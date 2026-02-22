"태극마크 버릴 수밖에 없었다" 귀화, 마침내 털어놓은 '진심'! 中 린샤오쥔→헝가리 김민석…대한민국보다 '얼음' 더 사랑

21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 남자 5000m 계주 결승전. 은메달 차지한 남자 계주 임종언, 이준서, 이정민. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.21/
[스포츠조선 김성원 기자]쇼트트랙 린샤오쥔(임효준), 스피드스케이팅 김민석의 올림픽이 막을 내렸다.
대한민국 메달리스트리인 둘은 태극마크를 버렸다. 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 린샤오쥔은 중국, 김민석은 헝가리를 대표했다. 반전은 없었다.
린샤오쥔은 남자 1000m와 1500m, 500m까지 개인전 세 종목 모두 준준결선에서 고배를 마셨다. 혼성 계주 결선 명단에선 제외됐고, 중국은 4위에 그치며 메달을 놓쳤다. 중국은 남자 5000m 계주에서도 결선 진출에 실패했다.
김민석은 주 종목인 남자 1500ｍ에서 7위, 1000ｍ에서 11위에 그쳤다. 22일(이하 한국시각) 막을 내린 매스스타트에선 결선 진출에 실패했다.
임효준은 2018년 평창 동계올림픽에서 한국 대표로 쇼트트랙 남자 1500m 금메달, 남자 500m 동메달을 차지했다. 그러나 그는 2019년 국가대표 훈련 중 동성 후배 선수의 바지를 내리는 장난을 쳤다가 대한빙상경기연맹에서 선수 자격 1년 정지의 중징계를 받았다.
강제 추행 혐의와 관련해 법정 공방을 벌여 무죄를 선고받아 명예를 회복했다. 하지만 재판 과정에서 2022년 베이징 동계올림픽에 출전하겠다며 돌연 중국 귀화를 택했다. 하지만 '한 선수가 국적을 바꿔 올림픽에 참가하려면 기존 국적으로 출전한 국제대회 이후 3년이 지나야 한다'라는 국제올림픽위원회(IOC) 올림픽 헌장에 따라 2022년 베이징 동계올림픽 출전이 무산됐다. 8년을 기다린 올림픽은 '빈손'이었다.
김민석은 2018년 평창, 2022년 베이징 남자 1500ｍ에서 두 대회 연속 동메달을 차지한 한국 빙속 중장거리 간판이었다. 하지만 그는 2022년 7월 충북 진천선수촌에서 음주운전 사고를 내 물의를 빚었다. 그해 8월 대한빙상경기연맹 스포츠공정위원회로부터 자격정지 1년 6개월 징계를 받았다. 2023년 5월 재판에서 벌금 400만원을 선고받아 대한체육회로부터 2년의 국가대표 자격 정지 처분이 내려졌다. 김민석은 2024년 7월 헝가리로 귀화했다.
린샤오쥔과 김민석은 자신들의 올림픽이 막을 내린 후에야 말문을 열었다. 린샤오쥔은 "이 무대가 평창올림픽 이후 8년 만이며, 두 번째 올림픽이다. 8년이라는 시간이 누구에게는 길고, 누구에는 짧은 시간이라고 생각한다. 그래서 8년이라는 시간동안 많은 일이 있었고, 너무 힘들고 지치고, 포기하고 싶은 순간도 있었다. 쇼트트랙이 내 인생의 전부였다"고 고백했다.
10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1000m 예선이 열렸다. 상대 파울 인정으로 예선 통과한 중국 린샤오쥔.
그리고 "그때는 어렸다. 지금은 그런 힘든 일을 겪으면서, 선수 생활을 오래 하면서 단단해졌다. 그래서 이미 지난 일이고 그것에 대해 생각하지는 않는다. 경기하면서 열심히 잘 보완하고, 관리 잘하면 한 번 더 가능할 것 같아서, 한 번 더 하고 싶다"며 "나는 연예인도 아니고, 대단한 사람도 아니다. 하루하루 최선을 다하는 운동선수로서, 내 자리에서 재밌게 다시 열심히 달리고 싶다"고 말했다.
김민석은 귀화 배경에 대해 "그냥 스케이트가 너무 좋았다. 내 인생의 전부이기 때문에 2년 동안 훈련을 하지 못하게 되면 선수 생활을 지속할 수 없을 것이라고 생각했다. 그로 인해서 올림픽을 할 수 있다는 것 자체만 생각했다"며 "대한민국을 너무 사랑했고, 대표했던 입장으로서 그런 부분이 너무나 큰 고민이었다. 하루 밤낮으로 고민했다"고 밝혔다.
그는 또 "내가 할 수 있는 것은 다 쏟았고, 화가 난다거나, 슬프거나 이런 것은 없다. 비록 성적을 못낸 것은 아쉽지만, 많은 것을 배웠다. 나는 지금 같은 부진이 있어도, 더 나아가서 언젠가는 다시 시상대에 설 수 있도록, 다음 올림픽을 준비하겠다"고 덧붙였다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com