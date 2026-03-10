"드라마보다 현실이 더 짜릿하네" WBC 한국-호주전, 한일전 뛰어넘었다…티빙 최고 트래픽

|
[스포츠조선 김영록 기자] 국내 대표 OTT 티빙(TVING)이 2026 월드베이스볼클래식(WBC)의 중심에 섰다.
티빙 데이터 분석 결과, 호주전 시청 기록은 지난 7일 전국민의 관심을 모았던 '한일전' 수치를 뛰어넘으며 이번 WBC 예선 4경기 중 압도적 1위를 차지했다.
특히 경기 막판까지 손에 땀을 쥐게 하는 접전이 이어질수록 실시간 트래픽이 폭발적으로 상승했다. 티빙의 실시간 채팅 서비스인 '티빙톡'을 통해 수만 명의 팬들이 함께 응원하며 관람하는 '디지털 응원 문화'가 뜨거운 열기를 더했다.
티빙은 이번 WBC 중계를 위해 국제 야구 대회 사상 최초의 현장 생중계 프리게임쇼를 선보이는 한편, 특별한 호스트와 팬들이 함께 한국 경기를 실시간 응원하는 팬덤중계를 마련하는 등 차별화된 티빙만의 중계 서비스를 제공하고 있다.
티빙 관계자는 "WBC 중계를 통해 국내 스포츠 팬들의 높은 관심을 다시 한번 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 다양한 스포츠 콘텐츠와 차별화된 중계 경험을 통해 스포츠 팬들과의 접점을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.
