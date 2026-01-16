디펜딩챔피언 훈련 직접 본다! 선수단 만찬까지…LG, 오키나와 전지훈련 참관단 모집

1일 일본 오키나와 아카마구장에서 열린 LG와 삼성의 연습경기, LG가 5대0으로 승리했다. 경기 종료 후 기쁨을 나누는 LG 선수들의 모습. 오키나와(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.03.01/

[스포츠조선 이종서 기자 우승팀의 훈련을 현장에서 직접 볼 기회가 열린다.

LG 트윈스는 16일 "레드캡투어와 함께
2026 오키나와 전지훈련 참관단을 모집한다"고 밝혔다.

모집 인원은 LG트윈스 팬 60명이며, 접수는 19일 오전 11시부터 21일 오전 11까지 선착순으로 진행된다.

LG트윈스 전지훈련 참관단은 2006년부터 2019년까지 운영되며 팬들로부터 큰 호응을 얻었던 팬 참여 프로그램으로, 2025시즌에 이어 올 시즌도 2차 스프링캠프를 오키나와에서 진행함에 따라

전지훈련지에서 팬들과 선수단이 다시 함께할 수 있는 프로그램으로 기획됐다.

2026 오키나와 전지훈련 참관단은 2월28일(토)부터 3월3일(화)까지 3박4일 일정으로 진행되며, LG트윈스 오키나와 전지훈련지를 방문해 연습경기 관람, 선수단과 함께하는 만찬, 오키나와 주요 관광지 여행 등 다양한 프로그램을 체험할 수 있다. 또한 참관단 전원에게는 기념품으로 2026시즌 LG트윈스 오키나와 스프링캠프 모자와 티셔츠가 제공된다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

