사이판 다녀왔더니 미국비행기 타라고? LG 국대 8명 미국 캠프 출발 밀릴뻔한 이유[공항 스케치]

[인천공항=스포츠조선 권인하 기자]사이판 WBC 1차 캠프를 다녀온 LG 트윈스의 야구대표팀 선수들이 하마터면 애리조나 캠프 출발을 뒤로 미룰뻔했다.
우리에겐 생소한 카보타지룰 때문이다.
LG의 국가대표팀은 선수 8명(박해민 박동원 홍창기 신민재 문보경 유영찬 손주영 송승기)에 코치 3명(김광삼 김용일 김종욱) 등 총 11명. 이들은 지난 9일 사이판으로 떠나 20일 귀국했다.
그리고 22일 아시아나항공편으로 미국 로스앤젤레스를 경유해 애리조나 피닉스로 향하려고 했다.
그런데 22일 당일 오전 청천벽력과 같은 소식을 접했다. 11명은 비행기를 탈 수 없다는 것이었다. 많은 인원이 타기에 빠른 발권을 위해 LG 직원이 오전에 공항을 찾았다가 아시아나 직원으로부터 11명은 비행기 탑승이 불가하다는 소식을 접했다. 처음들어보는 카보타지룰이 있다는 것.
카보타지룰은 미국 본토나 미국령에서 출발하는 고객이 한국을 거쳐 미국 본토나 미국령을 방문할 때는 한번은 미국 항공사를 이용해야 한다는 미국의 자국항공사 시장 보호법을 말한다.
즉 이들 11명이 사이판에 가기 전까지는 애리조나에 가는 것이 아무 문제가 없었지만 사이판에서 제주항공을 타고 한국에 왔고, 다시 미국으로 들어가기 때문에 이땐 미국 항공사를 이용해야 하는 것이다. 이것도 120시간 이내라는 단서가 있는데 20일에 와서 22일에 출국하는 일정이라 카보타지룰에 이들이 걸리게 된 것.
구단은 이때부터 비상사태에 돌입. 서둘러 미국 항공사 티켓을 찾아보기 시작했다. 일단 박해민과 박동원 홍창기는 이날 출발하는 델타항공사의 티켓을 구했고, 나머지 8명은 다음날인 23일 출발하는 하와이안항공을 탈 수 있게 됐다.
LG는 이번에 22,23일 A조와 B조로 나눠 미국으로 출발해 다행히 이틀 동안 모두 출발할 수 있게 됐다.
박동원과 홍창기 모두 오전에 갑자기 못간다는 소식을 들었다가 다시 갈 수 있게 됐다며 안도. 홍창기는 "짐도 다 싸놨는데 아침에 갑자기 못간다고 해서 당황했다"며 "처음엔 25일이나 26일에나 갈 수 있다고 들었는데 잠시후 다시 티켓을 구해서 갈 수 있게 됐다고 해 다행이었다"며 안도의 미소를 지었다.
미국 애리조나의 투산에 1군 캠프를 차리는 NC 다이노스의 김영규와 김주원도 카보타지룰로 인해 다른 미국 비행편을 알아보고 있는 상황. 미국 플로리다에 캠프를 차리는 SSG 랜더스의 노경은과 조병현은 그러나 걱정이 없다. 이들은 1군 캠프가 아니라 일본 미야자키의 2군 캠프로 가기 때문이다. 이들이 WBC대표팀에 뽑힐 경우 2월 중순 오키나와 전지훈련을 가야 하는데 이동과 시차 적응의 어려움이 생길 수 있어 구단에서 처음부터 미국이 아닌 일본 2군 캠프를 준비했다. 인천공항=권인하 기자 indyk@sportschosun.com