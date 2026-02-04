'MLB 아이콘' 오타니, LAD 파격 투자에 만족→작가 데뷔, 데코이 동화 '많관부'…"3연패 어려운 도전 시작"

기사입력 2026-02-05 04:30


'MLB 아이콘' 오타니, LAD 파격 투자에 만족→작가 데뷔, 데코이 …
오타니 쇼헤이. 사진=NBC 뉴스 영상 캡처

'MLB 아이콘' 오타니, LAD 파격 투자에 만족→작가 데뷔, 데코이 …
AFP연합】뉴스

[스포츠조선 강우진 기자]메이저리그 최고 스타 오타니 쇼헤이가 LA 다저스의 파격적인 투자에 대해 긍정적으로 평가했다.

오타니는 4일(한국시각) NBC 뉴스와의 인터뷰를 통해 2026시즌 다저스의 과감한 투자에 대한 자신의 생각을 드러냈다. 여기에 더해 올 시즌에 임하는 각오와 자신이 직접 만든 동화책 등을 홍보했다.


'MLB 아이콘' 오타니, LAD 파격 투자에 만족→작가 데뷔, 데코이 …
AP연합뉴스
오타니는 이번 오프시즌 LA 다저스의 막대한 지출이 야구 전체에 긍정적인 영향을 줄 것이라 믿고 있다. 오타니는 일본의 아이콘이자 최근 세 시즌 연속 MVP를 수상했다. 오타니는 지난해 다저스 소속으로 2연속 월드시리즈 우승을 차지했다. 다저스의 압도적인 연봉 규모는 팬들에게 보답하려는 구단주의 의지에서 비롯된 결과라고 설명했다.

이례적으로 높은 팀의 연봉이 긍정적 영향을 줄 것 같냐는 질문에 오타니는 "그렇다. 구단주 그룹이 지금까지 해온 일은 정말 훌륭하다고 생각한다"며 "팬들은 티켓을 사서 경기장에 오고, 경기를 보러 온다. 그리고 그렇게 모인 돈이 다시 훌륭한 선수들을 영입하는 데 사용된다"고 말했다.


'MLB 아이콘' 오타니, LAD 파격 투자에 만족→작가 데뷔, 데코이 …
LA 다저스 오타니 쇼헤이가 지난 1일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 다저페스트에 참가해 무대에서 인터뷰를 하고 있다. AFP연합뉴스
다저스의 올시즌 예상 페이롤은 4억달러(약 5810억원)를 넘길 것으로 전망된다. 이는 리그 최고 수준이다. 다저스는 이번 오프시즌 동안 외야수 카일 터커와 마무리 투수 에드윈 디아스를 영입하기 위해 총 3억달러(약 4350억원) 규모의 다년 계약을 체결했다. 오타니는 이 영입에 대해 "정말 흥미롭다"고 평가했다.

또한 오타니는 자신의 반려견 '데코이'가 등장하는 동화책을 홍보하기도 했다. 이 책의 수익금이 동물 보호소를 지원하는 데 사용될 것이라고 밝혔다.


'MLB 아이콘' 오타니, LAD 파격 투자에 만족→작가 데뷔, 데코이 …
AP연합뉴스
오타니는 동화를 만들게 된 계기에 대해 "처음 아이디어는 내 딸이 곧 태어날 예정이라는 점에서 출발했다"며 "타이밍상 내 이야기와 우리 강아지 데코이의 이야기를 담은 책을 딸에게 읽어줄 수 있다면 좋겠다고 느꼈다. 함께 그런 시간을 보낼 수 있다면 멋질 것 같았다"고 말했다.

끝으로 오타니는 3년 연속 우승이라는 목표를 분명히 했다.


그는 "역사를 돌아보면, 3연패를 달성한 팀은 정말 소수에 불과하다"며 "그만큼 매우 어려운 도전이 될 거다. 하지만 언젠가 은퇴하고 뒤돌아봤을 때 3연패의 일원이었다고 말할 수 있다면 정말 멋질 것 같다"고 말했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[단독] 하정우 "결혼? 하게 되면 여름에 할까 했는데...교제 맞지만 결혼 미정입니다"

2.

박호산, 이혼 후 홀로 키운 두 아들 "엄마 결혼식 간다고 하더라" ('남겨서 뭐하게')

3.

[공식] 하정우 "♥차정원과 예쁜 만남中..아직 결혼한 것도 아닌데 이른 축하 감사"

4.

'결혼설' 하정우, 연인은 ♥차정원이었다 "교제 맞지만 결혼은 아직" [공식]

5.

끝내 공개된 故 김새론의 마지막 작품…'우리는 매일매일' 3월 개봉

스포츠 많이본뉴스
1.

'와 칭찬일색' KIA 80억 공백, 진짜 2억으로 막나…"외국인이면 화려할 줄 알았거든요?"[아마미 현장]

2.

3조7397억! 여기에 이정후가 뛰어든다, 가장 비싼 포지션 따져보니 저지-소토-터커 이런 거물들이

3.

'볼빠른 뷰캐넌' 밸런스만 잡았는데 149㎞ 툭, 맘 먹고 던지면 160㎞? 최고 구속 외인의 위용 "반갑다, ABS! 많은 승리로 우승 이끌 것"

4.

'MLS 벌써 초대박! 메시 SON 딱 기다려' 사우디 리그에 '정떨어진' 호날두 '조기 계약 종료→새 둥지 탈출'..도박사 1순위 MLS+맨유 복귀 없다

5.

'김하성-송성문 쇼크' 류지현 감독 왜 별 걱정 안하나 했더니...더 무서운 마이너 홈런왕이 있었네

스포츠 많이본뉴스
1.

'와 칭찬일색' KIA 80억 공백, 진짜 2억으로 막나…"외국인이면 화려할 줄 알았거든요?"[아마미 현장]

2.

3조7397억! 여기에 이정후가 뛰어든다, 가장 비싼 포지션 따져보니 저지-소토-터커 이런 거물들이

3.

'볼빠른 뷰캐넌' 밸런스만 잡았는데 149㎞ 툭, 맘 먹고 던지면 160㎞? 최고 구속 외인의 위용 "반갑다, ABS! 많은 승리로 우승 이끌 것"

4.

'MLS 벌써 초대박! 메시 SON 딱 기다려' 사우디 리그에 '정떨어진' 호날두 '조기 계약 종료→새 둥지 탈출'..도박사 1순위 MLS+맨유 복귀 없다

5.

'김하성-송성문 쇼크' 류지현 감독 왜 별 걱정 안하나 했더니...더 무서운 마이너 홈런왕이 있었네

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.