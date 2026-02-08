한화 떠나 '타이거즈 정신' 걱정했더니…"자유로운데 그게 무서운 것, 진짜 야구만 잘하면 된다"

[아마미오시마(일본)=스포츠조선 김민경 기자] "예전에 타이거즈 정신 그런 게 있었다는데, 지금은 없는 것 같아요. 자유로운 분위기인데 어떻게 보면 되게 무서운 거거든요."
KIA 타이거즈 투수 이태양은 지난해 11월 손혁 한화 이글스 단장에게 2차 드래프트 보호선수로 자신을 묶지 말아 달라고 요청했다. 새로운 기회를 찾고 싶은 강한 의지였다. 하루하루가 아쉬운 베테랑인데, 냉정히 한화에서는 스스로 자리가 없다고 판단했다. 이적이 답이라 생각했고, 손 단장은 고심 끝에 길을 터줬다. KIA는 2차 드래프트 1라운드로 이태양을 지명했다.
KIA에 새 둥지를 틀면서 이태양은 '타이거즈 정신'을 떠올렸다. KIA는 해태 타이거즈 시절부터 팀 분위기가 엄격하기로 유명했다. 강한 타이거즈 정신이 팀 문화로 잡혀 있었기에 KBO 역대 최다 우승(12회) 기록도 세울 수 있었다.
이태양이 일본 아마미오시마에서 처음 KIA 선수단과 함께 훈련하며 지낸 결과 생각보다 분위기는 자유로웠다. 자유로운 분위기가 해이하다는 의미는 아니다.
이태양은 "예전에 타이거즈 정신이 있다고 들었는데, 지금은 엄청 자유로운 분위기 속에서 각자 알아서 하는 느낌이다. 자유로운 분위기가 어떻게 보면 되게 무서운 것이다. 그만큼 선수 본인이 못했을 때는 책임을 져야 하니까. 자유롭지만, 그 안에서 개개인은 긴장감을 갖고 운동하고 있는 게 느껴진다"고 설명했다.
새로운 팀에서 적응은 다 끝났다.
일본 아마미오시마 1차 스프링캠프에서 KIA 타이거즈 투수조와 함께 훈련하는 이태양(왼쪽 끝). 새로운 팀에 적응하고 있다. 사진제공=KIA 타이거즈
KIA 타이거즈 이태양. 사진제공=KIA 타이거즈
이태양은 "분위기도 정말 좋고, 운동하는 데 있어서 야구 외적인 스트레스가 없어서 정말 좋다. 일단 운동만 할 수 있는 그런 분위기를 감독님과 코치님이 형성해 주시니까. 선수들이 운동하기에 더 편한 것 같다. 진짜 야구만 잘하면 될 것 같다"고 했다.
이태양은 투수조에서 양현종 다음 고참이다. 한 자리를 차지하려는 어린 투수들의 열정 가득한 눈빛은 베테랑도 긴장하게 만든다.
이태양은 "어린 좋은 친구들이 많으니까. 나 역시도 새로운 팀에서 경쟁을 해야 하는 상황이다. 스스로 긴장의 끈을 놓지 않고 운동하고 있다"고 힘줘 말했다.
이태양은 캠프에서 필요하면 대체 선발투수도 가능할 수 있게끔 몸을 만들고 있다. 이태양과 김시훈, 김기훈 등이 현재 멀티 이닝을 던질 수 있게 준비하고 있다.
이동걸 KIA 투수코치는 "멀티 이닝을 던져 줄 투수가 필요했고, 이태양이 들어와서 마음이 편하다. 선발 경쟁을 같이 해줄 수 있는 황동하나 김시훈, 김기훈 이런 선수들. +1이 될 수 있는 선수들을 최대한 확보해 놓고, 멀티 이닝을 던질 수 있게 만들어 두는 게 맞다고 생각했다. 오늘(8일) 불펜 피칭할 때도 이태양과 김시훈 김기훈은 일부러 세트로 나눠서 던지게 했다. 투구 수도 올렸다. 이 선수들이 더 올라와야 기존에 있던 필승조와 새로 영입된 불펜들이 과부하가 후반에 안 걸릴 것 같아서 그렇게 계획하고 있다"고 설명했다.
이태양은 "내 장점이 멀티 이닝을 던질 수 있는 것이다. 불펜 피칭을 3번 했는데, 세트를 나눠서 가져가기도 하고, 앞으로 라이브 피칭과 연습 경기도 있으니까. 그렇게 계속 훈련하면 아픈 곳도 없으니까 컨디션은 전혀 문제없다"고 자신감을 보였다.