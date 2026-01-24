삼성 팬을 전율케 한 '가을영웅', 모든 기억이 사라졌다, "개인 목표요? 아예 없습니다"

기사입력 2026-01-24 01:28


삼성 팬을 전율케 한 '가을영웅', 모든 기억이 사라졌다, "개인 목표요…
삼성 라이온즈 선수단이 23일 인천국제공항을 통해 스프링캠프가 열리는 괌으로 출국했다. 김영웅이 출국장으로 향하고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.23/

[인천공항=스포츠조선 정현석 기자]삼성 팬들은 결코 잊을 수 없었던 지난해 김영웅의 가을 드라마.

정작 본인은 다 잊었다. 과거의 영광도, 방황의 순간도 모두 잊고 23일 인천공항을 통해 1차 캠프지인 괌으로 떠났다.

주전 3년차 시즌. 딱히 수치적 목표도 없다. 팀 우승 뿐이다. 그저 현재에 집중할 뿐.

삼성 라이온즈의 '거포 3루수' 김영웅(23)이 제로베이스에서 다시 시작한다.
삼성 팬을 전율케 한 '가을영웅', 모든 기억이 사라졌다, "개인 목표요…
삼성 라이온즈 선수단이 23일 인천국제공항을 통해 스프링캠프가 열리는 괌으로 출국했다. 김영웅이 팬서비스를 하고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.23/
지난 2025 시즌, 김영웅은 명실상부한 가을영웅이었다.

주전 3루수로 발돋움한 뒤 2년 연속 20홈런 이상(28홈런→22홈런)을 기록하며 거포 내야수임을 증명했다. 특히 가을야구에서의 눈부신 활약은 팬들에게 강렬한 인상을 남겼다. 하지만 정작 본인은 "눈을 떴다는 말은 잘 모르겠다"며 몸을 한껏 낮췄다.

대한민국 최고 거포를 향한 포텐이 폭발할 시점. 하지만 정작 김영웅은 "솔직히 제 세부 스탯에 대한 목표는 하나도 없다"며 "목표를 정하면 오히려 부담감이 생길 것 같아 아예 생각하지 않기로 했다. 그냥 마음 속에만 담아두자는 생각"이라며 웃었다.

장점인 장타력과 단점인 삼진율에 대해서도 "신경 쓰다 보면 땅을 팔 것 같아 굳이 깊게 생각 안 하려고 한다"고 말했다.
삼성 팬을 전율케 한 '가을영웅', 모든 기억이 사라졌다, "개인 목표요…
15일 인천공항 제2터미널을 통해 삼성 라이온즈 류지혁, 최형우가 1차 캠프 괌으로 출국했다. 출국을 준비하는 최형우. 인천공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.15/
올 시즌 삼성 타선에는 '우승 청부사' 최형우가 합류했다.

최형우 앞이면 5번, 최형우 뒤면 6번타자다.


김영웅은 "타순은 생각도 안해봤다. 5번이든 6번이든 제 자리가 확정적이라고 생각하지 않는다. 못 치면 언제든 내려갈 수 있다"고 긴장을 늦추지 않았다. 최형우 선배로부터 "잘 배워야 한다"면서도 "딱히 정해놓고 물어볼 게 있는 건 아니다. 시즌을 치르다 막히는 부분이 생기면 그때그때 여쭤보며 잘 배우겠다"고 답했다.

지난해 K베이스볼시리즈에서 태극마크를 달았던 김영웅은 "아직 부족해서 WBC나 아시안게임 같은 큰 대회 욕심은 크게 없다. 올해 성적을 내는 만큼 결과가 따라올 것"이라며 현재에 집중하겠다는 뜻을 밝혔다.
삼성 팬을 전율케 한 '가을영웅', 모든 기억이 사라졌다, "개인 목표요…
야구 국가대표팀이 7일 서울 고척스카이돔에서 훈련했다. 김영웅이 수비 훈련을 하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.7/
지난 시즌 타격 폼을 자주 바꾸며 겪었던 기복에 대해서는 명확한 교훈을 얻었다.

김영웅은 "바꾸다 보면 재밌는 게 생겨서 그랬지만, 그러면 안 되겠다는 걸 뼈저리게 느꼈다"며 이번 캠프를 통해 꾸준한 타자로 거듭나겠다는 의지를 보였다.

'가을영웅'이라는 화려한 수식어보다 '팀의 한 조각'으로서의 역할을 강조한 청년 거포.

"2025 시즌의 마지막이 좋았어서 기대감이 있는 건 조금은 사실인 것 같다"며 빙긋 웃는 그는 좋은 기억을 발판 삼아 2026년 삼성의 한국시리즈 우승 도전에 나선다. 괌 캠프는 희망의 출발점이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰①] '이사통' 고윤정 "♥10살 연상 김선호, 제가 열심히 '밈' 가르쳐줬죠"

2.

마동석♥예정화, 결혼 후 첫 동반 출연 성사…'아이 엠 복서' 결승 현장 뜬다

3.

박한별 ,제주 카페에 왜가리 출몰…"제일 큰 금붕어 먹혔다" 패닉

4.

"양세찬 전 여친이 나라고?" 유라, 근거 없는 루머에 폭발…"10년 전 본 게 마지막"

5.

오윤아, 자폐子 양육 고충 "모르는 女 머리채 잡아 배상, 제작진 옷도 찢어"

스포츠 많이본뉴스
1.

'너의 뒤에서' 백업 연봉이 2억3천이라고? GG급 유틸리티니까. "올해는 3할, 100안타"

2.

"아 현수형이 없구나. 그래도 출혈이 1명이니까..." 혜자 FA 박동원이 본 2024년과 2026년이 다른 이유

3.

'신경 쓰이네' 홍명보호, 2차전 상대 '개최국' 멕시코 귀화 카드 꺼냈다! 미국 대표 출신 선수 2명이나 '합류'

4.

'더이상 아픔은 없다' 베트남전 앞둔 '센터백' 신민하 "4위 보다 3위가 더 의미가 커"

5.

'훈련 불참하더니 유턴?' 사우디 '돈방석' 카라스코, '로마의 휴일' 즐기나…현지 언론, 유럽 리그로 리턴 가능성 급부상

스포츠 많이본뉴스
1.

'너의 뒤에서' 백업 연봉이 2억3천이라고? GG급 유틸리티니까. "올해는 3할, 100안타"

2.

"아 현수형이 없구나. 그래도 출혈이 1명이니까..." 혜자 FA 박동원이 본 2024년과 2026년이 다른 이유

3.

'신경 쓰이네' 홍명보호, 2차전 상대 '개최국' 멕시코 귀화 카드 꺼냈다! 미국 대표 출신 선수 2명이나 '합류'

4.

'더이상 아픔은 없다' 베트남전 앞둔 '센터백' 신민하 "4위 보다 3위가 더 의미가 커"

5.

'훈련 불참하더니 유턴?' 사우디 '돈방석' 카라스코, '로마의 휴일' 즐기나…현지 언론, 유럽 리그로 리턴 가능성 급부상

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.