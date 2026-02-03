눈치 싸움 끝! 도노번 시애틀 합류→올스타 유틸…수비 유연성 제공

브렌던 도너번. 사진=토킹스포츠

[스포츠조선 강우진 기자]브렌던 도노번이 시애틀 매리너스에 합류한다.

MLB.com은 3일(한국시각) '시애틀 입장에서 이번 영입은 오프시즌 내내 이어졌던 세인트루이스 카디널스와의 눈치싸움을 사실상 끝낸 결정이었다'며 '도노번은 오래전부터 시애틀 프런트의 최우선 타깃이었지만, 세인트루이스가 원하는 대가와 매리너스가 제시할 수 있는 패키지 사이에서 접점을 찾지 못해 협상이 지연돼 왔다'고 전했다.


눈치 싸움 끝! 도노번 시애틀 합류→올스타 유틸…수비 유연성 제공
사진=야후스포츠
도노번은 시애틀 상위 타순에 즉시 투입될 것으로 보인다. 댄 윌슨 시애틀 감독에게 수비 포지션 운용 측면에서 유연성을 제공한다.

2025년 생애 첫 메이저리그 올스타에 선정된 도노번은 4년의 커리어 동안 주로 2루수(225경기) 로 뛰었다. 좌익수(163경기), 3루수(46경기), 1루수(30경기), 우익수(30경기), 유격수(14경기)를 모두 소화한 유틸리티 플레이어다. 그는 2022년 세인트루이스 구단 역사상 최초로 루키 시즌에 골드글러브를 수상한 선수이기도 하다.

시애틀이 도노번 영입에 관심을 가진 이유는 수비만이 아니었다. 그의 타격 역시 큰 매력 포인트다. 도노번은 세인트루이스에서의 4시즌 동안 타율 0.282, 출루율 0.361, 장타율 0.411을 기록했고, 40홈런, 2루타 97개, 3루타 5개, 202타점을 올렸다. 이는 팬그래프 기준 WAR 10.1, wRC+ 119에 해당한다. 삼진율은 13.5% 로 해당 기간 규정 타석을 채운 306명의 타자 가운데 MLB 전체 15위에 해당한다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



