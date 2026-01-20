이정후 '리드 오프' 맡는다! 2026시즌 샌프란시스코 라인업 공개…4번 타자는 채프먼→"엘드리지 DH 합류 기대"

기사입력 2026-01-20 16:29


이정후 '리드 오프' 맡는다! 2026시즌 샌프란시스코 라인업 공개…4번…
이정후. AP연합뉴스

[스포츠조선 강우진 기자2026시즌 메이저리그가 지금 당장 개막한다면 샌프란시스코 자이언츠의 라인업은 어떤 모습일까. 미국 매체가 샌프란시스코의 예상 라인업을 공개했다.

미국 어라운드 포그혼은 20일(한국시각) '샌프란시스코 자이언츠는 이번 오프시즌 현재까지 타선에 큰 보강을 하지 않았다'라며 '상황이 바뀔 가능성은 있지만, 이 시점에서 현재의 스쿼드로 시즌을 치르는 결정을 해도 놀랄 일은 아니다'라고 전했다.


이정후 '리드 오프' 맡는다! 2026시즌 샌프란시스코 라인업 공개…4번…
AP연합뉴스
매체가 예상한 1번 타자는 중견수 이정후다.

매체는 '샌프란시스코는 지난 시즌 이정후를 3번 타자로 기용했지만, 부진이 이어지면서 하위 타선으로 내려가기도 했다'라며 '샌프란시스코는 2024시즌을 앞두고 영입한 이유 그대로, 그가 매일 출전해 리드오프 역할을 맡아주길 바란다'라고 주장했다.


이정후 '리드 오프' 맡는다! 2026시즌 샌프란시스코 라인업 공개…4번…
연합뉴스
매체가 예상한 2번 타자는 유격수 윌리 아다메스다. 지난 시즌 아다메스는 배리 본즈 이후 샌프란시스코 타자로는 처음으로 30홈런을 기록했다. 시즌 초반 부진한 시기를 겪었음에도 불구하고 전체 성적은 나쁘지 않았다. 팀에서 두 번째 시즌을 맞는 올해 기대치는 더 커지고 있다.

3번 타자는 1루수 라파엘 데버스다. 지난해 6월 보스턴 레드삭스에서 샌프란시스코로 트레이드된 이후 기복은 있었지만, 타격 파워만큼은 확실히 증명했다는 평가를 받는다. 매체는 데버스가 당분간 붙박이 3번 타자로 활약할 것이라 예상했다.


이정후 '리드 오프' 맡는다! 2026시즌 샌프란시스코 라인업 공개…4번…
맷 채프먼. 사진=샌프란시스코 자이언츠
4번 타자는 3루수 맷 채프먼. 채프먼은 2025시즌 부상에 시달렸지만, 정상 컨디션에서는 훌륭한 퍼포먼스를 보이는 선수다. 부상을 안고 경기에 나서면서 타격 성적이 악화했다는 분석이 나온다. 그럼에도 불구하고 2026시즌 채프먼은 중심 타선에 자리할 가능성이 크다.

5번 타자는 좌익수 엘리엇 라모스다. 지난 시즌 라모스에게 더 큰 문제는 공격보다 수비였다. 내셔널리그(NL) 좌익수 중 최악의 OAA(평균이상아웃)를 기록하며 개선이 필요하다는 지적을 꾸준히 받았다.


이정후 '리드 오프' 맡는다! 2026시즌 샌프란시스코 라인업 공개…4번…
브라이스 엘드리지. 사진=샌프란시스코 자이언츠

6번 타자는 지명타자 예라르 엔카르나시온이다. 많은 팬들은 브라이스 엘드리지가 2026시즌 팀에 합류하길 원할 수 있다. 그럼에도 샌프란시스코가 엘드리지의 성장을 조금 더 지켜보길 원한다면 엔카르나시온이 지명타자로 가장 유력한 선택지가 된다.

이밖에도 매체는 7번 타자로 2루수 케이시 슈미트, 8번 타자 우익수 드루 길버트, 9번 타자에 포수 패트릭 베일리를 예상했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

팝페라 거장 임형주, 母갈등 심각하네 "집에서 '구박데기'..모멸감 들어"

2.

'음주운전 3번' 임성근, 이레즈미 문신한 이유도 고백 "모든 게 나의 불찰"

3.

‘故 최진실 딸’ 최준희, '母 이름 먹칠 마라' 악플에 직접 반박 “무슨 먹칠을 했냐”

4.

“흉기 지문 감정” 뻔뻔한 강도, 나나 모녀 상대 적반하장

5.

‘행사비 1000만원’ 횡령 공방..박나래 前 매니저 “모든 거래 확인 받아” 반박

스포츠 많이본뉴스
1.

추신수 살아남을까? → 사인 훔치기·금지약물 얼룩진 선수도 '명예'가 있나

2.

'운명의 한일전 결과는?'…U-23 아시안컵 4강전 대상 프로토 승부식 9회차 마감 임박

3.

'개인 사정 기다려줬더니' 더블 체크에 분노? 계약 해지 투수, 왜 법적 대응 예고했나[SC 핫이슈]

4.

"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 피하기 위한 日 충격 결단, FIFA 특별 요청까지..."월드컵 우승 위해 중요 판단"

5.

'황새'가 4년 전 일본에 당했던 0-3 대패 충격, '도쿄대첩' 이민성 감독은 두살 어린 日 U-21에 복수할까

스포츠 많이본뉴스
1.

추신수 살아남을까? → 사인 훔치기·금지약물 얼룩진 선수도 '명예'가 있나

2.

'운명의 한일전 결과는?'…U-23 아시안컵 4강전 대상 프로토 승부식 9회차 마감 임박

3.

'개인 사정 기다려줬더니' 더블 체크에 분노? 계약 해지 투수, 왜 법적 대응 예고했나[SC 핫이슈]

4.

"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 피하기 위한 日 충격 결단, FIFA 특별 요청까지..."월드컵 우승 위해 중요 판단"

5.

'황새'가 4년 전 일본에 당했던 0-3 대패 충격, '도쿄대첩' 이민성 감독은 두살 어린 日 U-21에 복수할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.