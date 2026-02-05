"얘 안되면 저도 중도 귀국하겠습니다" 투수코치 폭탄발언, 대체 왜?

최종수정 2026-02-05 07:07

"얘 안되면 저도 중도 귀국하겠습니다" 투수코치 폭탄발언, 대체 왜?
김민준. 사진=SSG 랜더스

[베로비치(미국 플로리다)=스포츠조선 나유리 기자]"만약에 중간에 안좋아서 들어가게 되면, 저도 같이 귀국하겠습니다."

미국 플로리다주 베로비치 재키 로빈슨 트레이닝 콤플렉스에서 1차 스프링캠프를 진행 중인 SSG 랜더스. 이번 미국 캠프에서 2026년도 신인은 1라운드 지명 투수 김민준이 유일하다. 신인 선수들 중 단 한명만 미국 캠프에 참가하는 행운을 잡을 수 있게 됐다.

사실 이숭용 감독은 김민준도 1군 캠프에서 배제하는 쪽을 생각했었다. 신인들이 첫 해에 1군 캠프를 바로 오게 되면, 너무 보여주고 싶은 욕심에 오버페이스를 하거나 부상이 생길 수도 있다는 염려 때문이었다. 실제로 이 감독은 부임 첫해였던 2024년 스프링캠프때도 신인 선수들은 전부 2군 캠프에서 시작했고, 이후 페이스가 좋은 선수들을 불러 연습 경기와 시범 경기를 뛰게 했다. 천천히 몸을 만들고, 프로에 적응하는 시간을 갖게 하기 위해서였다.

지난해에는 신인 3명이 1차 캠프 명단에 포함됐었는데, 다소 특수 상황이었다. 최정을 비롯한 고참 야수들이 미국 대신 일본에서 몸을 만들게 되면서 1,2년차 신인들을 대거 미국으로 데리고가는 전략을 세웠고, 올해는 또 다르다. 베테랑들이 다시 미국 캠프를 함께해 지난해보다 어린 선수들의 자리가 줄어들었는데, 신인 중 김민준 딱 한명만 함께하게 됐다.


"얘 안되면 저도 중도 귀국하겠습니다" 투수코치 폭탄발언, 대체 왜?
SSG 신인 투수 김민준. 사진=SSG 랜더스
김민준 참가는 경헌호 투수총괄코치의 강한 어필이 있었다. 이숭용 감독은 "사실 김민준은 안데리고 올 생각도 했었는데, 경 코치가 '직접 던지는 것을 보고 싶기도 하고, 데려가야 합니다'라고 주장을 하더라. 그래서 '혹시 던지다가 중간에 문제가 생기면 어떻게 할건가'라고 묻자 경 코치가 '그럼 저도 같이 귀국하겠습니다'라고 답하더라. 그 정도라면 흔쾌히 승낙했고, 같이 미국에 오게 됐다"며 웃었다.

김민준은 4일(현지시각) 코칭스태프가 지켜보는 앞에서 캠프 입성 후 첫 불펜 피칭을 소화했다. 직구만 25개 던지면서 전반적인 컨디션을 소화했는데, 연신 '나이스볼'이 터져나왔다.

이숭용 감독은 "평소에 이야기 나눠보면 아직 아기 같은데, 공 던질때 모습이 다르더라. 인상 깊게 봤다. 마운드에 올라가니 훨씬 커보이는 것을 보니 크게 될 놈인가 싶다"면서 흡족함을 표현했다.

김민준은 올해 SSG의 선발 후보 중 한명이다. 외국인 투수 3명(화이트, 베니지아노, 타케다)에 김광현, 김건우까지 일단 기본 로테이션은 정해져있지만, SSG는 최대 8명까지 선발을 준비시켜놓고 로테이션을 할 예정이다. 김민준 역시 그중 한명이다. 어린 나이이지만 마운드 위에서는 승부사 기질을 보여주고, 경기 운영 능력이 좋다는 평을 받고 있는 대형 기대주가 어떤 모습을 보여줄지 이제 연습경기, 시범경기를 거쳐 윤곽을 드러낼 전망이다.


베로비치(미국 플로리다)=나유리 기자 youll@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박호산, 이혼 후 홀로 키운 두 아들 "엄마 결혼식 간다고 하더라" ('남겨서 뭐하게')

2.

[공식] 하정우 "♥차정원과 예쁜 만남中..아직 결혼한 것도 아닌데 이른 축하 감사"

3.

하정우♥차정원, 9년 장기 열애였나…이미 불거졌던 '비숑 열애설'

4.

"일반인이라더니"…'하정우♥' 차정원, 패션·뷰티 업계 휩쓴 스타일 아이콘

5.

[SC이슈] "예쁘게 만나고 있어요. 호호"…하정우, ♥차정원과 6년 열애 인정→7월 결혼설은 '부인'

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 20호 프리미어리거 박승수 초대박? 최연소 EPL 계약→최연소 데뷔까지? 맨시티전 훈련 합류

2.

"충격! CAS까지 간 불법 헬맷 논란" 세계 최강 英스켈레톤, 밀라노올림픽 직전 '날벼락'→메달 전선 초비상[밀라노-코르티나 2026]

3.

"이럴 수가! 한 살 많은 양민혁과 비교불가" 토트넘 임대 보내자 '월클 성장' 기적, 겁없는 10대…'뮌헨 러브콜', 공신력 끝판왕 'BBC' 인정

4.

이럴수가! 벌랜더-슈어저도 손아섭과 같은 처지 → FA 미아 위기라니 "예전 같지는 않지만 팀에 도움은 될 수 있다"

5.

그라제~ 여긴 광주여! 페퍼저축은행, 3-0 현대건설 셧아웃! → 시즌 상대전적 4승1패 압도

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 20호 프리미어리거 박승수 초대박? 최연소 EPL 계약→최연소 데뷔까지? 맨시티전 훈련 합류

2.

"충격! CAS까지 간 불법 헬맷 논란" 세계 최강 英스켈레톤, 밀라노올림픽 직전 '날벼락'→메달 전선 초비상[밀라노-코르티나 2026]

3.

"이럴 수가! 한 살 많은 양민혁과 비교불가" 토트넘 임대 보내자 '월클 성장' 기적, 겁없는 10대…'뮌헨 러브콜', 공신력 끝판왕 'BBC' 인정

4.

이럴수가! 벌랜더-슈어저도 손아섭과 같은 처지 → FA 미아 위기라니 "예전 같지는 않지만 팀에 도움은 될 수 있다"

5.

그라제~ 여긴 광주여! 페퍼저축은행, 3-0 현대건설 셧아웃! → 시즌 상대전적 4승1패 압도

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.