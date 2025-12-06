29억 질러 눌러앉혔다, KIA 재계약 0순위 확보…'유일 10승' 외국…

22일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 LG-KIA전. KIA 선발 네일이 1회를 무실점으로 막은 후 자신만만한 표정으로 내려오고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.22/
[스포츠조선 김민경 기자] 유지일까. 변화일까. KIA 타이거즈가 아주 신중하게 새 시즌 외국인 원투펀치를 구상하고 있다.
KIA는 지난달 26일 에이스 제임스 네일과 재계약을 확정했다. 계약금 20만 달러, 연봉 160만 달러, 옵션 20만 달러 등 총액 200만 달러(약 29억원)에 재계약했다. 지금까지 계약을 마친 KBO 외국인 선수 가운데 최고 몸값이다. 올해 몸값 180만 달러(약 26억원)보다 20만 달러가 올랐다.
KIA는 네일을 재계약 최우선 순위로 두고 움직였다. 미국 메이저리그 구단이 네일에게 구체적인 관심을 보였던 상황이라 잔류를 장담할 수 없었다. 네일의 잔류 여부에 따라 외국인 원투펀치 구성을 완전히 바꿔야 할 수도 있었다.
심재학 KIA 단장은 "(200만 달러는) 어떻게 보면 우리가 줄 수 있는 최고 금액이었다. 그만큼 좋은 투수를 찾기가 어려웠다. 아무튼 일당백 역할을 해줘야 하는 투수였으니까. 그만큼 역할을 또 해줬다. 우리 국제 파트가 계속해서 네일과 영상 통화를 하고, 구애를 계속하는 그런 노력이 좋은 결과로 이어졌다"고 이야기했다.
네일은 KIA와 함께한 2시즌 연속 리그 최상위권 성적을 유지했다. 지난해 26경기 12승5패, 149⅓이닝, 138탈삼진, 평균자책점 2.53을 기록하며 평균자책점 부문 1위에 올랐다. 올해는 27경기, 8승4패, 164⅓이닝, 152탈삼진, 평균자책점 2.25를 기록했다. 한화 이글스 괴물 에이스였던 코디 폰세(1.89)에 밀려 올해는 평균자책점 2위에 그쳤지만, 여전히 리그 최정상급 기량을 유지했다.
이제는 네일의 뒤를 받칠 2선발을 결정할 때다. 네일이 잔류를 확정하면서 다음 계약도 더 속도를 낼 수 있게 됐다. KIA는 일단 아담 올러를 보류선수 명단에 남겨뒀다. 재계약을 고민하고 있다는 뜻이다. 네일이 메이저리그 구단과 계약을 선택하며 이탈했다면, 올러는 더 빨리 재계약을 했을지도 모른다. 2명을 다 교체하는 것보다는 한국에서 어느 정도 성과를 낸 선수 1명을 남겨두는 게 안정적이 때문.
16일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 한화가 7회에 3점을 추가하며 11-1로 크게 달아나자 더그아웃에서 경기를 지켜보던 올러와 네일이 답답해하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.16/
1일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KT-KIA전. 3회초 올러가 역전을 허용한 후 아쉬워하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.1/
올러는 올해 KIA에서 유일한 10승 투수였다. 26경기, 11승7패, 149이닝, 169탈삼진, 평균자책점 3.62를 기록했다. 2선발로는 괜찮은 성적이다.
게다가 올러는 KIA에서 선수 생활을 계속하려는 의지가 강한 선수기도 하다. 새로운 리그와 문화에 만족하며 한 시즌을 보냈다.
올러는 시즌 막바지에 "내가 등판할 때마다 팀을 위해서도 던지지만, (한국에 처음 도전해서) 내 커리어를 위해서도 굉장히 열심히 뛰었던 한 시즌이라고 말할 수 있을 것 같다. 내년에 KIA와 재계약하기 위해서는 더 열심히 해야 한다"고 어필하기도 했다.
다만 올러는 전반기 막바지 팔꿈치 염증으로 2개월 정도 이탈해 걱정을 샀다. KIA는 당시 2~3위권을 유지하며 치열한 순위 싸움을 하고 있었는데, 올러가 이탈한 공백을 채우지 못하는 바람에 마운드 전체에 과부하가 걸리면서 하위권으로 추락했다. 내년에도 이런 상황이 반복되면 안 되기에 재계약이 확실하다면 메디컬 체크를 꼼꼼히 할 필요는 있다.
심 단장은 일단 "올러도 있고, 몇몇 후보를 이야기해 보고 있다. 조금 더 봐야 할 것 같다"며 말을 아끼고 있다.
내년에도 KIA와 함께하고 싶다는 올러의 바람은 이뤄질 수 있을까. KIA는 외국인 타자 패트릭 위즈덤과는 일찍이 결별을 확정했는데, 아직 새로운 선수와 계약을 발표하지 않고 있다. 아시아쿼터 선수 발표 역시 다른 구단과 비교하면 늦어지는 상황이다.
박찬호(두산 베어스), 최형우(삼성 라이온즈) 등 핵심 전력이었던 내부 FA들이 이적하면서 어느 해보다 신중하게 외국인 선수를 고르고 있다.
2일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 SSG-KIA전. KIA가 7대2로 승리했다. 데뷔 첫 선발승을 거둔 이도현이 네일과 올러의 물총 세례를 받고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.2/