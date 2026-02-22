대체 임근우가 누구인데 선수들까지 MVP로 뽑았어? 평가 심상치 않다

|
[스포츠조선 나유리 기자]아직 1군에서 안타 1개도 치지 못했지만, 작년 마무리캠프때부터 가장 이야기가 많이 나오는 선수. 1차 스프링캠프에서도 선수들이 뽑은 MVP로 선정된 유망주가 있다.
2022년도 SSG 랜더스에 육성 선수로 입단했던 외야수 임근우. 휘문고-홍익대를 졸업했지만 프로 지명을 받지 못했고, 이후 우여곡절을 거쳐 육성선수로 입단하며 꿈의 첫 단계에 올라섰다.
마무리캠프에서 열심히 하는 선수는 반드시 1군 스프링캠프에 데려가겠다는 약속도 지켰다. 임근우는 치열한 엔트리 경쟁 속에서도 데뷔 후 처음으로 미국 1군 캠프에 가는 행운을 누렸다. 이번 캠프에서도 정말 쉬지 않고 방망이를 돌리고, 운동을 하는 선수 중 한명이었다.
마무리캠프부터 임근우를 지켜본 임훈 타격코치도 "아직은 크기가 작지만, 육각형에 가까운 선수다. 일단 훈련에 임하는 태도가 너무 좋다. 정말 열심히 하는데 재능도 있어서 앞으로가 기대된다"고 칭찬했다.
이숭용 감독 또한 "2차 캠프 연습경기와 시범경기까지 기회를 줘볼 생각이다. 이제 어떻게 하는지는 본인이 보여주는 것에 달렸다"고 예고했다. 일단 그토록 간절히 기다렸던 기회가 왔다. 임근우는 지난해 시즌
플로리다 캠프에서 만난 임근우는 "군 전역하고 작년이 어떻게 보면 제대로 된 첫 시즌이었다. 개인적으로는 진짜 마지막이라고 생각하고 하고 싶은 것도 해보고, 완벽하게 해보고 싶어서 꾸준히 했는데 그러다보니까 실력도 는 것 같다. 실패에 대한 두려움을 깨고, 실수해도 되니까 하고 싶은 것 한번 해보자 라는 생각으로 하니까 발전이 있었던 것 같다"고 이야기 했다. 스스로도 납득할만큼 노력했기에 할 수 있는 말이다.
외야 수비도 좌익, 중견, 우익 가리지 않고 자신이 있고, 주루에도 더욱 자신감이 붙었다. "모든 면에서 다 자신이 있다"는 임근우는 "어떻게 보면 모든 부분이 아직 부족하다고도 볼 수 있지만, 저는 지금 가지고 있는 것들을 다 잘하는 선수가 되고 싶다. 모든 부분에서 뒤처지고 싶지 않다"고 당차게 포부를 밝혔다.
그는 "군대까지 포함해 4년 정도 기다린 시간이 있었다. 그 시간들이 있기에 지금 더 많이 발전하고, 단단해진 것 같다. 결과가 어떻게 될지는 모르겠지만, 그동안의 과정을 돌이켜봤을때 성공해야 한다는 생각을 하게 되는 것 같다. 지금 저는 불안감이 아니고, 할 수 있다는 확신이 있다"면서 "개막만 기다리고 있다"고 다시 한번 자신감을 어필했다.
올해 김재환과 김성욱의 본격 합류로 SSG의 외야 경쟁은 더욱 치열해질 예정이다. 그사이를 비집고 들어가 임근우까지 존재감을 어필한다면, 약한 외야 뎁스도 한층 두터워질 수 있다. 희망을 확신으로 만들어주는 것은 이제 이 기회를 어떻게 성적으로 증명하느냐에 달렸다.
