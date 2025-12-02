FA 0입 → 외인도, 아쿼도 "확정된 선수 없다"…도대체 뭘 하고 있나? 지나치게 조용한 롯데의 '동면' [SC포커스]
[스포츠조선 김영록 기자] 떠들썩했던 FA 시장이 반환점을 돌았다. 외국인 선수와 아시아쿼터, 차기 시즌 코치진 등 공식 발표도 쏟아지고 있다.
하지만 롯데 자이언츠는 겨우내 침묵을 지키고 있다. 외국인 선수 3명과 아시아쿼터까지 모두 확정지은 삼성 라이온즈를 비롯한 다른 팀들과는 대조적인 행보다.
외국인 선수도, 아시아쿼터도 현재로선 계약이 확정된 선수가 한명도 없다. 일단 벨라스케즈를 방출하고, 레이예스-감보아를 보류선수로 묶어놓은 채 폭 넓은 시야로 새로운 선수를 찾고 있다.
김태형 감독 부임 이후 2년 연속 7위에 그쳤다. 2패가 줄었을 뿐, 승수도 같다.
8월초까지 3위를 지켰다. 김태형 감독은 팀 전력의 부족함을 알고 최대한 초반에 성적을 당겨놓고 버티는 전략을 썼다. 하지만 시즌 후반 전력에 구멍이 뚫리며 급추락 했다. 결과적으로 같지만, 더 비참한 결말로 이어졌다.
시즌이 끝난 뒤 롯데는 '겨울잠'에 돌입했다. 심재민 등 몇몇 방출 선수 소식이 나온 게 전부. 강석천 정경배 조재영 등 새로운 코치들이 영입됐지만, 이들 포함 내년 시즌 1~2군 코치진의 보직도 미정이다. 영입 자체에 대한 공식 발표도 없었다.
한편으론 3년 계약 마지막 해를 앞둔 김태형 감독과 프런트의 입장이 같을 리 없다. 김태형 감독은 9월 말 마지막 홈경기 당시 야유하는 팬들에게 "한번만 더 믿어달라. 내년엔 정말 다른 모습을 보여드리겠다"고 약속했다.
하지만 지난달 24일까지 미야자키에서 진행된 1군 마무리캠프 일정 도중인 14일 일찌감치 귀국했다. 모기업 사정과 170억 트리오 실패의 압박감으로 인해 FA 시장은 나서지도 못한 채 철수했고, 이후에도 최대한 몸을 사리고 있다.
무엇보다 팀 전력의 기본을 쌓아올려야 한다는 '육성'에 초점을 맞추고 있다. 속 타는 사령탑의 심정이 절절하게 느껴지는 대목.
좋은 성적을 내지 못한 반대 급부로 최대한 조용한 겨울을 보내고 있는 셈이다. 롯데 관계자는 "최대한 내년 시즌을 위한 준비, 호흡을 다지는 단계"라고 설명했다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com
