안우진 오면 누가 선발에서 빠지나...신임 감독은 획기적 카드를 준비중이다

기사입력 2026-01-27 21:07


안우진 오면 누가 선발에서 빠지나...신임 감독은 획기적 카드를 준비중이…
22일 키움 히어로즈 선수단이 인천공항 제2터미널을 통해 전지훈련을 위해 출국했다. 출국을 준비하고 있는 안우진. 인천공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.22/

[스포츠조선 김용 기자] 안우진 돌아오면, 선발 누가 탈락인가.

키움 히어로즈는 올시즌 3년 연속 꼴찌 수모를 털어내겠다는 각오다. 자신감을 보이는게 지난해와 달리 안정된 선발진으로 시즌을 끌고갈 수 있다는 계산이 되기 때문이다.

에이스 역할을 해줄 알칸타라가 건재하다. 새 식구 네이선 와일스도 기대를 모은다. 여기에 야심작 아시아쿼터가 선발이다. 카나쿠보 유토. 지난해 일본에서 사생활 문제가 있었지만, 실력만큼은 의심의 여지가 없다고 한다. 이렇게 3선발이 확정이고, 그 뒤에 하영민이 있다. 하영민도 계산이 서는 투수다. 카나쿠보와 와일스만 기대만큼의 활약을 해준다면 키움 선발진도 결코 무시할 수 없다. 여기에 5선발로 지난해 경험을 쌓은 특급 신인 정현우가 투입될 전망이다.

여기에 엄청난 선수가 기다리고 있다. 외국인 선수를 능가한다는 토종 에이스 안우진. 지난해 불의의 어깨 부상으로 수술대에 올랐지만, 올해 5~6월 경에는 복귀가 가능할 전망. 또 공을 던지는데 영향을 미치는 관절 등의 부상이 아니기에, 완치만 된다면 구위를 유지하는데는 큰 문제가 없다고 한다.

안우진이 오면 무조건 선발이고, 결국 한 명이 빠져야 한다. 설종진 감독은 6선발을 쓸 생각이 없다.


안우진 오면 누가 선발에서 빠지나...신임 감독은 획기적 카드를 준비중이…
사진출처=가나쿠보 SNS
그렇다면 5선발이 빠지는 것일까. 그런데 설 감독은 예상 외 카드를 준비하고 있다. 카나쿠보의 불펜행이다.

카나쿠보는 선발, 불펜 가릴 것 없이 활용 가능한 자원. 안우진이 오면 카나쿠보를 뒤로 돌려 불펜을 더욱 강화하겠다는 생각이다. 150km가 넘는 공을 뿌릴 수 있기에 본인이 적응에만 문제를 느끼지 않는다면 불펜에서도 유용하게 쓸 수 있다.

물론 선발 로테이션에는 변수들이 많다. 부상, 부진 등으로 인해 계산대로 흘러가지 않을 수 있다. 하지만 밑그림은 그려놔야 한다. 카나쿠보가 시즌 중 예정대로(?) 불펜으로 이동하는게, 키움에게는 최상의 시나리오가 될 수 있다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서우림, 극단적 선택으로 떠난 子…전원주도 눈물 "네 엄마 힘들어"

2.

민희진, 세 번째 기자회견은 왜 '맞다이' 안 하나…의상도 궁금한데[SC이슈]

3.

신지, '5월 결혼식' 위해 외모부터 확 바꿨다...달라진 분위기 "색 덧 입혔다"

4.

황보라, '전과 6범' 임성근 레시피에 혹평 "이렇게 맛없을 수가 있나?"

5.

이민정, 11살 아들 탓 공항에서 오열 "반항적 말투에 충격, 엉엉 울었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

날벼락! 이정후, 중견수 박탈은 OK → 더 큰 문제 따로 있다. 코너에서 8홈런 치면 설 자리 있나

2.

"안전하게 한 자리 차지할 줄 알았는데", KBO 16승 투수만 놀란게 아니다...휴스턴 선발 후보들 '동상이몽'

3.

'정철원과 이혼설' 김지연, 정면돌파 선포 → "진실을 가리려는 소음, 오직 결과로 증명하겠습니다"

4.

[현장리뷰]'3점 대폭발' 소노, '7위 경쟁' 현대모비스 박살냈다...99-54 대승

5.

'교통사고에 부상에 이혼설까지' 최악의 악재 3종세트 → 7회 8회 9회 송두리째 흔들린다

스포츠 많이본뉴스
1.

날벼락! 이정후, 중견수 박탈은 OK → 더 큰 문제 따로 있다. 코너에서 8홈런 치면 설 자리 있나

2.

"안전하게 한 자리 차지할 줄 알았는데", KBO 16승 투수만 놀란게 아니다...휴스턴 선발 후보들 '동상이몽'

3.

'정철원과 이혼설' 김지연, 정면돌파 선포 → "진실을 가리려는 소음, 오직 결과로 증명하겠습니다"

4.

[현장리뷰]'3점 대폭발' 소노, '7위 경쟁' 현대모비스 박살냈다...99-54 대승

5.

'교통사고에 부상에 이혼설까지' 최악의 악재 3종세트 → 7회 8회 9회 송두리째 흔들린다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.