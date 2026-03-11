"한국 야구 미래 책임질 선수"…고작 24살, 어떻게 17년 중압감 견뎠을까

9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 조병현이 투구를 마친 뒤 동료들을 맞이하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
[스포츠조선 김민경 기자] "한국 야구의 미래를 책임질 선수다. (조)병현이가 가장 기억에 남는다."
한국 야구대표팀 주장 이정후가 꼽은 8강 진출의 일등공신은 우완 조병현이었다.
조병현은 9일 일본 도쿄 도쿄돔에서 열린 '2026년 WBC' C조 조별리그 호주와 경기 6-2로 쫓긴 8회 1사 2루 위기에 구원 등판해 1⅔이닝 2볼넷 2삼진 무실점 역투를 펼쳤다. 한국이 1점만 더 내줘도 탈락하는 압박감을 견뎌 아웃카운트 5개를 책임졌고, 한국은 9회 마지막 공격에서 안현민의 희생플라이에 힘입어 7대2로 승리. 2009년 대회 이후 17년 만에 극적으로 8강에 진출했다.
한국이 대만, 호주와 2승2패로 맞물린 상황에서 8강에 가려면 호주 타선을 2점 이내로 막고, 5점차 이상 승리를 해야만 했다.
류지현 한국 감독은 "아시다시피 (호주전은) 사실 득점보다 어려운 게 2실점으로 막아내느냐가 더 중요하고 어려운 경기라고 생각했다. 오늘(9일) 경기까지 공격력보다 우리 마운드가 홈런을 허용하면서 실점한 게 사실이다. 투수 15명이 스트레스가 많았을 것이고, 오늘만큼은 투수력을 앞세워 이겨야 한다는 마음이 있었다. 그런 긴장 속에서 어린 투수들이 이겨낸 것 같다. 김택연 조병현 박영현 이런 선수들이 잘 막아줬고, 조화롭게 이뤄졌다고 생각한다"고 이야기했다.
주장 이정후는 "모든 선수들이 다 맡은 바 역할을 잘해 줬는데, 병현이가 솔직히 정말 중압감도 컸을 텐데 멀티 이닝을 마지막에 막아줬다는 게. 아직 병현이는 어린 선수고, 앞으로 계속 한국 야구의 미래를 책임질 선수인데 이런 경기를 자기가 마무리했다는 것에 한 단계 더 성장할 수 있을 것 같다. 병현이가 제일 기억에 남는다"고 진심으로 어린 후배를 기특하게 바라봤다.
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 조병현이 역투하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 4회말 2사 1루 위기를 맞은 조병현 박동원 배터리가 이야기를 하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.07/
2002년생인 조병현은 세광고를 졸업하고 2021년 2차 3라운드 28순위로 SK 와이번스(현 SSG 랜더스)에 지명돼 프로 생활을 시작했다. 지난해 본격적으로 SSG의 마무리투수를 맡아 69경기, 5승4패, 30세이브, 67⅓이닝, 평균자책점 1.60을 기록했다.
조병현은 호주전에서 직구(21개)와 스플리터(12개) 2가지 구종으로 버텼다. 직구 최고 구속은 92.1마일(약 148㎞). 대회 전까지 조병현이 생각보다 구위가 올라오지 않아 걱정을 샀는데, 가장 중요할 때 어떻게든 자신의 진가를 보여줬다.
조병현은 "17년 만에 우리 대한민국이 마이애미까지 갈 수 있어서 정말 행복하다. 좋은 선수들과 더 오래 야구할 수 있어서 너무 행복하다"고 했다.
그는 멀티 이닝 부담감과 관련해 "힘든 생각은 아예 없었다. 무조건 막는다는 생각이었다. 그래서 이렇게 좋은 결과가 나온 것 같다. 9회에 (릭슨 윙그로브의 안타성 타구가) 날아가자마자 큰일이라고 생각이 들었지만, 외야를 보니까 (이)정후 형이 딱 기다리고 있더라. 정말 고마웠다"며 안도했다.
8회를 맡을 예정이었던 김택연이 ⅓이닝 1실점으로 흔들려 예상보다 이른 등판이었지만, 조병현은 "빨리 올라가서 던지고 싶은 마음이 제일 컸다. 8회에 (김)택연이 점수를 막아주고 싶었고, 어떻게든 점수를 안 주겠다는 생각으로 코너 코너로 던지다 보니까 좋은 결과가 있었던 것 같다"고 되돌아봤다.
조병현은 동료들과 8강 기적을 쓴 것과 관련해 후련한 마음이 제일 크다. 17년 만에 이렇게 좋은 기회를 얻게 돼서 기쁘기도 하고, 대한민국 팬분들이 이번 대회를 많이 기대하셨을 텐데 이렇게 좋은 성적을 갖고 올라갈 수 있어서 정말 좋다"며 미소를 지었다.
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 한국이 승리하며 8강행을 확정했다. 조병현과 안현민이 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/