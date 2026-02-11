공포의 루키시즌 '2018 어게인', "100이닝 이상" 소박한 목표일수 있다, 오리무중 5선발 무한경쟁

|
[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 우완 양창섭(27)이 '어게인 2018'을 꿈꾸고 있다.
양창섭이 올 시즌 가장 경계하는 것은 '욕심'이다.
|
데뷔 후 단 한번도 밟아보지 못한 '100이닝' 고지 정복이다. 건강함과 꾸준함의 바로미터. 데뷔 시즌이었던 2018년(87⅓이닝)을 넘어 커리어 하이 이닝을 경신하겠다는 포부다.
"작년에는 이닝 수가 적어 아쉬웠습니다. 올해는 보직과 상관없이 팀이 필요로 하는 곳에서 100이닝 이상을 소화해 팀에 꼭 도움이 되고 싶습니다."
|
박진만 감독은 "좌완 이승현이 선발진 좌우 밸런스상 이상적"이라면서도, "지난해 좋은 모습을 보인 양창섭과 이승민도 5선발 후보"라며 경쟁의 문을 열어놓았다.
만약 양창섭이 5선발 경쟁에서 승리한다면, 사실상 2018년 이후 8년 만의 선발 복귀가 된다.
양창섭은 오랜 시간 부상과 재활을 반복하며 부침을 겪었다. 하지만 이제는 몸 상태에 대한 의구심을 완전히 떨쳐내고 새로운 도약을 꿈꾸고 있다.
삼성 라이온즈가 가을야구 그 이상의 성적을 거두기 위해서는 안정적인 선발로테이션이 필수.
과연 양창섭이 2018년의 강렬했던 기억을 소환하며 삼성 선발진의 한 축을 꿰찰 수 있을까. 그의 '100이닝' 목표가 현실이 되는 순간, 삼성의 가을야구 시계는 더 빠르게 돌아갈 전망이다.
