"리듬이 좋다" 오랜 좌완 갈증 풀릴까? '투수 장인'의 눈에 든 KT 두 남자…'익산 절친' 시너지 폭발 [SC피플]

기사입력 2026-02-22 11:51


"리듬이 좋다" 오랜 좌완 갈증 풀릴까? '투수 장인'의 눈에 든 KT …
사진제공=KT 위즈

[스포츠조선 김영록 기자] 좌완 불펜을 향한 오랜 기다림이 마침내 끝날까.

KT 위즈의 2026년을 빛낼 두 좌완, 전용주(26)와 권성준(23)이 그들이다. 호주에서 두 남자의 꿈이 영글고 있다.

이강철 KT 감독은 투수 장인이란 평가처럼 좋은 투수 재목을 알아보고 키워내는 전문가다. 현역 시절 화려한 명성은 물론 오랫동안 투수코치와 수석코치를 거쳤고, 2019년부터 8년째, KBO리그 최장수 사령탑으로 자리매김할 수 있는 원동력이다.

전용주는 그런 의미에서 특별하다. 이강철 감독 부임 첫해인 2019년 1차지명으로 입단했고, 당시부터 사령탑의 주목을 끌었다. 차근차근 끌어올린 구속으로 지난해 최고 153㎞ 직구를 과시하며 불펜의 한 축을 차지하는가 했지만, 뜻하지 않은 충수염 수술 이후 좋았던 감각을 놓쳤다.

올해야말로 부상을 털어내고 좌완 불펜을 차지하고자 칼을 갈았다. 그 결과 1차 스프링캠프에서 벌써 최고 구속 150㎞를 기록하며 인상적인 투구를 이어가고 있다.


"리듬이 좋다" 오랜 좌완 갈증 풀릴까? '투수 장인'의 눈에 든 KT …
전용주. 사진제공=KT 위즈
권성준은 2022년 2차 8라운드에 뒤늦게 지명됐다. 입단 첫해를 퓨처스에서 보낸 뒤 군복무를 마치고 이번 스프링캠프에 이름을 올렸다. 체인지업을 중심으로 한 안정적인 경기운영에 능한 투수다.

두 선수는 지난 16일 멜버른 에이시스와의 캠프 첫 연습경기에서 각각 1이닝 무실점으로 쾌투하며 이강철 감독의 눈도장을 받았다. KT 구단 관계자는 전용주에 대해 "키킹과 무릎 턴 등 하체 활용이 돋보였다. 스트라이크존 안에 잘 던졌다"고 호평했다. 최고 141㎞ 직구를 기록한 권성준에 대해서는 "만루 상황에 잘 대처했고, 구속은 빠르지 않지만 자신이 가진 구종을 잘 활용해 이닝을 잘 막았다. 특히 체인지업의 가치가 높다"고 강조했다.

두 선수는 삶의 궤적이나 나이 차이와 별개로 익산의 KT 2군 시절부터 좌완이라는 공통점 덕분에 절친한 사이가 됐다. 흉추 가동성을 활용하기 위한 기능성 훈련부터 웨이트, 맨몸 운동까지 항상 함께 훈련해왔다.


전용주는 "기능성 운동은 (권)성준이를 통해 알게 됐다. 성준이는 리듬이 좋고 실전에 강한 투수다. 함께 훈련하면서 피드백을 주고받으며 좋은 시너지가 나고 있다"고 설명했다.


"리듬이 좋다" 오랜 좌완 갈증 풀릴까? '투수 장인'의 눈에 든 KT …
권성준. 사진제공=KT 위즈
긴 재활을 이겨낸 그다. 이젠 나이도 더이상 어리지 않다. 전용주는 "결과에 연연하기보단 내 부족함을 인정하고 준비하는데 초점을 맞추고 있다. 올해야말로 반드시 팀의 주축 선수가 되겠다"며 각오를 다졌다.

권성준은 "(전)용주 형은 처음엔 공이 빠른 투수가 아니었다. 형을 보면서 나도 할 수 있겠다는 생각에 스트레칭부터 따라하고 있다. 덕분에 몸이 편안해지는 걸 느낀다"며 웃었다.

이어 "용주 형 덕분에 작년 최고 구속(143km)에 벌써 근접했다. 올시즌 1군에서 많이 던지는 게 목표다. 팀이 날 필요로 하는 투수가 되고 싶다"고 강조했다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 성인규, 24살 목숨 앗아간 '흉선암' 뭐길래?...팬들 눈물의 13주기

2.

'김구라 아들' 그리, '군 월급 30배 인상' 실화?...'55세' 임원희 충격 (미우새)

3.

박나래, 스트레스로 머리카락 다 빠져..“막걸리 학원도 수강 취소”

4.

전현무, "건물을 바꿔요?" KBS 신축설에 발칵...'대상 턱' 스케일 (사당귀)

5.

민희진은 왜 자꾸 뷔를 소환할까…군 문자 논란 이어 동의 없는 증거 제출까지[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

대한민국 역대급 분노 '김연아 금메달 강탈', 피겨 편파 판정 실존 확인...자국 선수에 더 높은 점수, 설마 차준환도 피해자?

2.

'한국 야구만 난리난게 아니다' 일본 청천벽력, 핵심 불펜 WBC 사퇴 "벌써 3명째"

3.

16년 만에 태극마크 복귀, '추가 불펜' 피칭까지…돌아온 '국대 몬스터', "달라진 건 나이뿐"

4.

투수 전문가 감독이 도대체 뭘 어떻게 한거야...두산에 좌완 없다고? 깜짝 놀랄 '비밀병기' 탄생

5.

'폭탄돌리기 피해자인데' 빌트만 신났다! 김민재, 최다 수비+패스성공률 97%에도 실수 하나로 '최저 실점'...바이에른은 3-2 승 '선두 질주'[분데스 리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

대한민국 역대급 분노 '김연아 금메달 강탈', 피겨 편파 판정 실존 확인...자국 선수에 더 높은 점수, 설마 차준환도 피해자?

2.

'한국 야구만 난리난게 아니다' 일본 청천벽력, 핵심 불펜 WBC 사퇴 "벌써 3명째"

3.

16년 만에 태극마크 복귀, '추가 불펜' 피칭까지…돌아온 '국대 몬스터', "달라진 건 나이뿐"

4.

투수 전문가 감독이 도대체 뭘 어떻게 한거야...두산에 좌완 없다고? 깜짝 놀랄 '비밀병기' 탄생

5.

'폭탄돌리기 피해자인데' 빌트만 신났다! 김민재, 최다 수비+패스성공률 97%에도 실수 하나로 '최저 실점'...바이에른은 3-2 승 '선두 질주'[분데스 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.