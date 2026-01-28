올해는 이판사판이다! 5점을 주면 6점을 내지 → "공격력은 10개 구단 내야 중 최상위라고 봐도 된다" 한동희 + 레이예스 + 윤나고황손 닥공 라인업 예고

김 감독은 "잘 할 때가 됐다. 잘 할 것 같다. 작년에 마무리캠프에서 이야기를 해봤더니 욕심들을 조금씩 부렸더라. (나)승엽이는 홈런을 치려고 스윙이 커졌다. (손)호영이나 (황)성빈이는 아직 타격 메커니즘이 잘 잡혀있는 편은 아니다"라며 원인 파악은 된 상태라고 진단했다. 이어서 "아직 커리어가 짧은 선수들이다. 2024년에 잘했다가 작년에 조금 안 되니까 조급했을 것이다. 팀 신경 쓸 겨를 없이 자기 것 하기 바빴을텐데 올해는 나아질 것"이라고 내다봤다.
스포츠조선DB
황성빈이 리드오프로 나가면 롯데는 공격 루트가 매우 다양해진다. 김 감독은 "우리가 1번이 확실하지 않다. 성빈이가 나가서 해주면 거의 득점을 해준다고 보니까 중요하다. 다들 잘해줘야 한다"고 희망했다.
김 감독은 나승엽에게 타격폼에 관해 작은 팁을 줬다. 김 감독은 "조금 들어가면서 때려야 하는데 방망이가 뒤로 뒤집어지는 경향이 있다. 켄 그리피 주니어 처럼 쳐보라고 했다. 뭐 폼이 똑같다는 건 아니지만 그런 느낌으로 치니까 방망이가 잘 돌더라. 마무리캠프 땐 타구 질 자체가 달랐다"며 긍정적으로 전망했다.