선발 경쟁 끝났다고? '통산 42승' 나 완전 건강한데…토미존 후유증 탈출 → "8㎏ 근육 붙였다" [질롱인터뷰]

기사입력 2026-01-31 07:35


선발 경쟁 끝났다고? '통산 42승' 나 완전 건강한데…토미존 후유증 탈…
인터뷰에 임한 KT 배제성. 김영록 기자

선발 경쟁 끝났다고? '통산 42승' 나 완전 건강한데…토미존 후유증 탈…
배제성. 스포츠조선DB

선발 경쟁 끝났다고? '통산 42승' 나 완전 건강한데…토미존 후유증 탈…
배제성. 스포츠조선DB

[질롱(호주)=스포츠조선 김영록 기자] "몸이 힘을 주체하지 못하는 느낌이 들 정도로 좋다."

KT 위즈 배제성(30)이 한층 더 뜨거워질 경쟁 구도를 예고했다.

KT는 막강한 선발진으로 이름높은 팀이다. 지난해 엄상백이 FA로 빠졌지만, 여전히 외국인 원투펀치(맷 사우어, 케일럽 보쉴리)와 고영표, 소형준까지 빈틈이 없다.

여기에 지난해 KT 유니폼으로 갈아입고 각성하며 무려 11승을 올린 오원석도 있다. 생애 첫 두자릿수 승수였다.

언뜻 보기엔 적어도 개막전 시점으론 이미 1~5선발이 정해졌다 해도 무방한 상황. 하지만 이강철 KT 감독은 "마지막까지 두고봐야한다"고 거듭 강조했다.

배제성의 컨디션이 하늘을 찌르고 있기 때문. 질롱에서 만난 배제성은 "날씨가 너무 좋아서 그런지, 최근 몇년간 캠프 중 컨디션이 가장 좋다. 특별히 서두른 것도 아니고, 평소에는 천천히 가는 편인데 올해 좀 이상하다"며 웃었다. 코치진도 연신 "공이 정말 좋다"고 칭찬했다.

부상 후유증을 떨쳐낸 덕분일까. 성남고 시절 배제성은 사실상 실전에서 보여준 게 없는 선수였다. 키만 컸지 눈에 띄는 투수도 아니었고, 고교 시절 1~2학년 통틀어 단 8⅔이닝 뿐. 3학년 때는 수술을 받고 쉬었다. 2차 9라운드(전체 88번)라는 낮은 순위에 지명했음에도 롯데는 썩 좋은 평가를 받지 못했다.

트레이드, 그리고 이강철 감독과의 만남이 중요한 분기점이었다. KT 관계자는 "이강철 감독님이 부임하신 직후다. 2018년 12월 24일, 날짜까지 안 잊혀진다. '쟤 누구야?' 하시길래 '롯데에서 트레이드해온 친구인데, 몇번 던지다 말았습니다' 했는데, 그때 날 똑바로 쳐다보면서 '쟤를 왜 안 써?' 하시더라. 지금도 소름이 돋는다"고 회상했다.


선발 경쟁 끝났다고? '통산 42승' 나 완전 건강한데…토미존 후유증 탈…
KT 배제성. 사진=KT 위즈

그리고 배제성의 인생 행보는 180도 바뀌었다. 단숨에 선발로 발탁된 배제성은 28경기에 등판, 완봉승 한번 포함 131⅔이닝을 소화하며 10승10패 평균자책점 3.76을 기록했다. 이후 10승, 9승을 잇따라 추가했다. 2019~2021년 3년기준 프로야구 토종 최다승(29승)이었다.

특히 2021년에는 창단 첫 한국시리즈 우승까지 품에 안았다. 배제성은 두산 베어스와의 한국시리즈 4차전에 선발등판, 5이닝 3실점으로 역투하며 팀 승리에 일익을 담당했다.

그런데 불운에 발목을 잡혔다. 2022년 6월 16일, SSG 랜더스전에서 호투하던 중 부러진 배트가 몸을 스치는 사고가 있었고, 이후 투구 밸런스가 무너졌다. 이해 3승에 그친 배제성은 이듬해 다시 8승을 거뒀지만, 이래저래 이전의 구위를 되찾진 못했다.

국군체육부대(상무) 입대 직후 팔꿈치 수술까지 받으면서 군복무 기간을 고스란히 날렸고, 복귀 시즌이었던 지난해 퍼포먼스도 썩 좋지 못했다. 20대 중반에 커리어하이를 찍은 이래 최근 4년간은 그 영광을 되새기며 버텨낸 모양새다.


선발 경쟁 끝났다고? '통산 42승' 나 완전 건강한데…토미존 후유증 탈…
배제성. 스포츠조선DB
그래서 새 시즌을 준비하는 배제성의 마음은 남다르다. 그는 "더 치고 올라갈 수 있던 시점이 있었다. 반대로 몸상태가 안 좋은데 어떻게든 버티면서 넘긴 시즌도 있다"면서 "욕심이 없으면 프로 선수가 아니다. 친한 것과 그라운드 위의 경쟁은 별개다. 몸은 잘 만들어졌다. 지금 에너지가 넘쳐난다. 경쟁에서 물러날 생각은 없다"며 스스로를 다잡았다.

1m90의 키 대비 늘씬한 체형이다. 신인 때는 아예 살이 찌지 않는 체질이었는데, 군대를 다녀온 뒤로 조금 바뀌었다고. 올해는 다르다. 93㎏까지 근육을 찌웠다.

"내 머릿속에 계획은 다 있다. 기술적인 면이나 실력 면에서의 불안감은 없다. 일단은 아프지 않고 1군에서 한시즌을 보내는게 목표겠지만, 솔직히 자신감이 있다. 남들보다 내가 가진 능력이 더 좋은지는 감독님이 판단하실 문제다. 감독님께 어필하기보단, 마운드 위에서 던지는 모습으로 설득하고 싶다. 그전까진 내가 할 일을 열심히 하겠다."


질롱(호주)=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이정현 딸, ♥남편과 애정행각 보고 오열 "사랑하지마" ('편스토랑')

2.

'45세 노산' 박은영, 역아 위기에도 힘 3번 주고 딸 출산...♥남편 "왜 허세 부려?"

3.

박학기 미모의 딸, 알고보니 배우 박정연...SM 연습생 발탁됐던 신예 ('비서진')

4.

'환승연애' 성해은, 시설 좋기로 유명한 신축 아파트로 이사..성공했네

5.

홍현희, 마카오 뷔페서도 '오야식' 고집..10kg 감량 이유 있었다

스포츠 많이본뉴스
1.

오현규(풀럼, 24) 급반전! 베식타스 거절→EPL 이적 '현실화'…이적료 464억 "겨울 이적시장 헹크 떠난다"

2.

손아섭, DH라서? 홈런이 없어서? 진짜 그 때문일까 → 최형우·김현수는 있고 손아섭은 없는 것

3.

"머리를 계속 굴려봤다, 커쇼 밖에 없었다", 美 WBC 감독은 어떻게 최강 드림팀을 만들었나?

4.

"이강인, 시메오네 우선순위 아니야!" AT 마드리드 이적 무산…"LEE 역시 잔류 원한다"→한국 시장 포기

5.

17년 전 고교 선배는 성공했다…신인에게 이런 기회가? '달'의 선언, "미래다 싶으면 과감하게 밀어붙이겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

오현규(풀럼, 24) 급반전! 베식타스 거절→EPL 이적 '현실화'…이적료 464억 "겨울 이적시장 헹크 떠난다"

2.

손아섭, DH라서? 홈런이 없어서? 진짜 그 때문일까 → 최형우·김현수는 있고 손아섭은 없는 것

3.

"머리를 계속 굴려봤다, 커쇼 밖에 없었다", 美 WBC 감독은 어떻게 최강 드림팀을 만들었나?

4.

"이강인, 시메오네 우선순위 아니야!" AT 마드리드 이적 무산…"LEE 역시 잔류 원한다"→한국 시장 포기

5.

17년 전 고교 선배는 성공했다…신인에게 이런 기회가? '달'의 선언, "미래다 싶으면 과감하게 밀어붙이겠다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.