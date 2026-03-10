"드라마보다 현실이 더 짜릿하네" WBC 한국-호주전, 한일전 뛰어넘었다…티빙 최고 트래픽

기사입력 2026-03-10 13:56


"드라마보다 현실이 더 짜릿하네" WBC 한국-호주전, 한일전 뛰어넘었다…
사진제공=티빙

[스포츠조선 김영록 기자] 국내 대표 OTT 티빙(TVING)이 2026 월드베이스볼클래식(WBC)의 중심에 섰다.

티빙은 지난 9일 펼쳐진 대한민국과 호주의 운명적인 8강 결정전이 티빙 전체 라이브 시청자 수(UV)의 83%를 점유하며, 이번 대회 최고 시청 기록을 갈아치웠다고 밝혔다.

이번 호주전은 한국 대표팀의 8강 진출권이 걸린 절체절명의 승부였다. 여기에 17년 만에 8강 진출이라는 극적인 승리가 이어지면서 야구 팬들의 시선이 그 어느 때보다 뜨거웠다.

티빙 데이터 분석 결과, 호주전 시청 기록은 지난 7일 전국민의 관심을 모았던 '한일전' 수치를 뛰어넘으며 이번 WBC 예선 4경기 중 압도적 1위를 차지했다.

특히 경기 막판까지 손에 땀을 쥐게 하는 접전이 이어질수록 실시간 트래픽이 폭발적으로 상승했다. 티빙의 실시간 채팅 서비스인 '티빙톡'을 통해 수만 명의 팬들이 함께 응원하며 관람하는 '디지털 응원 문화'가 뜨거운 열기를 더했다.

WBC 흥행은 티빙의 플랫폼 성장으로도 직결됐다. 대회 기간 동안 티빙의 ▲신규 구독 기여자수 ▲DAU(일간 활성 이용자 수) ▲시청 UV 등 핵심 지표가 가파른 상승 곡선을 그리며, 스포츠팬들의 필수 플랫폼으로 자리잡았다.

티빙은 이번 WBC 중계를 위해 국제 야구 대회 사상 최초의 현장 생중계 프리게임쇼를 선보이는 한편, 특별한 호스트와 팬들이 함께 한국 경기를 실시간 응원하는 팬덤중계를 마련하는 등 차별화된 티빙만의 중계 서비스를 제공하고 있다.

티빙 관계자는 "WBC 중계를 통해 국내 스포츠 팬들의 높은 관심을 다시 한번 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 다양한 스포츠 콘텐츠와 차별화된 중계 경험을 통해 스포츠 팬들과의 접점을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'조폭연루설' 조세호, 일 끊기고 요요왔다..."얼굴이 많이 부었어" 깜짝

2.

현주엽子 준희, 아빠 향해 절규 "진짜 배신감 들고 화나"

3.

'싱글맘' 박영선, 안타까운 가족사 "이혼 후 子 미국에 두고와" ('같이삽시다')

4.

이수지, 잘나가는 줄 알았더니 '4억' 전세 사기 피해..."세상 다 무너져"

5.

유재석, 필모서 '무한도전' 지운 후배에 폭발..."정말 최악이다" ('틈만 나면')

스포츠 많이본뉴스
1.

"돌아가면 사형 위기" 한국전 국가 침묵 이란 女 국대 5명 호주 망명, 트럼프 직접 개입 "돌아가면 살해될 가능성 높아"

2.

한국의 8강 상대는? 34득점 도미니카공화국인가, 21득점 베네수엘라인가

3.

얼마나 미안했으면, 천하의 류현진도 울었다…'참혹한 결말 피했다' 후배들 한번 더 기회 줬다

4.

충격! 미국이 탈락할 수 있다고? 멕시코에 5대3 진땀승 3연승인데.아직 8강 확정 못했다

5.

충격 소식! 김혜성 부상 아웃→LAD 주전 경쟁 '초비상'…빛바랜 시범 경기 맹타 '빈자리 프리랜드가 메운다'

스포츠 많이본뉴스
1.

"돌아가면 사형 위기" 한국전 국가 침묵 이란 女 국대 5명 호주 망명, 트럼프 직접 개입 "돌아가면 살해될 가능성 높아"

2.

한국의 8강 상대는? 34득점 도미니카공화국인가, 21득점 베네수엘라인가

3.

얼마나 미안했으면, 천하의 류현진도 울었다…'참혹한 결말 피했다' 후배들 한번 더 기회 줬다

4.

충격! 미국이 탈락할 수 있다고? 멕시코에 5대3 진땀승 3연승인데.아직 8강 확정 못했다

5.

충격 소식! 김혜성 부상 아웃→LAD 주전 경쟁 '초비상'…빛바랜 시범 경기 맹타 '빈자리 프리랜드가 메운다'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.