다승·ERA 1위→MVP 탄생 이번에도?…12일 막 여는 시범경기, 피치클락·비디오판독도 달라졌다

[스포츠조선 이종서 기자] 프로야구가 마침내 출발선에 선다.

2026 KBO 리그의 시작을 알리는 KBO 시범경기가 12일 오후 1시 이천(키움-두산), 대전(삼성-한화), 광주(SSG-KIA), 사직(KT-롯데), 마산(LG-NC) 5개 구장에서 막을 올린다.

12일 개막전을 시작으로 24일까지 팀당 12경기씩 총 60경기가 치러지며 연장전과 더블헤더는 실시되지 않는다.

시범경기에는 2026 KBO 리그 정규시즌을 맞아 새롭게 바뀐 규정이 모두 적용된다. 피치클락은 투구 간격을 전년 대비 2초 단축해 주자 없을 시 18초, 주자 있을 시 23초로 줄었다.

지난 시즌 중간에 도입된 체크스윙 비디오 판독(팀당 2회, 번복 시 기회 유지)은 올해도 시행되며, 2루와 3루에서 발생하는 '전략적 오버런'도 비디오 판독 대상에 새롭게 추가된다.

1·2루심은 비디오 판독 소요 시간을 줄이기 위해 무선 인터컴을 착용하고 경기를 치른다.

새로운 부상자 명단 규정도 적용된다. 각 구단은 시범경기 개막일 이후 경기 및 훈련에서 발생한 부상에 대해 개막전 엔트리 공시 3일 이내에 해당 선수의 부상자 명단 등재 신청을 할 수 있다.

KBO리그는 2년 연속 1,000만 관중 돌파, 역대 최다 관중 신기록(1231만 2519명)을 경신한 지난해, 시범경기부터 뜨거운 열기를 자랑했다.


총 42경기에 32만 1763명의 관중을 동원해 역대 시범경기 최다 관중 신기록을 세웠다. 경기당 평균 관중도 7661명으로 역시 역대 최다 기록을 작성했다.

시범경기는 1983년부터 열렸으며, 코로나19로 인해 취소된 2020년을 제외하고 매 시즌 개최됐다. 역대 시범경기 1위팀이 한국시리즈 우승까지 차지한 경우는 총 6차례 있었다(1999~2000 양대리그 제외). 1987년 해태, 1992년 롯데, 1993년 해태,1998년 현대, 2002년 삼성, 2007년 SK가 시범경기에서 1위에 오른 후 여세를 몰아 한국시리즈 우승까지 이뤄냈다.

한편, 지난해 한국시리즈 우승을 차지한 LG는 시범경기에서 5위를 기록했다.


다승·ERA 1위→MVP 탄생 이번에도?…12일 막 여는 시범경기, 피치…
25일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기. 두산 오명진이 안타를 날린 뒤 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.25/
지난 시즌 시범경기에서 타율 4할7리을 기록하며 타율 1위에 올랐던 오명진(두산)은 정규시즌에서도 활약상을 이어갔다. 107경기에 나와 팀 내 2루수 최다 수비이닝(488이닝)을 책임졌고, 타율 0.263 4홈런 41타점을 남기며 두산 내야의 미래로 거듭났다.

투수 부문에서는 폰세(전 한화)가 시범경기 2경기에 출전해 2승, 9이닝 무실점으로 다승 및 평균자책점 공동 1위에 올라 정규시즌 활약을 기대하게 만들었다. 폰세는 이어진 페넌트레이스에서 29경기 17승 1패 252탈삼진 평균자책점 1.89를 남기며 투수 4관왕(다승·탈삼진·평균자책점·승률)에 올랐다. KBO리그 단일 시즌 최다 탈삼진 신기록과 함께 시즌 MVP와 투수 골든글러브까지 휩쓸었다.

2026 KBO 시범경기는 구장에서 직접 관람할 수 있을 뿐만 아니라, 5개 스포츠 케이블 채널(KBSN스포츠, MBC스포츠플러스, SBS스포츠, SPOTV, SPOTV2) 및 OTT 플랫폼 TVING을 통해 시청할 수 있다.
