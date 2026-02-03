3년 연속 꼴찌 탈출, 이 선수가 터져야 하는데...아직 불펜 피칭도 못했다, 도대체 무슨 일이?

기사입력 2026-02-04 05:07


3년 연속 꼴찌 탈출, 이 선수가 터져야 하는데...아직 불펜 피칭도 못…
스포츠조선DB

[스포츠조선 김용 기자] 정현우가 불펜 피칭도 못하고 있다니, 도대체 무슨 일이?

키움 히어로즈는 올시즌 목표가 명확하다. '4년 연속 꼴찌는 절대 안된다'다. 여기에 더해 가을야구 복귀를 희망한다. 불과 3년여 전, 한국시리즈에 올랐던 팀이다.

키움은 설종진 감독 지휘 아래 대만 가오슝 캠프에서 강도 높은 훈련을 소화하고 있다. 키움이 자신감을 보이는 건 선발진 구성에서 '계산'이 서기 때문이다.

지난 시즌은 푸이그, 카디네스 외국인 타자 2명 회심의 카드를 썼다가 그야말로 '폭망'하고 말았다. 늦었지만 반성하고, 알칸타라를 데려오며 마운드 안정화를 꾀한 결과 후반기 그나마 승률을 만회했다.

키움은 올시즌을 앞두고 선발 구성에 공을 들였다. 알칸타라와 재계약했고, 네이선 와일스를 새롭게 영입했다. 또 지난해 일본에서 개인사 논란이 있었던 카나쿠보 유토를 과감하게 데려왔다. 논란보다 선발진 강화가 우선이라는 팀 기조 때문이었다. 실력으로만 놓고 보면 올해 아시아쿼터 중 최고 수준이라는데 이견이 없다.

하지만 여기서 만족해서는 안된다. 4선발 하영민과 5선발 정현우도 힘을 내줘야 한다. 안그래도 타력이 10개 구단 중 가장 약하다 해도 과언은 아닌 상황이다. 투수력으로 압도를 해야 승률을 높일 수 있다. 어깨 부상으로 재활중인 안우진이 돌아올 때까지, 로테이션 뒤쪽에서 '구멍'이 나면 안된다.

하영민은 지난 두 시즌 활약을 통해 어느정도 궤도에 올랐다는 평가를 받는다. 상대를 압도하는 수준까지는 아니더라도, 꾸준하게 로테이션을 돌며 퀄리티스타트 정도를 기대할 수 있는 투수가 됐다.


3년 연속 꼴찌 탈출, 이 선수가 터져야 하는데...아직 불펜 피칭도 못…
스포츠조선DB
중요한 건 정현우다. 지난해 드래프트 전체 1순위 특급 신인. 하지만 데뷔 시즌은 혹독했다. 18경기 3승7패 평균자책점 5.86. 어깨 부상도 있었다. 그리고 구위가 들리던 얘기와 달랐다. 140km 초반대 평범한 공으로 1군 수준 높은 선배들을 상대하기는 역부족이었다. 그나마 던지는 요령이 있는 선수라 버텼다고 해야 맞는 표현일까.


정현우는 지난 시즌 말부터 올해를 바라봤다. 신인 대어 박준현까지 입단하고, 안우진도 합류한다. 자칫하면 선발 로테이션에서 밀릴 수 있는 상황. 절치부심 비시즌 준비를 했다. 설 감독도 일단 정현우에게 5선발 자리를 줄 생각이다.

그런데 1차 캠프가 한창인 가운데, 정현우는 아직 불펜 피칭을 한 번도 하지 못했다. 다른 팀의 경우 고정 선발들은 최소 2번 이상 불펜 피칭을 했을 시기다. 무슨 일일까. 지난해 자신을 괴롭힌 어깨 부상이 재발한 것일까.

팔꿈치 문제다. 하지만 부상이라고 하기는 애매한 상황이다. 정현우는 올해 자신의 진가를 보이기 위해 비시즌 엄청난 훈련량을 소화했다고. 이로 인해 팔꿈치에 살짝 문제가 생겼다. 의학적 부상이 아니라, 피로 증상. 공을 못던지거나 의학적으로 문제가 있다는 소견이었다면 캠프도 가지 못했을 것이다. 키움 코칭스태프와 트레이닝 파트는 초반 1~2턴 정도만 쉬면 팔꿈치 문제가 해결될 거라는 걸 확인하고 정현우를 동행시켰다.

정현우는 곧 불펜 피칭에 들어간다. 과연 류현진(한화) 양현종(KIA) 김광현(SSG)의 대를 이을 좌완 재목이라는 정현우의 진가가 올해는 발휘될 것인가.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

추성훈♥야노시호, 이혼 언급 후 살벌 발언..."여행 함께 안가고 싶다" ('혼자는 못 해')

2.

김선호, 광고계 '손절' 신호 터졌다…'가족법인' 탈세 의혹 직격탄

3.

'구준엽♥' 故서희원, 48세에 '급성 폐렴' 악화된 이유 "임신중독증 도화선 됐다"('셀럽병사')

4.

'간암 고백' 심권호, 미모의 여배우 응원에 확 달라졌다…"늙은 아들 또 생겨"

5.

오연수, 유학 중인 둘째 子 건강 악화에 급히 미국行 "밥 못 먹어서 몸 안 좋아"

스포츠 많이본뉴스
1.

난 손흥민처럼 참지 않아, '토트넘 주장' 로메로 폭탄 투하 "믿기 힘들 정도로 수치스럽다" 보드진 공개 저격

2.

[오피셜] 이강인 자리였는데, 韓 최악의 공식발표...스페인 명문 아틀레티코, 아프리카 폭격기 700억 영입

3.

오른손으로 159km, 왼손으로 153km...'희대의 스위치 피처'를 왜 떠나보냈을까

4.

롯데 공식발표 떴다! → '키움 외국인 출신' ERA 0.86 찍었던 다카쓰 영입!

5.

3조7825억, 미국도 대충격! 美보다 2배 비싼 선수단에 마차도마저 합류, 도미니카공화국이 '우주 최강'

스포츠 많이본뉴스
1.

난 손흥민처럼 참지 않아, '토트넘 주장' 로메로 폭탄 투하 "믿기 힘들 정도로 수치스럽다" 보드진 공개 저격

2.

[오피셜] 이강인 자리였는데, 韓 최악의 공식발표...스페인 명문 아틀레티코, 아프리카 폭격기 700억 영입

3.

오른손으로 159km, 왼손으로 153km...'희대의 스위치 피처'를 왜 떠나보냈을까

4.

롯데 공식발표 떴다! → '키움 외국인 출신' ERA 0.86 찍었던 다카쓰 영입!

5.

3조7825억, 미국도 대충격! 美보다 2배 비싼 선수단에 마차도마저 합류, 도미니카공화국이 '우주 최강'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.