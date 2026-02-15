요란한 전달식도 없었다…밤새 도착한 따뜻한 선물, 시민구단 마음 녹인 서귀포의 조용한 환대
|
|
|전달받은 제주 소보루 타르트를 나누며 즐기는 울산 선수들. 사진제공=울산웨일즈
[스포츠조선 정현석 기자]울산웨일즈의 창단 첫 스프링캠프가 열리고 있는 제주 서귀포시.
지난 13일, 고된 훈련을 마치고 숙소로 돌아온 선수단의 발길이 호텔 현관에서 멈춰 섰다. 예상치 못한 '깜짝 선물'이 정성스럽게 놓여 있었다.
훈련 방해될까 '몰래' 두고 간 선물의 정체는 서귀포시 지역 특산물 소보루 타르트. 오순문 서귀포시장과 김태문 서귀포시 체육회장이 직접 준비한 것으로 깜짝 선물이었다.
보통 지자체의 격려 방문은 시장이나 관계자가 참석하는 공식 전달식과 기념 촬영이 동반되기 마련.
하지만 오 시장과 김 회장은 선수들의 컨디션 조절과 훈련 집중력을 해치지 않기 위한 배려로 별도의 행사 없이 숙소 현관에 선물을 조용히 맡기고 떠났다.
오순문 시장은 메시지를 통해 "창단 첫 전지훈련지로 서귀포를 택한 울산웨일즈 선수단을 진심으로 환영한다"며 "서귀포의 따뜻한 기운을 받아 올 시즌 멋진 선전을 펼치길 기대한다"고 기대했다.
이러한 서귀포시의 '조용한 환대'와 배려에 선수단은 한껏 고무된 분위기.
울산 웨일즈 주장 김수인은 "서귀포시의 세심하고 따뜻한 배려에 선수들 모두가 큰 감동과 에너지를 얻었다"며 "이 응원에 힘입어 이번 시즌 반드시 경기장에서 돌풍을 일으켜 보답하겠다"고 각오를 다졌다.
서귀포 전지훈련을 막 시작한 울산웨일즈는 캠프를 통해 조직력 강화와 전력 점검에 집중하며 창단 첫 시즌을 준비하고 있다. 울산웨일즈는 오는 3월20일 오후 6시30분 울산 문수야구장에서 롯데 자이언츠 퓨처스리그 팀과의 개막전을 시작으로 역사적 첫 시즌의 서막을 연다.
