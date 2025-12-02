FA로 죽다 살아난 KT, 장성우-황재균 계약은? 시간 오래 걸릴 수 있…

KT 위즈는 격랑의 FA 시장을 경험했다. 대형 선수를 붙잡기 위해 야심차게 실탄을 준비했다. 하지만 계속해서 꼬였다.
유격수 박찬호 영입전에 참전했지만, 두산 베어스와의 경쟁에서 밀렸다. 세간의 이목을 집중시켰던 '집토끼' 강백호 영입 경쟁에서도 100억원을 지른 한화 이글스에 패했다. 박해민에게는 무려 10억원을 더 준다고 했지만, 박해민은 낭만을 찾아 LG 트윈스로 떠났다.
그나마 다행이었던 건 김현수와 최원준을 잡았다는 것. 김현수에게는 3년 50억원 전액 보장 파격을 보였고, 최원준에게도 업계가 전혀 예상하지 못한 48억원을 화끈하게 안겼다.
하지만 이걸로 끝이 아니다. 내부 FA 선수들과의 계약이 남아있다. 장성우와 황재균 두 베테랑들이다. 두 사람도 FA 자격을 얻었다.
4일 수원 KT위즈파크에서 열린 LG-KT전. 5회말 무사 장성우가 솔로포를 치고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.4/
KT에는 없어서는 안될 선수들이다. 장성우는 이강철 감독의 야구의 핵심이다. 포수와 관련된 건 이 감독이 장성우에게 믿고 맡기는 수준이다.
황재균은 올시즌을 앞두고 허경민 유탄을 맞아 주전 경쟁 위기를 맞이했지만, 사실상 주전 1루수로 올시즌을 뛰었다.
하지만 구단도, 선수도 합을 맞추는 게 쉽지는 않다. 선수들은 선수 인생 마지막 FA 계약이 될 수 있다. 많이 받고 싶다. 구단은 이미 많은 돈을 썼다. 냉정하게 선수들을 보려고 한다.
일단 선수들이 불리할 수 있다. 장성우의 경우 투수 리드는 리그 최상급 능력을 갖추고 있다. 타격에서도 필요할 때 해결 능력이 있다. 하지만 도루 저지가 약하다. 피치클락 규정 개정으로 견제 제한이 내년 시즌 도입되면 2루 송구는 더 중요해진다.
1일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KT-KIA전. 3회초 2사 1, 3루 황재균이 2타점 적시타를 친 후 환호하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.1/
황재균의 경우 3루 복귀는 사실상 힘든 가운데 1루가 유일한 경쟁 무대인데, KT는 외국인 타자를 1루수로 데려오려 한다. 1루수 외국인 타자가 와버리면 황재균을 떠나 다른 1루 요원들도 사실상 경쟁 끝이다. 외국인 타자는 붙박이로 들어가야 한다.
물론 KT도 두 사람과의 이별은 생각하지 않는다. 잔류시키겠다는 방침이다. 선수들도 KT를 원한다. 두 사람은 계약 전인데도 팬 페스티벌에 자의로 참가하는 등 열정을 보였다. 하지만 중요한 건 조건이다. KT는 이미 선수들에게 조건을 제시했다. 이견이 있는 것으로 알려졌다. 선수들은 시장에 다른 베테랑 FA들의 계약 상황 등을 체크하고 싶을 것이다. 그래야 협상 기준이 생길 수 있기 때문이다. 최종 합의까지 시간이 걸릴 수 있다.