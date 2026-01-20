염갈량은 "위험하다"는데, 우승 이끈 21세 필승조는 아직 배가 고프다…파격 연봉 인상? "앞으로가 더 중요해" 미소 [인터뷰]

[스포츠조선 김영록 기자 고졸 신인이 데뷔 첫해 66경기 60이닝을 책임졌다. 최고 158㎞ 광속구를 앞세워 평균자책점 2.40의 눈부신 성적을 거뒀고, 한국시리즈 우승에도 일익을 담당했다.
파격적인 연봉 인상이 이뤄졌을까. 스프링캠프 선발대 출국을 앞두고 만난 LG 트윈스 김영우는 "3배까진 아니다. 앞으로가 더 중요하지 않겠나"라며 미소지었다.
사령탑은 '올해 가장 주의해야할 선수, 작년 대비 가장 위험한 선수'로 타자는 신민재, 투수는 김영우를 꼽았다. 염경엽 LG 감독은 "김영우에게 연속성을 부여하는게 올해 스프링캠프의 가장 중요한 목표 중 하나다. 위험 요소가 있다. 아직까지 투구 감각이 완성되지 않았다"라며 "불펜에서 1년 잘하고 흔들리는 선수들이 여럿 있다. 2년 연속 잘 던져야 가속도가 확 붙어서 성장한다"고 강조했다.
아직까지 김영우는 스프링캠프 자체로도 설렌다. 그는 "리셋한다는 기분으로 작년은 좋았던 기억으로 간직하고, 올해 해야될 일을 생각하고 있다"고 강조했다.
LG 선수들에겐 특히나 짧은 겨울이었다. 한국시리즈와 축승회, 연말 시상식을 치르고 나면 12월도 훅 간다. 반면 스프링캠프 출발은 예년보다 열흘이나 빨라졌다.
LG 김영우. 스포츠조선DB
김영우는 "2주 정도 웨이트나 피칭은 쉬고 러닝만 하는 시간을 가졌다. 몸 만드는게 가장 기본이니까, 식단부터 신경썼다"면서 "한해 반짝이 아니라 꾸준히 성장하는 선수가 되고 싶다. 체중도 시즌 끝날 때 92㎏였는데, 지금은 95㎏ 정도다. 더 욕심부리지 않고 이 체중을 유지하고 싶다"고 강조했다.
"감독님 말씀에 공감한다. 주변에서 좋은 말씀을 많이 해주신다. '더 해야된다'고 나 자신을 강하게 몰아붙이고 있다. 아직 나 자신이 마음에 들지 않는다. (김)윤식이 형이나 (이)민호 형, 또 웰스 등이 새로 보강되서 경쟁해야하는 입장이다. 그 좋은 경험들 다 뺏어먹고 성장하겠다. 올해도 60경기, 60이닝 이상은 채우고 싶다."
데뷔 시즌 중에 점점 구속을 높여가며 "160㎞ 던지고 싶다"는 열망을 드러냈던 그다. 하지만 이젠 생각이 조금 달라졌다. 김영우는 "이젠 최고 구속보단 꾸준하게 150㎞대 중반을 던지는 게 더 중요하다고 생각한다"고 했다.
대한민국 야구대표팀이 5일 고척스카이돔에서 훈련을 가졌다. 김영우가 훈련을 준비하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.05/
김영우는 작년말 국가대표팀 평가전(K-베이스볼 시리즈)에 선발됐지만, 사이판 1차 캠프에선 빠졌다. 일단 월드베이스볼클래식(WBC) 출전이 쉽진 않은 분위기다. 불펜의 경우 메이저리거 라일리 오브라이언(세인트루이스 카디널스) 합류가 유력한 상황이라 더 그렇다.
김영우는 "더 큰 동기부여가 됐다. 나 자신에게 부족함을 많이 느꼈다. 짧은 시간이었지만, 대표팀에서 더 발전해야할 부분이 많다는 걸 체감했다"고 강조했다.
"일단 몸을 더 단단하게 만들어야한다. 첫승, 첫 세이브, 첫 홀드 순간의 감격도 기억나지만, 시즌 후반기에 체력적으로 아쉬움을 느꼈다. 또 제구력이라든가 기본적인 부분을 보강할 필요가 있다. 겨우내 내가 뭘 해야하는지 계속 생각했고, 나름대로 혼자 계획을 세워서 잘 준비했다. 올시즌 좋은 모습 보여드리고 싶다."