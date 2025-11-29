강백호-페라자-노시환-문현빈 '다이너마이트 넘어 핵'...그런데 외야 수…

|
[스포츠조선 김용 기자] 강백호, 페라자...온 건 좋은데 외야 수비는 어떻게?
페라자의 한화행은 일찍부터 가능성을 보였다. 페라자가 한국으로 떠난다는 현지 보도가 계속해서 나왔고, 한화 외에 연결된 팀이 특별히 없기도 했다. 한화도 페라자 영입에 크게 부정하는 반응이 아니었다.
|
이로써 한화의 진짜 '다이너마이트 타선'이 완성될 조짐이다. 강백호-페라자-노시환-문현빈-채은성 등으로 이어지는 중심 타선은 역대 최강의 파괴력을 자랑할 수 있다.
문제는 수비다. 강백호, 페라자 모두 외야 자원으로 분류되는 선수들이다. 한화의 수년째 고질은 외야 수비력이었다. 그래서 지난해 수비 잘하는 중견수 트레이드도 애타게 시도했지만 실패했다. 리베라토 카드로 어찌저찌 중견수 자리를 막았지만, 이제는 외야 수비진을 전면 개편해야 한다.
|
기존 좌익수 자리에 자리를 잡은 문현빈도 원래는 내야수. 수비력이 그렇게 좋지는 않다. 강백호 역시 포수 출신으로 외야 수비력은 많이 부족하다. 1루수로 자리를 옮겨보기도 했지만, 1루도 불안했다. 페라자 역시 공격력에 비해 수비는 많이 떨어진다. 한화 구단은 재영입을 하며 페라자의 나아진 수비 능력을 강조했지만, 이게 하루 아침에 180도 달라질 수는 없는 노릇이다.
한화에서는 문현빈을 중견수 전환도 고민하는 걸로 알려졌다. 문현빈을 중견수에 두고 페라자와 강백호를 양 코너에 박아두는 게 최상의 시나리오겠지만 수비가 너무 불안해진다. 한 선수를 지명타자로 돌리고, 중견수 자리에 수비가 좋은 선수를 배치하는 게 방법일 수 있다. 신인 오재원이 주목받고 있다. 그렇다 해도 코너 외야에 약점이 생긴다. 어찌됐든 중견수 자리에 다른 선수가 들어가면 타선 무게감이 떨어질 수 있다.
김경문 감독은 과연 외야 수비 난제를 어떻게 해결할 것인가. 한화의 스프링캠프가 벌써부터 궁금해지는 이유다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com