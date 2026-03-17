유민상, 고혈압→뇌혈관 손상 현실에 충격..'K-지중해 식단'에 관심 "너무 쉬운데?"

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[스포츠조선 김수현기자] 초고도비만으로 건강에 관심이 많은 유민상이 '뇌활관 질환 막는 식단'에 관심을 보였다.
하지만 약 복용을 시작한 이후에도 혈압은 쉽게 떨어지지 않았고 두통 역시 계속되었다는데. 특히 도전자의 아버지는 중풍, 어머니는 뇌출혈로 세상을 떠났고 언니는 뇌동맥류 파열을 겪었을 정도로 뇌혈관 질환에 대한 가족력이 높다고 덧붙여 안타까움을 더한다.
실제로 도전자의 혈관 건강 상태를 살펴본 결과, 도전자 혈관 나이는 실제 나이보다 많은 60대 중반 수준으로 확인되었을 뿐만 아니라 혈관 역시 딱딱하게 경직된 상태로 밝혀져 이목이 집중된다.
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특히 미세 뇌혈관은 한 번 손상되면 흔적이 사라지지 않고 심할 경우 영구적인 장애나 사망 위험까지 높일 수 있다고 전해져 심각성을 더한다.
이에 정진영 몸신 메이커는 도전자의 막힌 뇌혈관을 관리하고 뇌의 능력을 되살릴 수 있는 '뇌력 UP! 프로젝트'를 제안한다.
특히 지중해 식단을 한국식으로 재해석해 만든 'K-지중해 식단'을 본 MC 유민상은 "방법이 너무 쉬운데?"라며 초간단 솔루션에 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다.
과연 도전자는 무너진 뇌혈관 건강을 되돌릴 수 있을지 귀추가 주목되는 가운데, 채널A '몸신의 탄생'은 매주 화요일 저녁 8시 채널A에서 방송된다.
shyun@sportschosun.com