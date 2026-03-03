"최고로 긴장하고 있다." 43세 최형우가 일어나자마자 날씨부터 본 이유는[오키나와 현장]

|
[오키나와=스포츠조선 권인하 기자]"일어나자마자 커튼을 걷어서 바람부나 안부나 확인을 했다더라."
삼성은 3일 일본 오키나와 아카마구장에서 열리는 한화 이글스와 연습경기를 갖는다.
삼성 박진만 감독은 "최형우가 캠프에 와서 최고로 긴장하고 있다. 아침에 일어나자마자 커튼을 열고 바람이 부는지 확인했다고 하더라"면서 "경기전 수비 훈련 때도 엄청 긴장하고 있더라"며 웃었다.
이날 아카마 구장엔 거센 바람이 계속 불었다. 아무래도 강풍이 불면 외야 플라이의 낙구지점을 포착하기가 쉽지 않다.
박 감독은 "최형우가 '오늘은 못잡아도 내가 못한게 아니라 바람 때문'이라며 먼저 선수를 치더라"며 미소를 지었다.
삼성은 이날 김지찬(지명타자)-김성윤(우익수)-최형우(좌익수)-디아즈(1루수)-김영웅(3루수)-이성규(중견수)-박세혁(포수)-이재현(유격수)-양우현(2루수)로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 양창섭.
한화는 심우준(유격수)-페라자(우익수)-강백호(지명타자)-채은성(1루수)-이진영(좌익수)-하주석(2루수)-이도윤(3루수)-박상언(포수)-오재원(중견수)로 구성했다. WBC대표팀으로 나간 노시환과 문현빈, 부상을 당한 최재훈을 제외한 베스트 라인업이다. 선발 투수는 아시아쿼터 왕옌청이다.
