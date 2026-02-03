눈치 싸움 끝! 도노번 시애틀 합류→올스타 유틸…수비 유연성 제공

MLB.com은 3일(한국시각) '시애틀 입장에서 이번 영입은 오프시즌 내내 이어졌던 세인트루이스 카디널스와의 눈치싸움을 사실상 끝낸 결정이었다'며 '도노번은 오래전부터 시애틀 프런트의 최우선 타깃이었지만, 세인트루이스가 원하는 대가와 매리너스가 제시할 수 있는 패키지 사이에서 접점을 찾지 못해 협상이 지연돼 왔다'고 전했다.
사진=야후스포츠
도노번은 시애틀 상위 타순에 즉시 투입될 것으로 보인다. 댄 윌슨 시애틀 감독에게 수비 포지션 운용 측면에서 유연성을 제공한다.
2025년 생애 첫 메이저리그 올스타에 선정된 도노번은 4년의 커리어 동안 주로 2루수(225경기) 로 뛰었다. 좌익수(163경기), 3루수(46경기), 1루수(30경기), 우익수(30경기), 유격수(14경기)를 모두 소화한 유틸리티 플레이어다. 그는 2022년 세인트루이스 구단 역사상 최초로 루키 시즌에 골드글러브를 수상한 선수이기도 하다.
시애틀이 도노번 영입에 관심을 가진 이유는 수비만이 아니었다. 그의 타격 역시 큰 매력 포인트다. 도노번은 세인트루이스에서의 4시즌 동안 타율 0.282, 출루율 0.361, 장타율 0.411을 기록했고, 40홈런, 2루타 97개, 3루타 5개, 202타점을 올렸다. 이는 팬그래프 기준 WAR 10.1, wRC+ 119에 해당한다. 삼진율은 13.5% 로 해당 기간 규정 타석을 채운 306명의 타자 가운데 MLB 전체 15위에 해당한다.