'상무 괴물' 롯데 한동희·LG 이재원, 동반 30홈런 실현될까 → "하늘만 보고 칠까봐 40개 치라고는 안 했다"

기사입력 2026-02-04 05:42


'상무 괴물' 롯데 한동희·LG 이재원, 동반 30홈런 실현될까 → "하…
9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전. 9회초 무사 1루 이재원이 투런포를 친 후 그라운드를 돌고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/

'상무 괴물' 롯데 한동희·LG 이재원, 동반 30홈런 실현될까 → "하…
2025 K-BASEBALL SERIES 대한민국과 체코의 평가전이 8일 고척스카이돔에서 열렸다. 한동희가 입장하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.08/

[스포츠조선 한동훈 기자] 퓨처스리그를 평정한 한동희(롯데)와 이재원(LG)이 1군도 폭격할 수 있을까. 2026시즌 KBO리그 주요 관심사 중 하나다.

한동희와 이재원은 2025년 퓨처스리그 홈런 1위와 2위다. 상무 소속으로 한솥밥을 먹으면서 공격력을 갈고 닦았다. 한동희는 100경기 452타석에서 27홈런, 이재원은 78경기 352타석에서 26홈런을 때렸다. 퓨처스리그 20홈런은 2018년 이성규(삼성 31개) 문상철(KT 22개) 임지열(키움 22개) 이후 처음이다.

한동희는 "이재원과 항상 같이 지냈다. 나가면 잘하자는 이야기를 많이 했다. 서로 막히는 부분이 있으면 함께 고민을 나누면서 풀어나갔다"고 돌아봤다.

유망주 꼬리표를 떼어낼 때가 왔다. 둘은 1999년생 동갑내기다. 2018 신인드래프트 동기다. 한동희는 롯데 1차지명을 받았다. 이재원은 2라운드에 LG에 뽑혔다. 차세대 우타거포로 가능성을 보여주고 병역 의무를 이행했다. 퓨처스리그에서 잠재력을 만개, 야구계 기대감이 잔뜩 치솟은 상황이다. 1군 최다 홈런은 한동희가 17개(2020년 2021년) 이재원이 13개(2022년)다.

한동희는 "부담이라고 생각하면 부담이 맞는 것 같다"면서도 "야구를 해오면서 부담을 안 가졌던 적이 없다. 그런 면에서 똑같다"며 담담하게 말했다.

팀 내에서도 큰 희망을 걸고 있다. 롯데는 한동희만 믿고 올 겨울 FA 시장을 관망하기만 했다. LG는 김현수가 떠난 자리를 이재원이 채워주길 바란다.


'상무 괴물' 롯데 한동희·LG 이재원, 동반 30홈런 실현될까 → "하…
2025 K-BASEBALL SERIES 대한민국과 체코의 평가전이 8일 고척스카이돔에서 열렸다. 이재원이 타격을 하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.08/

'상무 괴물' 롯데 한동희·LG 이재원, 동반 30홈런 실현될까 → "하…
대한민국 야구대표팀이 5일 고척스카이돔에서 훈련을 가졌다. 한동희가 타격 훈련을 하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.05/
김태형 롯데 감독은 한동희가 중심적인 역할을 해주길 바랐다. 한동희는 김태형 감독에게 홈런 30개를 치겠다는 메세지까지 보냈다고 한다.

김태형 감독은 "한동희가 돌아온 것이 큰 도움이 된다. (30홈런)칠 수 있다. 이것 저것 떠나서 한동희가 3루에서 자기 역할을 해주면 그것으로 된다. 잘 준비해서 잘하라고 했다. 하늘만 보고 칠까봐 40개 치라는 소리는 안 했다"며 웃었다.


한동희도 무리한 욕심을 드러내지는 않았다. 한동희는 "개인적인 목표는 없다. 팀에 포스트시즌에 진출한다면 개인 성적은 이미 따라온 상태일 것이라고 생각해서 따로 세우지 않았다"고 각오를 다졌다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김선호, 광고계 '손절' 신호 터졌다…'가족법인' 탈세 의혹 직격탄

2.

'구준엽♥' 故서희원, 48세에 '급성 폐렴' 악화된 이유 "임신중독증 도화선 됐다"('셀럽병사')

3.

오연수, 유학 중인 둘째 子 건강 악화에 급히 미국行 "밥 못 먹어서 몸 안 좋아"

4.

심형래, 강남 집 최초 공개 "이혼 후 16년째 혼자..타워팰리스 살 때도 비공개"

5.

이수만 돌아온다…경업금지 만료 후. 국내 첫 카드는 '보이그룹'[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"K-삼성부심,가슴이 웅장해진다" 밀라노 두오모 성당의 '갤럭시' 셀피. 올림픽 옥외광고의 위엄![밀라노-코르티나 2026]

2.

"亞알파인스키 자존심" 88년생 정동현, 극동컵 시즌 3승 쾌거! 생애 4번째,밀라노올림픽 새역사 쓴다![밀라노-코르티나2026]

3.

송치영 포스코이앤씨 사장, 대한체조협회 제37대 회장 당선..."국민에게 사랑받는 체조, 책임있게 뒷받침"[공식발표]

4.

'다시 29번' 류재문 "열정과 추억 이어간다"→대구FC, 2026시즌 등번호 공개…세징야 11번→에드가 9번 '그대로'

5.

'Here We Go! 전혀 사실이 아니다' 맨유 주장 브루노의 레알 마드리드 역제안설 '가짜 뉴스'.. 로마노 "브루노는 맨유만 생각.. 사우디는 여름에 예의주시하자"

스포츠 많이본뉴스
1.

"K-삼성부심,가슴이 웅장해진다" 밀라노 두오모 성당의 '갤럭시' 셀피. 올림픽 옥외광고의 위엄![밀라노-코르티나 2026]

2.

"亞알파인스키 자존심" 88년생 정동현, 극동컵 시즌 3승 쾌거! 생애 4번째,밀라노올림픽 새역사 쓴다![밀라노-코르티나2026]

3.

송치영 포스코이앤씨 사장, 대한체조협회 제37대 회장 당선..."국민에게 사랑받는 체조, 책임있게 뒷받침"[공식발표]

4.

'다시 29번' 류재문 "열정과 추억 이어간다"→대구FC, 2026시즌 등번호 공개…세징야 11번→에드가 9번 '그대로'

5.

'Here We Go! 전혀 사실이 아니다' 맨유 주장 브루노의 레알 마드리드 역제안설 '가짜 뉴스'.. 로마노 "브루노는 맨유만 생각.. 사우디는 여름에 예의주시하자"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.