"무서웠다" 베네수엘라 사태, 이틀의 비행→한화로 무사귀환 성공, 페라자를 슬프게 한 단 한가지

[인천공항=스포츠조선 정현석 기자한화 이글스 외국인 타자 요나단 페라자(28)가 무사히 돌아왔다.
페라자는 "이동하는 데 하루 반 정도 걸렸다. 수요일에 출발해 금요일에 한국에 도착했다"고 설명했다.
구단이 기민하게 움직였다. 두 선수와 긴밀한 소통 끝에 조기 입국을 결정했다. 빠르게 수속을 마쳐 무사히 한국으로 돌아오도록 했다.
당시 페라자는 자신의 SNS를 통해 "저는 괜찮아요. 가족들도 모두 괜찮아요"라고 쓴 한국어와 함께 양손에 브이자를 그리며 활짝 웃고 있는 모습을 셀프 인증샷으로 올려 구단과 팬들을 안심시켰다.
페라자는 "카라카스에서 좀 먼 곳에서 살고 있기 때문에 안전했고, 이제 가족도 모두 괜찮다는 걸 보여주고 싶어서 인스타그램에 올렸다"고 설명했다. 베네수엘라 사태에 대해서는 "조금 무섭다는 생각이 들었는데 무사히 잘 도착해서 기쁘다"고 후련한 표정을 지었다.
아쉬움은 곧 목표가 됐다.
'페라자 선수가 왔으니 우승하면 되지 않느냐'고 말하자 바로 "그게 목표"라고 힘줘 말했다. 긴 여정 끝 다시 한화로 돌아온 이유다.
다시 미국야구를 거친 페라자. 변화가 또렷했다. 트리플A를 맹폭한 더 강력해진 배팅파워. 기량 만큼 선수로서도 성숙했다.
페라자는 "멘탈적으로 더 강해졌다고 생각한다. 샌디에이고에서 베테랑 선수들과 많은 대화를 나눴고, 함께 뛰면서 경험을 많이 했다"며 "수비도 더 좋아졌다"고 자신감을 보였다.
지난 시즌부터 KBO리그에 도입된 자동볼판정시스템(ABS)에 대한 적응 역시 이미 마쳤다. 한국을 떠날 당시보다 타자에게 불리해진 변화지만 "2023년부터 트리플A에서 뛰면서 ABS에는 충분히 적응했다"며 강한 자신감을 보였다.
강해진 팀 타선에 대한 기대도 크다. 강백호의 합류, 노시환의 성장, 그리고 자신의 복귀까지 업드레이드된 한화 타선에 대해 페라자는 "안 그래도 한국에 오는 비행기 안에서 그 생각을 했다. 타선이 정말 강해졌고 투수진도 엄청 좋아진 만큼 좋은 결과가 나올 거라고 생각한다"고 확신했다.
한화 시절의 팬들에 대한 기억은 여전히 그의 뇌리에 강렬하게 남아 있다. 그는 "엄청 기쁘다. 하루빨리 팬들 앞에서 경기를 하고 싶다"며 설렘을 표했다.
더 강해진 모습으로 돌아온 페라자. 그의 목표는 오직 하나다. 한화의 우승이다.