유민상, 고혈압→뇌혈관 손상 현실에 충격..'K-지중해 식단'에 관심 "너무 쉬운데?"

기사입력 2026-03-17 15:55


유민상, 고혈압→뇌혈관 손상 현실에 충격..'K-지중해 식단'에 관심 "…

[스포츠조선 김수현기자] 초고도비만으로 건강에 관심이 많은 유민상이 '뇌활관 질환 막는 식단'에 관심을 보였다.

오늘(17일) 저녁 8시 방송 예정인 채널A '몸신의 탄생'에는 약을 먹어도 좀처럼 조절되지 않는 혈압과 반복되는 두통으로 고통받고 있는 50대 도전자가 등장한다.

이날 '몸신의 탄생'을 찾아온 도전자는 고혈압 진단을 받은 후 "한 번 약을 먹기 시작하면 평생 복용해야 한다"는 말에 스스로 혈압 관리를 해 보려 노력했지만 결국 약 복용을 시작했다고 털어놓는다.

하지만 약 복용을 시작한 이후에도 혈압은 쉽게 떨어지지 않았고 두통 역시 계속되었다는데. 특히 도전자의 아버지는 중풍, 어머니는 뇌출혈로 세상을 떠났고 언니는 뇌동맥류 파열을 겪었을 정도로 뇌혈관 질환에 대한 가족력이 높다고 덧붙여 안타까움을 더한다.

실제로 도전자의 혈관 건강 상태를 살펴본 결과, 도전자 혈관 나이는 실제 나이보다 많은 60대 중반 수준으로 확인되었을 뿐만 아니라 혈관 역시 딱딱하게 경직된 상태로 밝혀져 이목이 집중된다.


유민상, 고혈압→뇌혈관 손상 현실에 충격..'K-지중해 식단'에 관심 "…
더욱 충격적인 것은 도전자의 뇌 MRI에서 막힌 미세혈관들의 흔적이 발견된 것. 도전자와 같이 고혈압으로 혈관이 손상되고 막힌 미세혈관이 늘어나게 될 경우, 혈관성 치매로 이어질 수 있다는데.

특히 미세 뇌혈관은 한 번 손상되면 흔적이 사라지지 않고 심할 경우 영구적인 장애나 사망 위험까지 높일 수 있다고 전해져 심각성을 더한다.

이에 정진영 몸신 메이커는 도전자의 막힌 뇌혈관을 관리하고 뇌의 능력을 되살릴 수 있는 '뇌력 UP! 프로젝트'를 제안한다.


특히 지중해 식단을 한국식으로 재해석해 만든 'K-지중해 식단'을 본 MC 유민상은 "방법이 너무 쉬운데?"라며 초간단 솔루션에 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다.

과연 도전자는 무너진 뇌혈관 건강을 되돌릴 수 있을지 귀추가 주목되는 가운데, 채널A '몸신의 탄생'은 매주 화요일 저녁 8시 채널A에서 방송된다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"시母=숙주" '이숙캠' 걱정부부, 결국 이혼한다 "방송 때문에 사이 더 악화"

2.

'3주택' 황현희, '집 안팔고 버틴다' PD수첩 인터뷰 갑론을박..."주거 안정 저해 vs 세금 내면 자유"

3.

이장우, 순댓국집 식자재 미정산 논란 "8개월째 4천만원 못 받아"

4.

"딸 심장수술 앞두고 집 나갔다"...박재현 이혼 전말에 '경악' (X의 사생활)

5.

남창희, '초호화 결혼식' 동시에 '딸바보' 예약했다..."장인어른 반대 극복"

연예 많이본뉴스
1.

"시母=숙주" '이숙캠' 걱정부부, 결국 이혼한다 "방송 때문에 사이 더 악화"

2.

'3주택' 황현희, '집 안팔고 버틴다' PD수첩 인터뷰 갑론을박..."주거 안정 저해 vs 세금 내면 자유"

3.

이장우, 순댓국집 식자재 미정산 논란 "8개월째 4천만원 못 받아"

4.

"딸 심장수술 앞두고 집 나갔다"...박재현 이혼 전말에 '경악' (X의 사생활)

5.

남창희, '초호화 결혼식' 동시에 '딸바보' 예약했다..."장인어른 반대 극복"

스포츠 많이본뉴스
1.

하나도 안 죄송합니다! 日모욕→기자회견 히죽히죽 대충격! "오늘도 춤판 벌였다" [마이애미 현장]

2.

대통령 체포했더니 결승에 왔어? 트럼프 대충격 반응, 축하인가 조롱인가 → "자꾸 좋은 일이 일어나네요?" [마이애미 현장]

3.

"김도영 DH 괜찮냐고 상의좀 해보겠습니다" 5할 미친 기세 3루수 등장에, 이범호 감독 '함박웃음' [창원 현장]

4.

'베네수엘라 역대 최초' 前 한화 투수가 역사 쓸 줄이야…한국 다시 올 생각 있나

5.

[단독]'축구천재에서 프로사령탑으로' 박주영, 2026년 P급 지도자 강습회 전격 합격…정조국-최효진-마철준도 수강생 선정

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.