 안팎에서 자신감을 많이 얻은 것 같고 좀 편해지다보니 더 좋은 성적이 나온 것 같다"라고 했다.

이제 관심은 그가 내년시즌에 뛸 팀이다. 최근 그가 샌프란시스코 자이언츠 SNS를 팔로우 했다는 소식이 알려지며 화제가 됐었다. 폰세는 이에 대해 "지금 에이전트와 깊게 얘기한 부분은 없고 정해진 것 없이 지금은 육아에만 전념하고 있을 뿐이다"라며 "다저스, 샌프란시스코, 피츠버그 등 모든 메이저리그 팀들과 팔로우를 한 상태다"라며 아직 자신의 거취가 결정나지 않았다고 했다.

KBO리그 팬들에게 어떤 투수로 기억되고 싶냐는 질문에 폰세는 "즐겁게 야구했던 투수. 재밌게 웃으면서 야구했고 가끔은 포효도 크게 했던 투수로 기억되고 싶다"며 웃었다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김경진, '부동산 4채'로 떼돈 번 비결 "빌라가 수익률 좋아" ('B급청문회')

2.

신지, ♥문원과 결혼 날짜 정했다 "전원주택 이사 이유는 악플 탓" ('A급장영란')

3.

'故 조민기 사망' 아품 7년만에 기쁜 소식…"이런 날이 오는구나" 울컥

4.

조세호, ♥슈퍼모델 아내에 키 속였다 "170cm이라 했더니 어색해져" ('짠한형')

5.

김재원, 30년 만 KBS 퇴사에도.."3년간 출연 금지, 통장 마이너스됐다" (4인용)

스포츠 많이본뉴스
1.

"흥민 형, 난 왜 이럴까" 지지리 복도 없는 히샬리송, 36.6m '인생골'에도 주목도는 '제로'

2.

'그걸 핑계라고 대는거야!' 아스널전 1-4 대패→충격의 17위 드립→토트넘 팬들 분노...프랭크 감독 "지난 시즌 17위 했잖아"

3.

'파격 美 도전' 국대 3루수 어쩌면 잃는다? 왜?…"자리 보장돼서 가는 게 절대 아니니까"

4.

손흥민 없으니 '와르르' 토트넘, 진짜 안 풀린다...또 대형 공백 발생 "대체불가 핵심 출장 정지 예고"

5.

정재희, 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙선수권 여고부 종합우승...남고부는 권유현 종합우승

스포츠 많이본뉴스
1.

"흥민 형, 난 왜 이럴까" 지지리 복도 없는 히샬리송, 36.6m '인생골'에도 주목도는 '제로'

2.

'그걸 핑계라고 대는거야!' 아스널전 1-4 대패→충격의 17위 드립→토트넘 팬들 분노...프랭크 감독 "지난 시즌 17위 했잖아"

3.

'파격 美 도전' 국대 3루수 어쩌면 잃는다? 왜?…"자리 보장돼서 가는 게 절대 아니니까"

4.

손흥민 없으니 '와르르' 토트넘, 진짜 안 풀린다...또 대형 공백 발생 "대체불가 핵심 출장 정지 예고"

5.

정재희, 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙선수권 여고부 종합우승...남고부는 권유현 종합우승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.