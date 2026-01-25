생애 첫 억대 연봉에, 주장 오피셜까지...임지열 야구 인생, 지금부터 시작

기사입력 2026-01-25 19:07


생애 첫 억대 연봉에, 주장 오피셜까지...임지열 야구 인생, 지금부터 …
사진제공=키움 히어로즈

[스포츠조선 김용 기자] "책임감을 느낀다."

키움 히어로즈가 2026 시즌 선수단을 이끌 새 주장으로 임지열을 선임했다.

키움은 25일 대만 가오슝에서 진행된 스프링 캠프 첫 훈련을 앞두고 전체 미팅을 통해 임지열을 주장으로 공식 임명했다.

키움은 지난해 팀을 이끈 송성문이 미국 메이저리그 샌디에이고 파드리스에 입단해 주장 자리가 공석이었고, 지난해 일취월장한 기량과 리더십을 보인 임지열을 차기 캡틴으로 점찍었다.

캠프에 가기 전부터 내부적으로 임지열이 정해졌지만, 임지열은 "아직 공식적으로 결정되지 않았다"며 조심스러워 했는데 이제는 마음껏 자랑을 해도 될 듯.


생애 첫 억대 연봉에, 주장 오피셜까지...임지열 야구 인생, 지금부터 …
22일 키움 히어로즈 선수단이 인천공항 제2터미널을 통해 전지훈련을 위해 출국했다. 출국에 앞서 인터뷰하고 있는 임지열. 인천공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.22/
임지열은 2014년 입단 이후 히어로즈에서만 활약해 온 프랜차이즈 선수다. 오랜 기간 팀과 함께하며 선수단 문화를 누구보다 잘 이해하고 있으며, 평소 이해와 배려를 바탕으로 한 소통 능력으로 동료 선수들로부터 두터운 신망을 받아왔다. 구단은 임지열이 주장으로서 선수단 내 가교 역할을 충실히 수행해 줄 것으로 기대하고 있다.

또 만년 백업에 그치다 지난해 주전급 선수로 도약, 생애 처음 억대 연봉에 진입하는 등 야구적으로도 팀에 중요한 선수가 됐다.

임지열은 "주장을 맡게 돼 책임감을 느낀다. 많이 부족할 수 있겠지만 저를 믿어주신 만큼 선수단이 하나로 뭉쳐 같은 목표를 향해 나아갈 수 있도록 최선을 다해 이끌겠다"고 소감을 밝혔다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

차은우 '200억 탈세' 단순 실수 아니었나…변호사 "치밀하게 설계된 흔적 선명"

2.

오윤아, 사람 문 '발달장애' 子에 당혹 "말해 뭐해...그래도 20살부터 비전있다" ('Oh!윤아')

3.

김승현 母, 남편 은퇴에 돈 걱정부터…악플 이어지자 "타고났는데 어떡해"

4.

제니, '세일러문' 원작자에게 직접 받은 생일 선물…"이 정도면 세계관 뚫었다"

5.

지석진, 한강뷰 52평 사는데 주식은 '대실패'..."코스피 5000인데 나만 떡락"

스포츠 많이본뉴스
1.

"김상식, 김상식, 김상식!" 대국민 사과 대신 '환호!'...韓 꺾고 고개 숙인 식사마, 초대박 행운까지 "50억동 보너스 지급 결정"

2.

화사-박정민 저리 가라, 이다현-강성형이 더 슬펐다...1년을 기다린 춘천 올스타전, 흥겨웠던 별들의 축제 [춘천 현장]

3.

[현장인터뷰] SK 전희철 감독 "양우혁과 1대1 동영상. 다니엘 POA 디펜더 가능하다 판단"

4.

[현장인터뷰] 너무나 침울했던 KCC 이상민 감독 "주력들, 100% 컨디션 아니야. 전반 수비가 문제"

5.

이럴수가! '갈매기 투구폼' 그 레전드가 마이너리그 계약이라니 → 한때 다저스 우승청부사였던 440SV 전설, 스프링캠프 도전자 신세

스포츠 많이본뉴스
1.

"김상식, 김상식, 김상식!" 대국민 사과 대신 '환호!'...韓 꺾고 고개 숙인 식사마, 초대박 행운까지 "50억동 보너스 지급 결정"

2.

화사-박정민 저리 가라, 이다현-강성형이 더 슬펐다...1년을 기다린 춘천 올스타전, 흥겨웠던 별들의 축제 [춘천 현장]

3.

[현장인터뷰] SK 전희철 감독 "양우혁과 1대1 동영상. 다니엘 POA 디펜더 가능하다 판단"

4.

[현장인터뷰] 너무나 침울했던 KCC 이상민 감독 "주력들, 100% 컨디션 아니야. 전반 수비가 문제"

5.

이럴수가! '갈매기 투구폼' 그 레전드가 마이너리그 계약이라니 → 한때 다저스 우승청부사였던 440SV 전설, 스프링캠프 도전자 신세

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.