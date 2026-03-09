'와 11타점 독식' LG 300억 준비하세요, 공포의 문보경 이러다 ML 가나
|
|
|9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 5회초 2사 2루 문보경이 1타점 적시타를 치고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
[도쿄=스포츠조선 김민경 기자] 혼자 11타점을 독식했다. 한국 핵타선의 중심은 문보경이었다.
문보경은 9일 일본 도쿄 도쿄돔에서 열린 '2026년 WBC' C조 조별리그 호주와 경기에 5번 지명타자로 선발 출전해 문보경은 5타수 3안타(1홈런) 4타점 맹타를 휘둘렀다. 한국은 7대2 극적인 승리로 8강행 티켓을 거머쥐었다.
한국이 조별리그 4경기를 치르는 동안 문보경은 가장 뜨거운 타자였다. 타율 5할3푼8리(13타수 7안타), 2홈런, 11타점, OPS 1.154를 기록했다.
한국 선수들은 이날 경기를 앞두고 부담감이 컸다. 체코전 11대4 대승 이후 일본(6대8 패)과 대만(연장 10회 4대5 패)에 연달아 패하는 바람에 1승2패 탈락 위기에 놓였다.
한국이 8강에 진출하기 위해서는 호주를 무조건 이겨야 하는데, 조건이 붙었다. 한국과 호주, 대만이 나란히 2승2패가 되면서 동률 시 승자 계산법을 따라야 했기 때문.
한국 마운드는 정규 이닝(9이닝) 경기 기준 2실점 이내로 호주를 막아야 했고, 타선은 무조건 5점차 이상이 나도록 점수를 뽑아야 했다. 그렇다고 콜드게임 요건을 충족시켜서는 안 됐다. 수비 이닝이 부족해 한국이 불리해지기 때문.
|
|
|9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 2회초 무사 1루 문보경이 선제 2점홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
문보경은 2회초 홈런포를 가동해 한국에 귀중한 선취점을 안겼다. 선두타자 안현민이 왼쪽 담장 직격 2루타를 날리며 공격 물꼬를 텄다. 이어 문보경이 웰스의 슬라이더를 받아쳐 오른쪽 담장을 넘겼다. 비거리 131m에 이르는 대형 홈런이었다.
|
|
|9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 2회초 무사 1루 문보경이 선제 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
문보경은 지난 5일 체코전에서 선취 그랜드슬램을 터트려 한국을 승리로 이끌었는데, 호주전도 그 승리 공식이 통했다.
한국은 3회초 추가점을 뽑으며 8강 가능성을 키웠다. 선두타자 저마이 존스가 중월 2루타를 날렸고, 이정후가 좌중간 적시 2루타를 때려 3-0으로 달아났다. 호주는 코엔윈에서 미치 넌본으로 투수를 교체했고, 1사 2루에 다시 문보경이 타석에 섰다. 문보경은 좌월 적시 2루타를 터트려 4-0까지 거리를 벌렸다.
5회초 또 문보경이 추가점을 올렸다. 2사 후 안현민이 볼넷으로 출루한 상황. 안현민이 2루를 훔치며 호주 배터리를 흔들었고, 문보경이 좌월 적시타를 때려 5-0이 됐다. 한국에 필요한 최소 5점을 확보한 순간이었다.
문보경이 더는 타점을 올리진 못하는 사이 2실점해 8강 탈락 위기도 있었으나 김도영과 안현민이 1타점씩 추가해 문보경의 부담을 덜면서 승리를 이끌었다.
|
|
|9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 9회초 1사 1,3루 안현민의 희생플라이때 3루주자 박해민이 득점에 성공한 후 문보경과 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
도쿄=김민경기자 rina1130@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.