김재환 영입전, 돈 문제가 아니다...'꼼수+배신' 성난 민심, 데려갈 …

[스포츠조선 김용 기자] 돈 문제가 아니다. 악화된 여론을 어떻게 할 것이냐가 더 큰 문제로 보인다.
그리고 김재환이 왜 FA 신청을 하지 않았는지 이유가 밝혀졌다. 4년 전 계약을 할 때, 두산과 우선 협상을 한 뒤 협상이 성사되지 않으면 보류 명단에서 제외해 자유 계약을 풀리는 조항을 삽입했었던 것이다. 비FA 다년 계약이라는 제도가 있기에, 이럴 경우 김재환은 보상 규정 없이 자유롭게 팀을 골라 다년 계약을 체결할 수 있게 되는 것이었다.
FA, 다년 계약에서 가장 중요한 건 조건이다. 계약 기간과 돈이 계약의 모든 걸 좌우한다. 그런데 지금 김재환 영입은 돈 문제가 아닌 상황이 돼버렸다. 잘못했다가는 영입하는 팀도 욕을 먹을 심상치 않은 분위기다. 김재환의 배신에, 동참하는 꼴이 될 수 있어서다.
최근 몇 년간 야구 인기가 급상승하며 팬층이 어마어마하게 두터워졌는데, 그러면서 팬심이 구단 운영 등에 미치는 영향력이 더 커지고 있다. 나이도 많고, 성적이 급추락하는 타자에게 수십억원을 안기며 욕을 먹고 싶은 구단은 없을 것이다.
이렇게 여론이 싸늘해지면, 김재환 영입을 검토하려던 팀들도 철회를 할 가능성이 높아진다. 경쟁이 붙어야 몸값이 오르는데, 경쟁이 없으면 두산이 제시한 금액보다 훨씬 낮은 금액에 계약을 해야하는 상황을 맞이하게 될지도 모른다.
과연 김재환은 이런 험난한 상황 속에서 새 팀 찾기에 성공할 수 있을까.
